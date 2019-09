Față în față cu angajatorii

A IV-a ediție a EduFest a adunat în Parcul 1 Decembrie câteva sute de tineri. Aceștia s-au întâlnit cu cele mai importante companii din oraș și au descoperit de la reprezentanții acestora ce presupune munca într-o companie. Mai multe firme din domenii, precum turism, producție și IT (Bannersnack si Flipsnack by Smartware, Celestica, Double Tree by Hilton, Eberspaecher, Faist Mekatronic, RoMarketing, Thermal Tehnology), au fost prezente cu echipamente, dar au organizat și ateliere practice și jocuri interactive pentru a-i familiariza pe elevi și pe studenți cu domeniul lor de activitate.

De pildă, cei de la Hilton au venit cu mese și i-au învățat pe tineri cum să așeze masa (pentru micul dejul, prânz sau cină ori pentru diverse evenimente). De asemenea, au făcut workshopuri din domeniul ospitalității. Cei de la Celestica au venit cu plăci de bază, cu componente, ci sisteme, cu schițe și au lipit, au asamblat și au făcut o sumedenie de componente pe care angajații le fac în mod real în companie. Totodată, au fost prezente și câteva ONG-uri (Kiwanis, SOS Autism, Interact, Modus Vivendi) care i-au îndrumat pe tinerii prezenți spre voluntariat.

Competențe

Tinerii își dezvoltă astfel competențe de viață, pentru a deveni tineri responsabili, profesioniștii de mâine. „EduFest este primul eveniment outdoor din țară care-i sprijină pe elevi și pe studenți să descopere concret ce presupune munca într-o companie.

EduFest este gândit de tinerii Edubiști pentru liceeni și studenți, care au astfel ocazia să descopere ce profesii li s-ar potrivi, ce oportunități sunt pe piața muncii din Oradea și să se pregătească pentru viitorul lor”, susține Teodora Chifor, coordonatorul evenimentului.

Evenimentul, dedicat în totalitate tinerilor, a fost organizat de Asociația EduBiz, cu sprijinul Primăriei Oradea. EduBiz este asociație non-profit, care dezvoltă programe de educație non-formală pentru tineri. Din 2013, EduBiz contribuie la dezvoltarea complexă a peste 7.000 de tineri din Transilvania, prin programe de dezvoltare personală și orientare profesională, emoțională, socială, antreprenorială.