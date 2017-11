Faţă în faţă cu Claudia Schiffer…

Mihaela Tatu, moderatorul evenimentului şi Eli Lăslean s-au cunoscut la primele emisiuni „De 3 ori femeie”. Vineri seara s-au reîntâlnit pe scena Filarmonicii de Stat Oradea la 11 even Experiences. Atunci, primul designer de azi al Primei Doamne a României trecea printr-un moment greu. Îşi pierduse soţul, omul alături de care începuse construirea unui brand.

Designerul a mărturisit că tatăl său îşi dorea ca ea să devină medic veterinar. “Eu însă eram veşnic preocupată de frumos. Visam la palate unde pe pardoseli de marmură albă se plimbau femei frumos îmbrăcate. Mă uitam mereu în jurul meu şi încercam să descoper frumosul..În facultate m-am trezist Miss Centrul Universitar Timişoara.

M-am lovit apoi de un refuz. Trebuia să fiu primită în partid, dar colegii s-au opus fiindcă eram preocupată de modă, că nu am nivel politic. Am perceput acel refuz ca pe o mare nedreptate. Iar în cutiuţa sufletului s-a trezit dorinţa de revanşă..” Eli Lăslean a spus că a venit apoi Revoluţia, iar pentru ea dorinţa de libertate a însemnat putinţa de a face ce îşi dorea dintotdeauna: modă.

S-a a pus la maşina de cusut din bucătărie, aşa s-a născut prima colecţie, iar prima prezentare a avut-o întro sală de sport din Arad. A fost un succes care i-a dat aripi.”Atunci când simţi că munca ta adduce bucurie celor din jur ştii că eşti pe drumul corect”, a precizat Eli Lăslean. Când a câştigat primii bani, simţând o dorinţă arzătoare de a învăţa s-a dus să vadă modă acolo unde această artă e la ea acasă, la Milano, la un târg.

A văzut o vitrină minunată, care a hipnotizat-o, pe care scria Gianfrancoo Ferre. A înţels că nu poate pătrunde dincolo de uşă fiindcă nu avea invitaţie. A încercat să explice că vrea să înveţe despre modă de la cei mai buni, că în România fashion e la început. Nu avea invitaţie…Dar nici nu a putut să plece din faţa vitrinei, unde ştia că se află lumea în care dorea să ajungă. O lacrimă i-a străbătut obrazul…Nu a renunţat şi minunea s-a întâmplat.

De dincolo de uşă a apărut o doamnă, care a întrebat-o : „«Cara, cu ce te ocupi în România? Sunt designer vestimentar, am magazine. Deci eşti bayer. Vino cu mine». Am simţit că un înger a coborât la mine. M-am trezit faţă în faţă cu Claudia Schiffer, Naomi Campbell. Am aspirat tot să aduc în România”, a povestit creatoarea brandului Elllis. Un om care dincolo de tipare, materiale, culori, a descoperit oameni…