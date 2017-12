„FC Bihor va rămâne echipa mea de suflet”

Kisvarda este un orășel în Ungaria cu o populaţie de circa 17.000 locuitori, situat la 170 de kilometri de Oradea. La echipa de fotbal, Varda SE evoluează și doi fotbaliștii orădeni, fundașul Sergiu Oltean (30 de ani) și atacantul Raymond Lukacs (29 de ani). Ambii au avut o contribuţie însemnată la clasarea echipe pe locul 2 la finalul turului, plus două etape din retur, în liga a doua maghiară (NB II).

„Ţinând cont că am acumulat 47 de puncte şi avem 10 puncte avans faţă de locul 3, pot spune că a fost un sezon foarte bun. În prima ligă promovează primele două clasate, iar liderul MTK Budapesta are cinci puncte peste noi. Am reuşit să învingem pe MTK în meciul direct, golul meu fiind decisiv. Rezultatele au fost posibile datorită muncii, a seriozităţii şi a bunei colaborări cu antrenorul. Obiectivul este promovarea”, spune Lukacs, care şi-a ajutat echipa cu 5 goluri şi unul în Cupă în cele 21 de jocuri oficiale disputate.