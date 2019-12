Femeie de 70 de ani din Sălaj operată robotic la Spitalul Pelican Oradea: „De cuțit îmi era frică, nu de robot!”

Bătrânica este o doamnă dintr-o comună aflată în județul Sălaj, care a ales să scape de o afecțiune ginecologică (teratom ovarian) prin operație de chirurgie robotică la Spitalul Pelican Oradea.

A revenit la Oradea

Pensionara a relatat pentru JB&Bihon.ro că îi era foarte frică de cuțit și totul a început în primăvara acestui an, când a aflat că are calculi renali (pietre la rinichi). Cum din județul Sălaj, mai toți pacienții vin pentru investigații mai serioase și operații speciale la Oradea, pensionara a ales să fie consultată de prof. dr. univ. Teodor Maghiar, directorul medical al Spitalului Pelican și șeful secției de Urologie de aici.

Pensionara ne-a spus că a fost operată laparoscopic, cu succes, fără complicații. Însă cu ocazia acestei intervenții, i s-a depistat și tumora ovariană, iar dr. Maghiar i-a recomandat tratament chirurgical.

Luna trecută, pacienta s-a decis să scape de afecțiunea ginecologică și a apelat tot la dr. Teodor Maghiar. Așa a ajuns la secția de Chirurgie generală din același spital, unde prof. dr. univ. Adrian Maghiar, decanul de la Facultatea de Medicină Oradea, i-a explicat că se impune extirparea chirurgicală a tumorii, care se poate face prin trei metode: clasică („cu cuțit”), laparoscopică sau robotică.

Pacienta a ales metoda cea mai nouă, aplicată cu ajutorul robotului da Vinci, un aparat ultraperformant cumpărat în vară de Spitalul Pelican.

Imediat după operație, bătrânica s-a simțit bine și ne-a spus că nu o doare nimic, grație „tăieturilor”” minuscule realizate robotic: “În primăvară m-a operat domnul doctor Teodor Maghiar, de pietre la rinichi. Atunci mi-a spus și de problema de la ovare. Foarte frumos mi-a explicat despre ce e vorba si mi-a zis să revin când mă hotărăsc.De cuțit mi-a fost foarte frică. A doua zi după operație nu m-a mai durut nimic, deci cred că sunt foarte bine”.

„Este vorba despre un teratom ovarian, rezolvat robotic, fără complicații postoperatorii”, ne-a confirmat dr. Adrian Maghiar.

Dispar durerile

În modul cel mai simplu, onest, dar și direct, pacienta a demontat miturile, total eronate, care circulă prin diverse medii, legate de „roboții care ar urma să preia controlul în defavoarea oamenilor” și ne-a spus că acest robot e un aparat ca oricare altul, dar mai bun, mânuit de medicul chirurg. În plus, femeia, ne-a declarat că nu a fost nevoie să stea cineva din familie lângă ea: „Nu mi-a fost frică de robot. E un aparat doar, pe care doctorul îl folosește ca să ne poată opera mai bine și noi, betegii, nu mai avem dureri așa mari cum am avea dacă ne-ar tăia cu cuțit. Nu a putut sta nimeni din familie cu mine în spital, dar nici nu a trebuit, că toată lumea are grijă aici de tine, umblă bine după tine, te fac bine, nu te doare și nici nu te țin mult în spital”.

Femeia a fost externată a treia zi de la operație, în stare bună de sănătate.