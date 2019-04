Muzeul Ţării Crişurilor a vernisat miercuri o expoziţie inedită, ce prezintă o latură mai puţin cunoscută a războaielor, şi anume Fenomenul Trench Art – Arta tranşeelor (1914-1980). În timpul celor două războaie mondiale, dar şi în perioada interbelică, au fost realizate obiecte decorative sau de uz casnic din tuburi de obuze, gloanţe, cartuşe sau grenade.

Această practică a apărut în perioada războaielor duse de Napoleon I, când prizonierii francezi aflaţi în taberele inamice confecţionau cutii artizanale şi alte piese din oase provenite din resturi alimentare, precum şi cutii cu încrustaţii. Se poate vorbi cu adevărat de fenomenul Trench Art începând din 1914 şi continuând pe toată durata războiului, extinzându-se şi în perioada postbelică.

S-au creat suveniruri realizate manual sau manufacturate în ateliere militare în timpul Primului Război Mondial, în perioada interbelică şi în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Fenomenul a continuat după aceea și în perioada conflictelor militare actuale. Suvenirurile de război colecţionate de soldaţi şi civili pe frontul de vest includ fragmente de obuze, obuze goale, căşti ale inamicilor, nasturi, caschete din fier şi benzi transversale ale obuzelor explodate. Prizonierii de război aflaţi de ambele părţi ale conflictului produceau o impresionantă varietate de obiecte făcute pentru a fi vândute soldaţilor sau civililor din imediata apropiere a taberei militare în care se aflau.

Sursă istorică

Expoziţia Fenomenul Trench Art – Arta tranşeelor, aparţinând colecţionarului Cristian Dumitru, promotor al acestui fenomen în ţara noastră, cuprinde o selecție de peste 250 de piese, toate achiziţionate în România, multe dintre ele fiind realizate în perioada Primului Război Mondial, dar şi după aceea, pe fronturile din Europa, inclusiv din România. „Ceea ce ne-a adus domnul Dumitru astăzi ne arată încă o dată cât de complexă poate fi istoria. Până de curând, pentru istorici, nici măcar nu erau luate în calcul ca şi sursă istorică ceea ce avem astăzi, aici. Aşa cum fotografia şi cinematografia nu erau luate în calcul ca şi surse istorice, pentru a înţelege cât mai bine ceea ce se întâmpla într-un război şi imediat după, obiectele care sunt expuse astăzi ne ajută foarte mult să înţelegem, dincolo de ceea ce pare că noi cunoaştem. Avem aici viaţa din spatele realităţii. Putem înţelege prin ceea ce vedem aici ce făcea soldatul în tranşee, ce făcea între două atacuri. Se stătea cu anii în tranşee, şi existau timpi morţi. Sigur, nu toate obiectele sunt din perioada războiului”, a precizat la vernisaj conf. univ. dr. Gabriel Moisa.

Se găsesc, printre altele, obiecte militare folosite după finalizarea războaielor în scop civil: binocluri, felinare, busole, lanterne, calculatoare aviație, lăzi de muniție, hărţi. Printre obiectele de Trench Art se află o veioză făcută dintr-o grenadă defensivă germană din Primul Război Mondial, abajurul becului fiind o cască de soldat, o râşniţă de cafea realizată dintr-un tub de proiectil, brichete din tuburi de cartuşe de mitralieră şi scrumiere confecţionate din grenade.

Se remarcă între acestea vaza ornamentată prelucrată dintr-un tub de proiectil de tun, oferită de generalul Philippe Henri Joseph d’Anselme, comandantul armatei franceze din Orient, soției mareșalului Prezan, o scrumieră de lut inscripționată cu Regimentul 18 Infanterie Gorj, din care a făcut parte și Ecaterina Teodoroiu, o scrumieră realizată din țeavă de tun, precum şi o măsuţă de fumat, formată în întregime din tuburi de tun, de 70 de centimetri înălţime – cea mai scumpă piesă din colecţia sa, după cum mărturiseşte Cristian Dumitru. Cea mai veche şi valoroasă piesă de Trench Art este coroana Regelui Carol I, realizată din oţelul unui tun capturat la Plevna în 1877. „Vreau să îi mulţumesc domnului Dumitru pentru expoziţia pe care ne-o arată, azi, aici, într-o săptămână foarte importantă pentru oraşul nostru. Felicit şi conducerea Muzeului Ţării Crişurilor pentru această iniţiativă, şi sper ca în această perioadă astfel de evenimente să relateze exact ceea ce s-a întâmplat în aprilie 1919, fără a lăsa loc de interpretări”, a punctat viceprimarul Florin Birta, prezent la vernisaj.

A început în anii ’90

Ing. Cristian Dumitru a venit mai întâi la Oradea anul trecut, cu colecţia de jucării a Asociaţiei Muzeul Jucăriilor. Despre colecţia de Trench Art spune că a crescut de la an la an şi este la a noua prezentare în ţară. Este cea mai mare colecţie de Trench Art pe care am realizat-o vreodată. Toată „nebunia” acestei colecţii a început în anii ’90, în târgurile de vechituri şi centrele de fier vechi. Prima piesă a fost achiziţionată de la un bătrânel care i-a vândut o brichetă şi o scrumieră făcute dintr-o felie de ţeavă de tun. I-a plăcut foarte mult ideea şi încet, încet, a început să descopere şi alte obiecte făcute din cartuşe, gloanţe sau obuze. Multe obiecte funcţionează şi astăzi, precum binoclurile, calculatoarele de aviaţie, busolele, ceea ce dovedeşte încă o dată că obiectele făcute pentru armată erau mult mai solide decât cele civile, şi făcute să reziste la condiţii extreme. Şi-a propus şi un nou proiect: să fotografieze mormintele generalilor şi ofiţerilor în perioada şi între cele două războaie mondiale. Multe dintre acestea au bombe de aviaţie, proiectile, elemente de Trench Art. „Vă mulţumesc că aţi venit la expoziţie în număr atât de mare, şi chiar mă bucur că am reuşit să fac ceva deosebit azi, când împlinesc 55 de ani”, şi-a încheiat cuvântul ing. Cristian Dumitru.

Vernisajul expoziţiei Fenomenul Trench Art – Arta tranşeelor se înscrie în şirul evenimentelor organizate cu ocazia sărbătoririi Centenarului eliberării oraşului Oradea şi a judeţului Bihor de către armata română. Expoziţia va rămâne deschisă la Muzeul Ţării Crişurilor până în 30 iunie 2019.