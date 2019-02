Fereastră spre diferite culturi și țări

În anul şcolar 2018-2019 la Liceul Vocaţional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” din Beiuş, la iniţiativa profesorului Diana Hădărean şi a profesorului Muhammad Idrees – coordonator ISA, de la Government Boys Secondary School Jajjah Abbasian, Khanpur, Rahim yarkhan, Punjab, Pakistan, se implementează proiectul Internațional School Awards, British Council on line.

Activităţile proiectului sunt multiple şi interesante, urmărind o educație internațională care îmbogățește predarea și învățarea.

„Această educaţie duce la noi practici și perspective, continuând dezvoltarea lor profesională și ridicând standardele de predare. Oferă tinerilor o fereastră în diferite culturi și țări, ajutându-i să se dezvolte ca cetățeni responsabili la nivel mondial și pregătindu-i pentru viață și să lucreze într-o societate globală”, a precizat Diana Hădărean.

Intercultural

Activitatea ,, Cultura noastră”, a avut o mare rezonanţă, atât la şcoala parteneră, cât şi la noi. Şcolile au realizat activităţile apoi şi-au trimis poze, înregistrări, cu ceea ce au făcut.

„Pe noi, cei din România, ne-a impresionat dansul local numit Jhoomar, în limba locală, am fost încântaţi când am vizionat filmarea. De apreciat este faptul că, studenţii şi profesorii au fost îmbracaţi în culoarea albastră, ceea ce reprezintă culoarea păcii. Un lucru este de apreciat, şi anume, cum o ţară ca şi Pakistan, a reuşit în scurt timp, în urma acestei emoţionante activităţi, să atragă online mii de spectatori atât la televizor cât şi pe faceebook. Oamenii din această ţară sunt patrioţi, iubesc cultura şi tradiţia, sunt impresionanţi, sunt bucuroşi şi cel mai important lucru pe care l-am observat, sunt dornici de pace”, spun participanţii români.

Cadrele didactice implicate în proiectul internaţional: prof. Hădărean Diana –coordonator, prof. Gall Edith, prof. Memetea Ioana, prof. Bulc Mihaela, prof. Iştoc Silvia, prof. Marian Magdalena, prof. Domokoş Ruxandra, prof, Moruţ Adela, prof. Moruţ Dacian, prof. Stoiţa Nicoleta, prof. Rotar Mircea, prof. Mărcuţ Rodica, prof. Lazea Remus, am realizat activităţi cu specific tradițional în vederea popularizării identității culturale la nivel global, dansuri populare, scenete.

Cadrele didactice bihorene spun că este pentru prima dată când participă la un proiect de asemenea proporții și se simt onoraţi că au reușit să fie acceptaţi în ciuda distanței mari.

Acest proiect s-a dovedit a fi o șansă nemaipomenită pentru a cunoaște cultura și tradiția altor țări dar și pentru a ne face cunoscută propria moștenire culturală.

Elevii sunt foarte deschiși către tot ceea ce înseamnă noutate și așteaptă nerăbdători fiecare feed-back al activităților care sunt desfășurate în comun cu alte țări.

„Deși fiecare proiect de parteneriat implică multă muncă în plus, noi continuăm să fim motivaţi deoarece am observat de-a lungul anilor că fiecare acțiune desfășurată în proiecte are o replică pozitivă în comportamentul elevilor, în modul în care ajung să cunoască și să înțeleagă lumea și în modul în care ajung să prețuiască bucuriile de care au parte în țara lor, îmbogățindu-le treptat bagajul de cunoștințe și conduite moral-civice”, au concluzionat partenerii români ai proiectului Internațional School Awards, British Council on line.