Fermoarul, vedeta expoziţiei Zipp On

Paltoane, genţi, bluzoane, cape transformabile, instalaţii. Toate realizate cu ajutorul fermoarelor. Acestea au fost etalate luni în holul Bibliotecii Universităţii Oradea în cadrul celei de-a II-a ediţii a expoziţiei „Zipp on”, realizată de Asociaţia D’Art în colaborare cu cel mai mare producător de fermoare IKK. Zipp on e un concept care promoavează dialogul artistic între generaţiile de artişti consacraţi şi cei care caută recunoaştere. În prim plan s-au aflat, ca şi al prima ediţie, studenţii Facultăţii de Arte şi elevii Liceului de Arte Oradea.

„ Am realizat două cape transformabile. Transformarea se realizează cu ajutorul fermoarelor detaşabile. Tot fermoare am folosit şi cu rol decorativ. Am mai expus şi o geantă realizată din fermoare, cât şi un experiment de intertesere realizat cu panglici şi fermoare.

Pentru decorarea capelor, cât şi a genţii am folosit flori decupate din materiale textile”, explică Arvaş Melisa Popa, una dintre expozante, studentă anul III la Design Vestimentar. „Fermoarele au fost o adevărată sursă de inspiraţie pentru mine, cât şi o provocare având în vedere duritatea lor. Rigiditatea fermoarelor am compensat-o prin suprapunerile florale”, a explicat Melisa.

Student în anul III, Daniel Pantea a venit în expoziţie cu un palton şi un bluzon. „Este un palton negru care cu ajutorul fermoarelor se poate transforma în pelerină şi un bluzon realizat prin interţesere cu panglica alba, reuşind ca prin nodurile folosite să obtin diferite texturi, atât cu panglica, cât şi cu fermoare albe ţesute ca şi fir de bătătură”.

Roxana Andreea Pop a fost inspirată atunci când şi-a realizat lucrarea pentru Zippp on de triburile amerindiene. „La iniţiativa doamnei profesoare Urdea Olimpia s-a organizat şi a doua editie ZIPP-ON- o expoziţie unde vedetă urma să fie fermoarul.

Următoarea provocare pentru mine şi colegii mei din anul III de la Sectia de Moda a fost să facem o serie de cape în care să incorporăm fermoarul ca element funcţional şi decorativ. Am creat o colecţie-capsulă de 5 piese, ca mai apoi una dintre ele să prinda formă în expoziţie.

Lucrarea mea a fost inspirată de triburile amerindiene, am vrut ca reprezentarea să fie simplă, sugerată, iar materialul crem deschis si textura aleasă să fie în contrast cu fermoarele robuste i negre, reusşindu-se astfel o subliniere a elementului decorativ : fermoarul”, a spus Roxana Andreea Pop.

Tănăra consideră că lucrările care fac obiectul expoziţiei din anul acesta au fost mai detaliate şi mai complexe comparativ cu ediţia precedentă. „Aceasta ne face să continuăm să fim motivaţi să creştem şi să ne dezvoltăm. Tot ceea ce rămâne de spus este aceea că îi aşteptăm pe orădeni şi la următoarele expoziţii pentru a putea să urmărească evoluţia noastră”, a spus Roxana Andreea Pop.

Accesorii cu rol funcţional şi estetic, fermoarele, prezentate într-o plajă largă de diversificare estetică, cu diverse rezolvări de închidere au permis expozanţilor de la Zipp on o abordare rafinată, realizând obiecte şi piese vestimentare cu o anumită patină de sofisticare, de strălucire, le-a permis realizarea unor combinaţii ingenioase, cu forme mai mult decât interesante care permit privitorului experimetarea unor senzaţii speciale.

Cu un mesaj scurt şi direct profesorul Mihaela Tătulescu de la Facultatea de Arte a Universității din Oradea, le-a cerut studenţilor, în deschiderea evenimentului să nu aibă „fermoar la gură”, atunci când e vorba de creativitate.

Conceput sub semnul experimentului artistic, proiectul Asociaţiei D’ART este un dialog între generații de artiști în formare și consacrați. „Elevi, studenți și artiști au fost provocați să creeze ținute vestimentare și obiecte decorative, prin utilizarea prin excelență a fermoarelor și capselor”, a explicat profesorul Olimpia Urdea.

Parteneri în proiect: Departamentul de Arte Vizuale din cadrul Facultății de Arte a Universității din Oradea, Liceul de Arte Oradea.Expozanţi sunt studenţii Departamentului de Arte Vizuale: Melisa Arvaş-Popa , Roxana Andreea Popa, Daniel Pantea, Roxana Madar, Ioana Ionescu, Iulia Mago, Beata Kiraly, Diana Cora, Renata Asztalos, Alexandra Iova, Zsuzsa Major, Camelia Ambro, Rut Saron Barna, Alice Condurache, Dorina Morna, Mariana Achim, Emilia Herede, Ilinca Ghimbăşan, Lavinia Catrinar. Studenţii sunt coordonaţi de lect.univ.dr. Mihaela Tătulescu şi lect.univ.dr. Olimpia Urdea. Alături de studenţi vor expune şi elevii Liceului de Artă Oradea: Ban Galadria, Câmpean Amira, Cozac Monica, Micovschi Andrada, Szabo Vivien, Vereş Ana coordonaţi de prof. Kerekes Gyongyi Ujvarossy.

Artişti asociaţi proiectului: Iulia Filip Schreier şi Andrei Beleş, absolvenţi ai Facultăţii de Artă Oradea. „Mulţumim YKK România pentru faptul de a fi făcut posibil acest proiect”, a precizat Olimpia Urdea.