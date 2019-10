Festivalul de Artă Naivă atrage turiști și cumpărători

Gheorghe Ciobanu, Mircea Cojocaru, Salomeea Andronic, Lucica Ciobanu, Adrian Donisanu, Radu Fekete, Ioana Gheorghiu, Ion Niță-Nicodin, Viorel Cristea, Ghiță Mitrăchiță, Maria Lupu. Sunt doar câțiva dintre artiștii ale căror lucrări pot fi admirate și achiziționate de la Muzeul Țării Crișurilor.

Vicepreședintele Consiliului Județean, Ioan Mang, un iubitor de artă, a dat curs invitației de a fi prezent și în acest an la evenimentul care reunește cei mai valoroși artiști naivi. Cu atât mai mult prezența sa a fost remarcată, cu cât Consiliul Județean Bihor, prin Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte, se află printre partenerii care contribuie la reușita evenimentului, unic în România. Mircea Jacan, directorul Centrului Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale, prof. Univ. dr. Aurel Chiriac, directorul muzeului, au girat și această ediție a festivalului.

Festivalul de Artă Naivă a fost, chiar de la prima ediţie, o revelaţie culturală atât pentru organizatori, cât şi pentru Oradea şi Bihor. Nici măcar organizatorii n-au realizat iniţial ce poate ieşi din aducerea laolaltă a artiştilor. S-a produs o energie foarte mare, care a stimulat iniţiativa şi a atras atenţia asupra Asociaţiei Artiştilor Naivi din România, precum şi asupra artei naive contemporane româneşti.

Cu fiecare ediţie, organizatorii au cunoscut şi discutat mult cu artiştii naivi şi au înţeles că dificultatea lor primordială era de a expune, de a vinde şi de a se promova eficient. “Circa un an am vizitat galerii, am citit despre arta naivă, am făcut research în domeniul curatorial. Nu aveam bani pentru un festival naţional, dar ne-am gândit că vor veni ei pe parcurs, dacă reuşim să organizăm un eveniment cultural frumos şi cu priză la public”, a rememorat Mirecea Stroe, președintele Asociației Artiștilor Naivi din România, la debutul acestui eveniment.

Un rol major în succesul acestei manifestări l-au avut artiştii naivi deja consacraţi pe plan naţional şi internaţional. Au fost ca un fanion şi au condus lucrurile spre succes. După cinci ediţii, a devenit evident pentru oricine că Festivalul Naţional de Artă Naivă este un main event cultural, iar universul complotează pentru momentele de glorie ale artei naive.

Notorietate pentru Oradea

Festivalul Naţional de Artă Naivă este un fenomen artistic relevant şi datorită faptului că şi-a asumat rolul unei eveniment care relaţionează cu alte instituţii – Consiliul Judeţean Bihor, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor, C.J.C.P.C.T. Dolj, Muzeul Ţării Crişurilor, Revista „Familia”, Fundaţia Comunitară Oradea, Cinema Palace, TVR Iaşi, Comuna Bârca-Dolj, Plastor, Liceul de Arte Oradea, Colegiul Naţional „Iosif Vulcan”, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, mixînd cu acestea o “reţetă” culturală care reuşeşte să creeze valoare socială.

În ultimii şase ani, Asociaţia Artiştilor Naivi din România a livrat artă, evenimente culturale pentru oraş şi judeţ, a contribuit la strategia culturală a oraşului, a atras turişti din toată lumea şi cumpărători din ţară, din Europa, ba chiar şi de peste Ocean. Oradea a câştigat notorietate, viziune, dar a câştigat şi economic, o dată cu apariţia şi dezvoltarea Festivalului Naţional de Artă Naivă.