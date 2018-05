Festivalul de Teatru pentru Copii Arcadia, ediţia a V-a

Bucurie mare pentru copii, dar şi pentru părinţi şi bunici. Festivalul de Teatru pentru Copii „Arcadia” a ajuns la a V-a ediţie şi se va desfăşura în perioada 18 mai – 10 iunie. Evenimentul este organizat de Fundația Culturală Festivalul Internațional de Teatru Oradea și Trupa Arcadia a Teatrului „Regina Maria”, în parteneriat cu Administrația Fondului Cultural Național, Primăria Municipiului Oradea, Organizația Națională Cercetașii României – Centrul Local Oradea, Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și Clubul Lions.

Şi în acest an, festivalul are un program diversificat, pentru toate vârstele, cu evenimente special gândite atât pentru copii, cât şi pentru tineri şi adulţi. Timp de o lună, cele mai frumoase poveşti din lume vor prinde viaţă, fiind prezentate de teatre din Cluj-Napoca, Alba Iulia, Arad, Ploiești, Timișoara, București și Oradea.

Finanţare pe proiect

Florian Silaghi, directorul artistic al festivalului, este bucuros că în acest an s-a câştigat un proiect la Administrația Fondului Cultural Național, instituție publică subordonată Ministerului Culturii, care oferă în fiecare an finanțări nerambursabile instituțiilor ce desfășoară activități culturale. Suma maximă ce se putea obţine pe linia creată special pentru evenimente de tip festival cu caracter repetitiv era de 75.000 de lei, Arcadia obţinând peste 74.000 de lei, de fapt exact suma pe care a solicitat-o, bugetul total al festivalului ajungând la peste 100.000 de lei.

Festivalul va debuta, ca în fiecare an, cu „Parada de personaje și păpuși de basm”, eveniment ce va avea loc vineri, 18 mai, de la ora 16:00, pe traseul Pasajul Vulturu Negru – Piaţa Unirii, Teatrul Regina Maria – Parcul 1 Decembrie, în care copiii sunt invitați să-și întâlnească personajele de poveste favorite.

„Ca o noutate în acest an, avem invitaţi din străinătate, trupa particulară «Hepp Trupp» din Debrețin, care ne va prezenta spectacolul «Cei trei purceluși». În festival sunt 14 spectacole (două dintre acestea la Teatrul Regina Maria şi cinci în Cetatea Oradea, în cadrul Kids Fest), dintre care două sunt adresate tinerilor spectatori. Este vorba mai întâi de un spectacol concert-teatru, «9 piese remixate», în care sunt nouă piese de teatru transpuse într-un concert susținut de un prieten de-al nostru pe care l-am cunoscut anul trecut şi mi s-a părut extraordinar – actorul Alex Ștefănescu, de la Teatrul Ion Creangă, cunoscut publicului prin participările la concursurile televizate de talent și umor. Cel de-al doilea este spectacolul «Planeta manipulare» al asociaţiei REACTOR din Cluj-Napoca, vechi prieteni şi parteneri de-ai noştri în ceea ce priveşte teatrul de copii. Este un spectacol adresat grupei de vârstă 12+, regizat de Delia Gavliţchi, cu care noi am colaborat la spectacolul «Omuleţ»”, spune Florian Silaghi.

Dintre spectacolele care vor fi prezente în festival se mai numără „Noua poveste a Scufiţei Roşii” a Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara, gândit special pentru spaţii neconvenţionale, şi „Scufiţa Roşie şi lupul cel flămând” al Teatrului de Păpuși „Puck” Cluj. De asemenea, spectacolul „La un metru de tine” al Teatrului „Ion Creangă” face parte din spectacolele dedicate copiilor cu vârstă mică, 0-6 ani, prezentat în Italia, în Spania, spectacol foarte apreciat din punct de vedere al creaţiei. „Pantalone în Lună” de la Teatrul „Ion Creangă” București a avut premiera acum două săptămâni, spectacol care combină comedia dell’arte cu poveştile moderne din zilele noastre.

Kids Fest

În cadrul Kids Fest, trei trupe vor juca în Cetate. De 1 Iunie, Arcadia va juca două spectacole în Cetate: „Poveşti populare maghiare” şi „Mic sau mare?”. „Visul nostru este să vedem o mulţime de bebeluşi pe pături, întinşi pe iarbă, care să interacţioneze cu actorii”, spune Florian Silaghi. În 2 iunie se va juca „Povestea Porcului” de la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad, Trupa Marionete şi Compania Teatrul Pe Roți va aduce „Clovnii” cu Sorin şi Nuţi Dorobanţu. Pe 3 iunie, „Noua poveste a Scufiţei Roşii” – Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara.

„În ultima săptămână de festival, 4-8 iunie, aşa cum v-am obişnuit, împreună cu Cercetaşii României vom susţine ateliere în Cetatea Oradea, la sediul ONCR. Din experienţa acumulată până acum ne-am dat seama că aceste ateliere trebuie structurate independent, pe categorii de vârstă. Vor fi ateliere de creaţie artistică: pictură, origami, quilling, pictură pe sticlă sau textile, atelier de modelaj în lut, dar şi multe ateliere de outdoor: de orientare, de treasure hunting – jocuri cu specific cercetăşesc susţinute de voluntari ai Cercetaşilor României, care sunt tineri până în clasa a XII-a. Asta este şi frumuseţea colaborării, faptul că tinerii lucrează în folosul tinerilor”, precizează Florian Silaghi.

Pentru ateliere, înscrierile se vor face prin formulare online sau telefonic, în momentrul în care se definitivează programul atelierelor. În acest an, participarea la ateliere este gratuită.

În festivalul de anul trecut, mai restrâns ca buget, impactul a fost de 1.500 de spectatori la spectacolele de la sedii, şi la Kids Fest aproximativ 2.000-3.000 de spectatori. Anul acesta se aşteaptă şi mai mulţi participanţi. Biletele pentru festival vor avea preţ unic de 10 lei la sala Arcadia, respectiv de 15 lei la Sala Mare a Teatrului „Regina Maria”.

„Festivalul acesta a luat naştere datorită voinţei domnului Daniel Vulcu, care m-a susţinut şi a avut încredere în mine să fiu directorul artistic al trupei Arcadia. Suntem deja la a cincea ediţie a Festivalului de Teatru pentru Copii Arcadia, festival care an de an creşte şi aduce spectacole bune, pentru că a fost gândit să fie un festival adresat publiclui în general. Se joacă doar în weekend, cu bilete vândute la liber, ceea ce este o provocare, pentru că alte festivaluri din ţară organizează într-o săptămână 15-20 de spectacole, dar aduc grupuri organizate. Dar prin faptul că noi invităm publicul la liber are un impact dublu: nu doar copilul se bucură de spectacol, ci şi părintele. Practic, încetul cu încetul devine un festival de familie”, a ţinut să precizeze Florian Silaghi.

Arcadia în festivaluri

Este foarte important pentru un teatru să rămână în circuitul festivalier. În luna mai, trupa Arcadia va avea patru deplasări la festivaluri importante din ţară. Astăzi vor pleca la Arad, la festivalul „Euromarionete”, cu spectacolul „Pinocchio”. Apoi sunt invitaţi în Suedia, cu „Gulliver”, după care pleacă la festivalul de la Ploieşti, tot cu „Gulliver”, apoi la Bucureşti, la festivalul organizat de Opera Comică, cu spectacolul „O mie şi una de frontiere (Povestea lui Aladin)”. La începutul lui iunie sunt invitaţi la Baia Mare, la Festivalul „Atelier”, tot cu „Gulliver”.

„Noi, în festivaluri, pe lângă că e un foarte bun exerciţiu de coordonare, ne întâlnim cu teatrele din ţară, apucăm să vedem spectacolele colegilor noştri, ne întâlnim cu oameni de specialitate, creăm contacte noi, cunoaştem regizori, scenografi, dramaturgi, critici. E un foarte mare câştig. Nu am să uit niciodată ce a spus acum cinci ani Raluca Tulbure – care era secretar literar la Teatrul Ţăndărică şi făcea parte din juriul festivalului de la Cluj-Napoca – atunci când am participat pentru prima oară. La festivitatea de premiere a spus un lucru care pe mine m-a marcat foarte mult: «Mă bucur că în sfârşit, după 30 de ani, aud din nou despre Oradea». De atunci mi-am propus să participăm la cât mai multe festivaluri, pentru că degeaba avem un oraş frumos, dacă nu îl promovăm şi prin alte modalităţi, cum este teatrul”, spune Florian Silaghi.

Acesta a dorit să sublinieze faptul că în ultimii şase ani, sub manageriatul lui Daniel Vulcu, a crescut numărul de premiere cu 33%. Anul trecut au avut peste 12.000 de spectatori numai la Arcadia. Dacă înainte, în şase ani, au avut trei participări la festivaluri, în ultimii şase ani au participat la 45 de festivaluri, dintre care şase au fost în străinătate – inclusiv în Brazilia. Au avut parte de un proiect european cu finanţare şi parteneri din patru ţări, marele câştig fiind faptul că Arcadia are un festival al său, pe care încearcă să îl dezvolte de la an la an şi la care invită orădenii mari şi mici, începând cu 18 mai.

PROGRAM Festivalul de Teatru pentru Copii Arcadia 2018

Vineri, 18 mai

16:00 – Parada de personaje şi păpuşi de basm

18:00 – „Inimă rece”, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești – Sala Arcadia (+ 4 ani)

Sâmbătă, 19 mai

11:00 – „Scufiţa roşie şi lupul cel flămând”, Teatrul de Păpuși „Puck” Cluj-Napoca – Sala Arcadia (+ 3 ani)

Duminică, 20 mai

11:00 – „Capra cu trei iezi”, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia – Sala Arcadia

(+ 4 ani)

Sâmbătă, 26 mai

11:00 – „Cei trei purceluşi”, Trupa Hepp Trupp, Ungaria – Sala Arcadia (+ 3 ani)

Duminică, 27 mai

17:00 – „Pinocchio”, Trupa Arcadia Oradea – Sala Arcadia (+ 3 ani)

Vineri, 1 iunie (în cadrul Kids Fest Oradea)

11:00 – „Poveşti populare maghiare”, Trupa Arcadia Oradea – Cetatea Oradea (+ 3 ani)

18:00 „Mic sau mare?”, Trupa Arcadia Oradea – Cetatea Oradea (0-3 ani)

Sâmbătă, 2 iunie (în cadrul Kids Fest Oradea)

11:00 – „Povestea porcului”, Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad, Trupa Marionete – Cetatea Oradea (+ 3 ani)

18:00 – Spectacol pentru copii, Compania Teatrul Pe Roți – Cetatea Oradea

Duminică, 3 iunie (în cadrul Kids Fest Oradea)

18:00 – „Noua poveste a Scufiţei Roşii”, Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara – Cetatea Oradea (+ 3 ani)

Vineri, 8 iunie

17:00 – „La un metru de tine”, Teatrul „Ion Creangă” București – Sala Arcadia (3-6 ani)

20:00 – „9 piese remixate”, Concert Alex Ştefănescu – Cetatea Oradea

Sâmbătă, 9 iunie

11:00 – „Pantalone în Lună”, Teatrul „Ion Creangă” București – Sala Mare (+ 6 ani)

19:00 – „Planeta manipulare”, Reactor Cluj – Sala Arcadia (+ 12 ani)

Duminică, 10 iunie

11:00 – „Crăiasa zăpezii”, Teatrul de Animație „Țăndărică” București – Sala Mare (+ 4 ani)

ATELIERE

4 – 8 iunie, începând cu ora 16:00, ateliere de creaţie şi activităţi în aer liber susținute de ONCR, în Cetatea Oradea

Biletele s-au pus în vânzare la agenţia de bilete a teatrului, de marți până vineri între orele 10:00-19:00, iar în weekend între orele 10:00-13:00. Puteţi achiziţiona bilete şi cu o oră înainte de fiecare spectacol sau online pe www.biletmaster.ro. Pentru informaţii suplimentare şi rezervări de bilete, sunați la tel. 0259/440.742.