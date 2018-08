Festivalul Internațional de Teatru Oradea sub semnul tinereţii

Se apropie ediţia a şasea a Festivalului Internațional de Teatru Oradea. Organizat de Teatrul „Regina Maria”, în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor, Primăria Municipiului Oradea, Fundaţia Culturală FITO şi UNITER, festivalul va avea loc în perioada 23-30 septembrie.

Această ediţie stă sub semnul Centenarului, motiv pentru care ideea festivalului din acest an este de a sărbători prin tineri. Timp de opt zile, spectatorii vor putea viziona 26 de spectacole de la companii teatrale din ţară şi din străinătate, dar şi două spectacole-lectură.

Înscrierea spectacolelor în festival a început din luna martie, dar la 1 iunie erau puţine trupe înscrise. În plus, în urma schimbărilor de manageriat, cineva trebuia să îşi asume organizarea acestuia. Aşa a ajuns ca, pentru prima oară, selecţia şi concepţia artistică a festivalului să aparţină Victoriei Balint, șef birou proiecte culturale al Teatrului „Regina Maria”.

„Anul acesta am dorit să realizăm selecţia festivalului având deplină încredere în forţele proprii, de aceea am desemnat-o pe Victoria Balint să se ocupe de acest lucru. Îi mulţumesc pe această cale, şi întregii echipe cu care a lucrat. Programul de acest an este încărcat, bogat, frumos, interesant”, spune managerul teatrului orădean, Elvira Rîmbu.