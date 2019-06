Festivalul Medieval Oradea capătă dimensiuni europene

Șanțul Cetății va deveni târg medieval și tabără de luptă pentru câteva zile, de joia viitoare și până duminică, când 600 de cavaleri, luptători și meșteșugari, între care și unii din cele mai renumite trupe din Europa, vor reconstrui în jurul Cetății atmosfera, viața cotidiană și luptele Evului Mediu. Ediția Festivalului din acest an e promovată ca una fără precedent în istoria de 25 de ani a evenimentului, prin participarea celor mai bune trupe de reconstituire medievală din Europa. În curțile Cetății vor avea loc concerte, demonstrații și ateliere de meșteșuguri. Vineri, 5 iulie, e anunțat proiectul Rock the Symphony – orchestra simfonică Bigg Dimm a’Band a Academiei de Muzică din Cluj va cânta alături de Dan Andrei Aldea, Dan Bittman, Cristi Minculescu, Călin Goia, Dan Teodorescu și Flavius Buzilă. Sâmbătă e seara folk cu trupa maghiară 100 Folk Celsius și Nicu Alifantis & ZAN. Duminică seara, conform tradiției, festivalul îl va încheia trupa Subcarpați.

Deus Vult

Oferta Festivalului Medieval Oradea 2019 a fost prezentată în conferință de presă joi, de Mihai Jurca, directorul Asociației de Promovare a Turismului în Oradea și Regiune (APTOR), alături de reprezentanții Asociației Deus Vult, Arany Ianos și Bogdan Dărăban. Găzduită în Cetate, asociația s-a ocupat de organizarea festivalului pe partea de contactare și selectare a trupelor participante. Anul acesta vor performa pentru orădeni și turiști trupe din România, Ungaria, Slovacia, Cehia, Rusia, Franța, Republica Moldova, Croația, Ucraina și Serbia. Cea mai faimoasă este „Les Ecuyers de l’histoire” din Franța, care pregătește un turnir full contact. Luptătorii de la Agentúra Hector din Slovacia s-au pregătit pentru turniruri și bătălii cu efecte vizuale și cascadorii. Bayard Medieval Fighting Club din Rușia este una dintre cele mai puternice echipe de buhurt – lupte medievale full contact Medieval Fighting din lume. Rușii vor oferi demonstraţii de luptă şi joi, înainte de deschiderea festivalului, vor ține un seminar dedicat luptătorilor.

„Selecția trupelor a fost destul de severă, s-a făcut pe baza autenticității reconstituirilor, a ținutelor și recuzitei. Am refuzat foarte multe trupe, pentru că interesul a fost foarte mare după ce s-a știut că vor veni trupele cunoscute, din Franța sau Croația”, a spus Mihai Jurca.

Târg și tabără militară

În Șanțul Cetății, la ieșirea de est, în stânga, va fi amplasată partea de târg, iar în dreapta se vor amplasa corturile și taberele militare. De dragul reconstituirii cât mai fidele a situației, prin târg vor mișuna și cârduri de gâște sau ar putea apărea și capre sau oi.

O bună parte dintre actorii festivalului vor campa la fața locului, motiv pentru care, după ora 22:00, accesul în aceste zone va fi restricționat celor din afară.

E de așteptat ca atât bătăliile, demonstrațiile, marea bătălie și turnirul să atragă public numeros, anticipează organizatorii. Ei anunță că accesul pe ziduri va fi interzis, în schimb se vor monta gradene pentru aproximativ 1.100 de persoane, adiacente câmpurilor de luptă și terenului pentru turnir.

Aflați în premieră în România, luptătorii de turnir din trupa franceză vin la Oradea cu cai și toată recuzita. Costul deplasării e de 12.000 de euro, dar spectacolul este intens, consideră cavalerii orădeni. Armura este, atât ca formă cât și ca material, identică cu ceea ce se expune în muzee. Lăncile din lemn sunt făcute după tehnica originală, dintr-o singură bucată. Când călăreții se apropie unul de altul în galop, la 40 km/h, șansele sunt fie că lancea se rupe la contactul cu oponentul, fie că oponentul este doborât, explică Bogdan Dărăban.

În afară de capetele de afiș, publicul e îmbiat și cu jocuri vânătorești, jocuri nomade, dar mai ales cu marea bătălie. În acest an, aceasta va fi reconstituirea unor lupte din Războaiele Husite din perioada lui Sigismund de Luxemburg.

Atmosfera medievală a festivalului va fi asigurată de un alai de trubaduri și menestreli. Hollóének, Remdih, Truverii și Peregrinii vor ține concerte de muzică cu specific medieval și spectacole de dans medieval. Totodată, vineri seara, de la ora 22:00, în Parcul Cetății va avea loc un show spectaculos de jonglerii cu foc oferit de trupa Hypnosis. Festivalul din acest an are și o finanțare generoasă, 800.000 lei din bugetul local. Jurca motivează alocarea ca pe o investiție – festivalul ar putea crește, Oradea putând fi gazda unei reuninuni mondiale a trupelor de reconstituiri istorice, de genul battle of nations.