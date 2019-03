Între 12 și 14 aprilie 2019 va avea loc unul dintre cele mai mari evenimente gastronomice din sudul Marii Câmpii, Festivalul Pălincii de la Gyula, care atrage în fiecare an zeci de mii de vizitatori. În 3 zile, pălinca, nobilul Hungaricum, va fi în centrul atenției. În plus, în această perioadă Gyula devine capitala pălincii, cheia capitalei fiind adusă în fiecare an la deschiderea festivalului.

Puțini știu că în Gyula consumul de pălincă are o tradiție de aproape 300 de ani, deoarece în 1731 baronul Harruckern János György a înființat prima distilerie din regiune. „Aceasta este o moștenire foarte valoroasă, pe care strămoșii noștri ne-au lăsat-o, și avem datoria să o transmitem generației următoare; dacă se poate, printr-un festival”, a spus directorul festivalului, Bora Imre. Noua inițiativă a anului 2018 a fost îmbutelierea „pălincii Unității Naționale din Bazinul Carpatic”, realizată din pălincă din Ungaria și de dincolo de graniță. Evenimentul a fost lansat cu intenția de a crea o tradiție, așa că va continua și în anul 2019. În fiecare an, pălinca va fi făcută din alte fructe. În acest an, vor fi folosite prunele pentru îmbuteliere.

„Pe parcursul evenimentului, pălinca din Ungaria și distilatele de peste graniță vor fi puse împreună într-un butoi deschis. Simbolica pălincă astfel obținută va fi sfințită și îmbuteliată. Buteliile vor fi predate în cadrul unui eveniment solemn persoanelor care au făcut cel mai mult pentru maghiarii din Bazinul Carpatic. Prin inițiativa noastră, dorim să servim o cauză nobilă, iar prin colaborarea noastră am vrea să creăm, să lăsăm ceva în urma noastră”, a mai spus Bora

Imre. Organizatorii au subliniat: „Faptul că și regiunile din Voivodina, Transilvania, Transcarpatia, Horná zem, Baranja, Prekmurje contribuie la „pălinca maghiarilor” nu numai că întărește importanța acestei băuturi, dar promovează apartenența noastră națională. În plus, în cadrul festivalului, cei mai mari producători de pălincă își prezintă produsele la festival dar, în mod tradițional, se va organiza și un concurs de pălincă, unde vor concura firmele comerciale, dar și cele private. Pe lângă pălincă, publicul se va putea întâlni cu reprezentanții proeminenți ai scenei de muzică ușoară din Ungaria, printre altele: Magna Cum Laude, care are acum 20 de ani, Ismerős Arcok, Rúzsa Magdi, TNT, Fenyő Miklós, Bagossy Brothers Company și mulți alții. Organizatorii nu au uitat nici de familii, de aceea îi așteaptă pe cei mici cu concursuri, ateliere de joacă, parc de distracții și multe alte programe culturale. Vizitați Grădina Cetății din Gyula și descoperiți cele mai nobile Hungaricumuri!

Informații: www.gyulaipalinkafesztival.hu

