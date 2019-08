Festivalul The Big Picnic revine în Oradea

Prietenii naturii şi cei care îşi doresc să petreacă weekend-ul în aer liber sunt aşteptaţi în Parcul din Cetatea Oradea, la cea de-a treia ediție a festivalului The Big Picnic.

Noutățile festivalului The Big Picnic

Zona Vinyl Lounge, unde doi DJ vor mixa muzică de pe viniluri pentru o atmosferă relaxantă pe timpul zilei. Odată cu venirea serii, zona de viniluri se va transforma într-un loc de petrecere. Pe scena vor concerta: Toulouse Lautrec, Byron, Vița de Vie – acustic, Soul Serenade, Melting Dice, Rockabella dar și trupe locale, Astro Generale și Falling Heads.

În cadrul festivalului vor exista diverse clase de fitness și discuții pe teme medicale de interes general. Participanților li se vor pune la dispoziție un set de examinări pentru a afla starea de sănătate a acestora și pentru a le da sfaturi.

Sâmbătă și duminică, începând cu ora 10, cei prezenți vor lua parte la cea mai mare clasă de bodyART din Oradea. Aceasta reprezintă un tip de antrenament care combină mișcările yoga cu exercițiile dinamice.

Din program nu lipsesc activitățile pentru copii. Cei mici se vor putea bucura de zona celor de la Atelierul Zânei, activități la standul Cair Paravel. și își pot testa abilitățile de jonglat la standul celor de la Juggler. Și adulții sunt așteptați să participe la activități.

Organizatorii vor aduce căței cu care copiii se pot juca, pot învăța ce înseamnă să dețină un animal de companie și chiar pot să adopte unul dintre patrupede. Participanții sunt încurajați să-și aducă cu ei o patură pentru picnic.

Program The Big Picnic 2019

Vineri, 30 August

11:00 – Școala de bani – ateliere, jocuri, concursuri de educație financiară (toată ziua) – Colțul BCR

11:00 – Pet & Adopt – joacă-te, învață, adoptă (toată ziua) – Colțul Animal Shields

11:00 – Atelier de jonglerie și baloane de săpun (toată ziua) – Colțul Juggler

16:00 – Vinyl Lounge cu Dubase și Rogvaiv – Vinyl Lounge

17:00 – Balance – Workout Spot by Dynamic Studio

18:00 – Mix Workout – Workout Spot by Dynamic Studio

18:00 – Alimentația sănătoasă cu Dr. Pop Oana – Colțul Medlife

19:00 – umba Fitness – Workout Spot by Dynamic Studio

19:30 – Astro Generale – Main Stage

21:00 – Toulouse Lautrec – Main Stage

Sâmbătă. 31 August

10:00 – bodyART – Structure Main Stage

11:00 – ABS Workout Workout Spot by Dynamic Studio

11:00 – Școala de bani – ateliere, jocuri, concursuri de educație financiară (toată ziua) Colțul BCR

11:00 – Pet & Adopt – joacă-te, învață, adoptă (toată ziua) Colțul Animal Shields

11:00 – Atelier de jonglerie și baloane de săpun (toată ziua) Colțul Juggler

12:00 – Zumba Fitness Workout Spot by Dynamic Studio

13:00 – Gimnastică și Showdance pentru copii Workout Spot by Dynamic Studio

14:30 – Bodypump Workout Spot by Dynamic Studio

15:30- Power Yoga Workout Spot by Dynamic Studio

16:00 – Vinyl Lounge cu Dubase și Rogvaiv Vinyl Lounge

17:00 – Refluxul Gastro-Esofagian cu Dr. Cosma Tunde Colțul Medlife

18:00 – Falling Heads Main Stage

19:30 – Soul Serenade Main Stage

21:00 – Byron Main Stage

Duminică, 1 Septembrie

10:00 – bodyART – Deepwork și Myofascial Main Stage

11:00 – Burning Cardio Workout Spot by Dynamic Studio

11:00 – Școala de bani – ateliere, jocuri, concursuri de educație financiară (toată ziua) Colțul BCR

11:00 – Pet & Adopt – joacă-te, învață, adoptă (toată ziua) Colțul Animal Shields

11:00- Atelier de jonglerie și baloane de săpun (toată ziua) Colțul Juggler

12:00 – Bodypump Workout Spot by Dynamic Studio

13:00 – Gimnastică și Showdance pentru copii Workout Spot by Dynamic Studio

14:30 – Circuit Workout Spot by Dynamic Studio

15:30 – Power Yoga Workout Spot by Dynamic Studio

16:00 – Vinyl Lounge cu Dubase și Rogvaiv Vinyl Lounge

17:00 – Sindromul intestinului iritabil cu Dr. Dume Alina Colțul Medlife

18:00 – Melting Dice Main Stage

19:30 – Rockabella Main Stage

21:00 – Vița de Vie – Acustic Main Stage