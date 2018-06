Festivalul The Big Picnic revine în Oradea

Activități în aer liber, proiecții de filme, spectacole de teatru, ateliere pentru toate vârstele și concerte cu diferite stiluri, de la indie-pop la rock alternativ cu influențe folclorice sau alternative-indie, sunt doar câteva dintre evenimentele surprinzătoare care îi aşteaptă pe orădeni, în perioada 31 august – 02 septembrie la The Big Picnic.

Printre primele nume confirmate care vor urca pe scena festivalului The Big Picnic sunt Firma, Moonlight Breakfast, We Singing Colors, Next Ex, Are You Anywhere, Lucia, Domino, Positive John, Sabin&Melaz, Blue Velvet, The Case și Țapinarii.

„La Prima ediție The Big Picnic nu am fost ocoliți de ploi, cu toate acestea, oamenii ne-au primit cu brațele deschise și au umplut parcul de entuziasm și voie bună. Căldura cu care am fost primiți ne-a convins să ne întoarcem și în acest an cu un Picnic si mai bogat. Parcul 1 Decembrie va primi din nou viață la sfârșit de august și va deveni, pentru un weekend, mai vesel și mai animat, cu toții fiind invitați să participe #împreună la activitățile organizate. Nu de alta, dar anul acesta #toțisuntemcopii”, spune Thomas Maxim, directorul festivalului.

Eveniment împărțit

Organizatorii au împărțit evenimentul în trei momente distincte, fiecare cu activități specifice.

„Diminețile – Picnic Mornings – vin cu ateliere de nutriție și clase de yoga, după-amiezele – Creative Afternoons – aduc teatru pentru copii și pinhole camera, iar seara – Cozy Evenings – vor avea loc, printre altele, concerte și proiecții de filme. Nu vor fi neglijați nici gurmanzii, care-și vor putea satisface toate poftele de la truck-urile care vor ajunge cu multe bunătăți la The Big Picnic 2018”, explică organizatorii.

Accesul la festival este gratuit pentru toate vârstele.