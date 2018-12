Filip negociază cu Dinamo

După doi ani petrecuţi în prima ligă maghiară, mijlocaşul bihorean Ioan Constantin Filip este aproape de o repatriere în Liga 1.

Liber de contract din luna noiembrie, „închizătorul” de 29 de ani este dorit de Mircea Rednic la Dinamo Bucureşti, antrenor cu care a mai lucrat în trecut la Petrolul Ploieşti.

„Nu am semnat încă, dar ne-am înţeles pe o perioadă de un an şi jumătate. Am fost tentat de o revenire în Liga 1 şi mă bucur că sunt dorit de Dinamo, un club important din fotbalul românesc”, ne-a declarat Filip, fost jucător la Minerul Ştei, Luceafărul, FC Bihor, Oţelul Galaţi, Petrolul Ploieşti şi Viitorul Constanţa.

În perioada 2016-2018, Filip a evoluat în 43 de meciuri pentru Debreţin VSC în NB1.

Campion al României cu Oţelul, Filip are şi şase meciuri disputate în Champions League.