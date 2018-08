Filmele NexT, în Parcul Eminescu

Caravana Filmelor NexT revine la Arad, pe 31 august, 1 și 2 septembrie, în Parcul Eminescu. Trei seri de scurtmetraje inedite, în cadrul unui eveniment cu intrarea gratuită. Pe 31 august, proiecțiile sunt destinate în special celor mici, făcând parte din selecția NexT Kids. Cu o durată totală de 70 de minute, vor fi proiectate scurtmetrajele Aport! (Israel), Scârța-scârța (Beliga), Tis (Franța), La revedere, Balthasar (Elveția), Toamna (Franța), Big Boom (Rusia), Plastilinosul (Israel), Arpegiu (Spania), Câinele lunatic (Spania), Muștar (Taiwan), Sufletul sperietorii (Iran), OA (Spania) și Hey Deer! (Ungaria).

100 de ani de scurtmetraje

Cu o durată totală de 115 minute, pe 1 septembrie vor rula în Parcul Eminescu opt scurtmetraje românești, în cadrul programului „100 de ani de scurtmetraje românești”, proiect național care celebrează Centenarul Marii Uniri. Evenimentul constă într-o serie de proiecții unice de filme românești de arhivă în 7 orașe diferite din țară, în cadrul Caravanei Filmelor NexT. Filmele alese sunt valoroase scurtmetraje românești din ultimii 100 de ani care conturează o imagine de ansamblu inedită asupra istoriei acestui format de film în România și dezvăluie excelența cinematografiei românești.

Vor fi proiectate filmele Așa e viața (1928), Scurtă istorie (1957), Arta apărării individuale (1980), Mariana (1997), Poveste la Scara C (2002), Călătorie la oraș (2003), Lampa cu căciulă (2006) și Radu+Ana (2007).

NexT is Feminist

2 septembrie, ultima zi a caravanei, este dedicată filmelor de scurtmetraj realizate de tinere femei regizor din România. Scurtmetrajele au fost prezentate de-a lungul timpului în selecția Festivalului Internațional de Film NexT din București și sunt reunite, cu ocazia Caravanei NexT, sub denumirea NexT Is Feminist, pentru a celebra contribuția regizorilor-femei la patrimoniul cinematografic românesc. Vor rula pe ecranul din parc filmele 30-40-50 (România, 2012), Idle (România, 2013), Fereastra (România, 2014), Duminică (România, 2014) și O lume nouă (România-Ungaria-SUA 2014).