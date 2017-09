Final de coşmar pentru „luceferi”

Luceafărul rămâne fără punct în deplasare şi după jocul de la CS Mioveni, echipă care va schimba din nou antrenorul după ce Adrian Mihalcea a fost anunţat în staff-ul lui Cosmin Contra.

Un meci cu răsturnări de scor, în care bihorenii au avut o prestaţie bună însă lipsa de concentrare de final a făcut să piardă în ciuda celor două goluri înscrise.

A fost şi un duel între doi jucători în poftă de gol, „tripla” lui Ionuţ Rădescu depăşind „dubla” lui Vlad Rusu. Fostul junior al Stelei a deschis scorul în minutul 26 când a fructificat o pasă trimisă în faţa porţii de Ţegle (0-1). Gazdele au egalat după p fază fixă: Andor a centrat, Mîrzeanu a deviat mingea şi Rădescu a punctat cu capul (1-1). Imediat după reluarea părţii a doua „luceferii” au trecut din nou în avantaj, Rusu marcând din pasa lui Codoban (1-2). Căpitanul orădenilor a executat periculos un corner, cu efect, iar mingea a căzut pe transversală (57). După un contraatac, acelaşi Codoban a irosit o ocazie clară, rămas singur cu Croitoru a trimis cu latul din 14 metri pe lângă (65).

Ultimul sfert de oră a fost de coşmar pentru formaţia antrenată de Cristi Dulca. Presiunea argeşenilor a dat roade iar Rădescu a reuşit să egaleze după un corner (2-2). Vintilă a trecut pe lângă golul victoriei, pe care avea să-l reuşească tot Rădescu, în minutul 90, cu un şut de la marginea careului trimis în stânga lui Goia (3-2)!

„Este un rezultat mincinos. Am condus de două ori, la 2-1 am avut o şansă mare să facem 3-1 prin Codoban, iar pe final, pe fondul unor greşeli colective, am primit două goluri. Păcat! Nu meritam să pierdem acest joc. Echipa a jucat bine, începe să ducă fizic aproape un meci, ne creem ocazii, marcăm, dar ne lipsesc punctele”, ne-a declarat antrenorul Cristian Dulca.

Luceafărul Oradea se pregăteşte acum pentru confruntarea cu liderul AFC Hermannstadt, progamată sâmbătă, 30 octombrie, pe Stadionul Iuliu Bodola.

CASETA TEHNICĂ

CS MIOVENI – LUCEAFĂRUL ORADEA 3-2 (1-1)

Au marcat: Ionuţ Rădescu 34, 76, 90 / Vlad Rusu 26, 49

CS Mioveni: F. Croitoru – Tirică, Gugu, Burnea, Ed. Stoica (cpt.) – Mîrzeanu (56 Vintilă), R. Lazăr – Ayza (cpt.), Pirtea (49 Pirtea), Cr. Andor – Rădescu. Antrenor: Adrian Mihalcea

Luceafărul: Goia – Balea, D. Ciobanu, Tînc, Trif – Feher, Ţegle – Al. Dulca, Codoban (cpt.) (76 Mutu), Bedea (61 I. Ban) – Vl. Rusu (64 Antohi). Antrenor: Cristian Dulca

Arbitri: Ionuţ Valentin Iugulescu (Târgovişte) – Casian Băla şi Alina Mihoc (ambii din Arad).

Observatori FRF: Ioan Mureşan (Timişoara), Constantin Pintilie (Râmnicu Vâlcea)

FOTBAL – LIGA 2 – ETAPA 9

Rezultate înregistrate:

FC Argeş Piteşti – Sportul Snagov 1-0 (0-0). Buhăescu 63

Metaloglobus Bucureşti – ASA Târgu Mureş 4-0 (2-0). Ghenovici 26, 62, V. Vlad 36, A. Robu 51,

Academica Clinceni – Ripensia Timişoara 2-1 (1-0). V. Mihalcea 35, C. Gliga 53 / A. Popa 49

CS Mioveni – Luceafărul Oradea 3-2 (1-1). Rădescu 34, 76, 90 / V. Rusu 26, 49

AFC Hermannstadt – Foresta Suceava 2-0 (1-0). Dâlbea 6, B. Rusu 47

CS Baloteşti – Ştiinţa Miroslava 1-2 (1-1). Marciuc 13 / Taciuc 29, Al. Marin 76

CS Afumaţi – ASU Politehnica Timişoara 2-1 (1-1). Dedu 28, Zaharia 90+2 / Predescu 43

Dunărea Călăraşi – Pandurii Târgu Jiu 3-1 (2-1). B. Şandru 39, V. Alexandru 42, Kanda 48 / Dodoi 20

Olimpia Satu Mare – FC UTA Arad 1-0 (0-0). Brata 88 penalty

Chindia Târgovişte – Dacia Unirea Brăila

CLASAMENT

Etapa viitoare (30 septembrie): Sportul Snagov – UTA Arad, Pandurii Târgu Jiu – Olimpia Satu Mare, ASU Politehnica Timişoara – Dunărea Călăraşi, Ştiinţa Miroslava – CS Afumaţi, Foresta Suceava – CS Baloteşti, Luceafărul Oradea – AFC Hermannstadt, Ripensia Timişoara – CS Mioveni, ASA Târgu Mureş – Academica Clinceni, Dacia Unirea Brăila – Metaloglobus Bucureşti, FC Argeş Piteşti – Chindia Târgovişte.