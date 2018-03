Final nefericit pentru bihoreni

Luceafărul a făcut un joc bun de deplasare, însă s-a întors cu mâna goală de sub Turnul Chindiei. Golgheterul Vlad Rusu a avut şansa deschiderii scorului în minutul 7, când a pătruns printre fundaşii adverşi şi a şutat plasat la colţul lung, dar Popescu a reuşit să reţină. Şase minute mai târziu Ţegle a irosit o şansă monumentală.

Mijlocaşul a pătruns în careul advers, l-a driblat pe Popescu, a rămas singur cu poarta goală în faţă însă a dat pe lângă balon la 5 metri şi Martac a reuşit să respingă!

Gazdele şi-au trecut în cont o bară, reluarea cu capul a lui Ciubotariu întâlnind încheietura barelor (35). Imediat după reluarea părţii a doua, bihorenii au deschis scorul. Vătavu l-a fautat pe Codoban în careu, iar atacantul Vlad Rusu a transformat cu siguranţă lovitura de pedeapsă (0-1). Antohi a avut şansa golului doi, însă lovitura lui cu capul a fost respinsă salvator de Popescu (60).

Balanţa a început să se încline spre gazde din minutul 76. La o fază banală, Liviu Mihai a şutat lobat din întoarcere de la 35 de metri şi l-a surprins pe portarul Gudea (1-1). Nu a rămas nici măcar egal pentru că în minutul 84 Chindia a dezvoltat un contraatac, Nisipeanu a centrat în careu, Balea a alunecat şi a respins până la Cerchez, care a pasat pentru Negruţ şi acesta a marcat cu un şut plasat (2-1). Astfel, bihorenii au irosit şansa să puncteze pe terenul unei echipe de pe podiumul Ligii a II-a şi au simţit pe pielea lor senzaţia avută de piteşteni săptămâna trecută la Sinmartin.

„Meritam mai mult din acest joc. Am avut atitudine, implicare, am dominat jocul, am condus până în minutul 76, după care am primit două goluri pe greşeli personale. Nu ne rămâne decât să ne concentrăm pe meciul de sâmbătă cu Metaloglobus”, a sintetizat antrenorul Cristian Dulca.