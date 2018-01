Finalul… e un nou început

Scopul proiectului IANCU (Inițiativă – Armonie – Națiune – Cultură – Unitate), finanțat de Primăria Beiuș, a fost punerea în valoare a patrimoniului cultural autohton şi cultivarea sentimentelor de respect pentru valorile naţionale, prin promovarea acestora în cadrul unor evenimente cultural-artistice și patriotice.

Dacă activitățile principale – Concursul Avram Iancu, Craiul Munților și Expediția „Pe urmele înaintașilor” – sunt deja cunoscute la nivelul județului, susținerea Coralei Bărbătești a Municipiului Beiuș și participarea la manifestările cultural-istorice a adus plusvaloare acestora.



Beiușenii s-au alăturat asociațiilor partenere la Țebea și Târnava de Criș. Într-un număr al său, ziarul Zarandul face referire la înalta prestație a celor 70 de beiușeni prezenți la ceremonia de la Târnava de Criș, corurile conduse de domnii Zoltan Boldiș și Cristian-Petru Gavriș sensibilizând participanții.

Incursiune în istorie

În ultima săptămână din noiembrie s-a desfășurat o activitate ce a marcat cei 99 de ani de la Marea Unire: dl. Viorel Ianc – președintele Asociației, dl. Țoța Cristian – directorul Muzeului Municipal Beiuș, dl. Gheorghe David – învățător la Școala Roșia și mare păstrător al tradițiilor locale – au realizat o incursiune în istorie, în sala de gimnastică a Colegiului Național Samuil Vulcan, de unde în 1918 au pornit delegații cu credențiale către Alba Iulia să înfăptuiască unirea dorită de popor, prezentând un film istoric realizat de domnul Simion Suciu. Corala Bărbătească Beiuș a intonat Imnul și câteva cântece patriotice, împreună cu participanții și invitații: elevi și profesori de la Școlile Gimnaziale din Remetea, Căbești, Răbăgani, Curățele, Sîmbăta, Roșia, Ioaniș, Nicolae Popoviciu Beiuș, Liceul Vocațional Pedagogic N.Bolcaș, Colegiul Tehnic Ioan Ciordaș și Colegiul Național Samuil Vulcan Beiuș. Cincisprezece voluntari ai Asociației Avram Iancu au îmbrăcat straie de sărbătoare, întruchipând delegații la Marea Unire. Adela Codrean, membră a Asociației, nepoata dlui Chidioșan, a reprezentat al 16-lea delegat și a prezentat evenimentele premergătoare zilei de 1 decembrie.La finalul evenimentului toți cei prezenți au încins o horă mare, mulțumind în gând sau cu voce tare înaintașilor că au făcut posibil ca noi să ne bucurăm că trăim pe pământ românesc…

„Voluntarii, tinerii sunt sursa noastră de energie”, precizează domnul Viorel Ianc. „Ei sunt legătura între noi și cei de vârsta lor. De când ni s-au alăturat în proiecte, am constatat că numărul tinerilor prezenți la activitățile noastre a crescut. Mulțumim tuturor și în special Nicoletei și lui Ilie Cuciula, Andrei Ojică, Alexandrei Ihuț și Flaviei Iștoc”, a spus domnul Ianc.

„De la tradiții la… HTML”

Despre voluntari ne vorbește și doamna profesoară Claudia Buran, coordonatoarea proiectului „De la tradiții la… HTML”, inițiat de Asociația Avram Iancu Beiuș în parteneriat cu Colegiul Național Samuil Vulcan Beiuș cu ocazia Săptămânii de programare – Code Week și în cadrul evenimentelor Meet and Code, proiect finanțat de Asociația Techsoup cu 300 de euro.

„Pare puțin? Să știți că se pot face multe chiar și cu bani puțini, important este să îți pese și să vrei să schimbi ceva. Noi zicem că am reușit. Am reușit să adunăm 37 de elevi de gimnaziu după orele de program și să-i introducem în lumea programării Web, în tainele limbajului HTML, am reușit să menținem legătura cu profesorii lor să nu cumva pregătirea pentru orele de curs de a doua zi să aibă de suferit, am reușit să-i plimbăm pe meleaguri de poveste, pe plaiurile Țării Beiușului, parcă pe urmele lui Păcală și a altor eroi din snoavele populare românești, ca apoi ei – juniorii cursanți – să creeze niște pagini Web uimitoare, cu date și fotografii originale, culese de ei în excursie”, spune doamna Buran.

Și, așa cum e în povești, dacă n-ar fi…. nu s-ar povesti…. Dacă nu ar fi fost ei, voluntarii, elevi de liceu ai Colegiului Național Samuil Vulcan și ai Liceului Vocațional Pedagogic Nicolae Bolcaș, nu am fi avut ce să povestim. „Mulțumim Maria Bara, Andrei Popa, Anton Vitez, Antoniu Ille, Bogdan Borza, Roberto Goicovici și Daniel Budo. Mulțumim Colegiului Național Samuil Vulcan Beiuș pentru găzduire, Muzeului Municipal Beiuș pentru primirea caldă și celor din Roșia care ne-au întâmpinat cu brațele deschise”, precizează coordonatoarea proiectului.

Finalul e un nou început se numește activitate de diseminare, nume ce sugerează noi întâlniri cu Asociația Avram Iancu și în 2018.