Firmă din Oradea, nominalizată pentru cel mai bun loc de muncă din Europa

Lista scurtă a celor rămași în competiție numără 3.000 de firme. Firma din Oradea e câștigătoare la nivel național și va reprezenta România. Compania de IT Qubiz, cu birouri în Oradea şi Cluj-Napoca, a fost desemnată, pentru al doilea an consecutiv, câştigătoarea categoriei The Workplace and People Development Award pe România.

În cadrul European Business Awards. Acesta este cel mai prestigios concurs de business din Europa. Lansat în 2007, concursul are ca scop premierea excelenţei în domenii precum cel al inovaţiei, antreprenoriatului, strategiei de creştere, sau al responsabilităţii sociale. Anul acesta numărul firmelor înscrise în concurs a depăşit 100.000, juriul European Business Awards având sarcina de a desemna câştigătoarele naţionale dintr-un shortlist de 3.000 de companii.

Pentru categoria The Workplace and People Development Award (premiul pentru cel mai bun loc de muncă pentru dezvoltarea angajaţilor), juriul a decis că Qubiz merită să reprezinte România în faza finală a competiţiei, acolo unde compania orădeano-clujeană se va “bate” cu alte companii europene, care-şi pun angajaţii pe primul loc.

Gala de premiere European Business Awards va avea loc pe 3-4 decembrie, la Varşovia. În cadrul evenimentului, finalistele din 33 de ţări europene vor trece printr-o serie de interviuri cu membrii juriului, pentru ca mai apoi, aceştia să determine campioanele europene pentru fiecare categorie în parte.

Succes cu repetiție

Qubiz nu este la primul succes în cadrul competiţiei, în 2018 ajungând în finala concursului, acolo unde câştigătoare europeană la categoria Workplace and People Development Award a fost desemnată o companie din Irlanda. “Cel mai important lucru în business-ul nostru sunt, categoric, oamenii! Şi când spun oameni, mă refer atât la colegi cât şi la clienţi.

Din prima zi de Qubiz mi-am dorit foarte mult să avem o atmosferă faină de lucru, să fim o companie în care nu doar dezvoltăm proiecte împreună, dar ne şi simţim bine împreună, ca între prieteni”, spune Marcel Anghel, CEO Qubiz. Firma a pornit la drum în 2008, cu șase angajaţi, iar astăzi, Qubiz numără peste 230 de angajaţi în Oradea şi în Cluj-Napoca.

Industria IT din România este în top. În finala concursului, au ajuns 8 firme din România, 4 dintre acestea activând în domeniul IT, iar celelalte 4 vin din domeniul industrial, comercial şi cel al energiei.