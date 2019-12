Fiscalitatea 2020: +4,6% pentru toți și taxe speciale pentru cetățenii „necinstiți”

În 2020 toate impozitele și taxele locale importante vor fi majorate cu rata inflației, de 4,6%. Vor intra în vigoare, de asemenea, câteva taxe speciale noi nouțe, croite de economiștii Primăriei în funcție de specificul local și veșnica nevoie de bani a bugetului urbei și a companiilor care gravitează în jurul municipalității, precum taxa specială pentru îngrijirea domeniului public din jurul proprietăților private sau taxa specială pentru redactarea de procese verbale pentru imobilele fără autorizație de construire.

Inițiativa administrației Bolojan a stârnit discuții în plenul Consiliului local, dar decizia s-a tranșat la vot. Cu majoritatea de 18 consilieri liberali prezenți în sală, executivul nu a avut nicio emoție iar intervențiile din partea Opoziției au avut, până acum, un pur efect de …imagine publică.

Ilegale!

Reluând în plen pozițiile exprimate anterior în conferință de presă, udemerista Kirei Melinda a spus că taxele speciale sunt lipsite de bază legală. Ea a argumentat că întreținerea domeniului public, chiar cel situat la limita proprietății private, e sarcina Primăriei și că scrierea unui proces verbal pentru imobilele fără autorizație de construire este o sarcină de serviciu a funcționarilor și nu un serviciu prestat contribuabilului.

Social democrații s-au opus proiectului cu argumentul că nu le convine majorarea de 4,6%. Adrian Negrea susține că, din punctul lor de vedere majorarea cu 20% din 2017 ar acoperi și creșterea inflației din acest an. Referindu-se la taxele speciale, Negrea le-a transmis edililor că „riscați (ca proiectul n.r.) să fie atacat în contencios administrativ și să fie suspendat”.

Campania electorală…

Viceprimarul Florin Birta a ales să răspundă Opoziției în ton politic, – „eu am crezut că duminică s-a terminat campania electorală și că de luni ne apucăm de treabă”.

„Un cetățean cinstit, civilizat, nu are nicio problemă”, a mai precizat Birta referindu-se la taxele speciale. „Ne-am documentat și am aflat că în Ungaria funcționează această taxă de întreținere. Dacă ți-ai făcut curat în fața casei, nu plătești această taxă”, a mai spus vicele.

Executivul a amânat pentru anul 2021 suprataxarea cu 50% a imobilelor care nu sunt racordate la termoficare sau gaz deși au rețele de la acești operatori, cu motivația că dau un an în plus celor dornici să se racordeze.

A păstrat însă, supraimpozitarea imobilelor care nu au autorizație de construire cu 50%, începând cu 2020. Aceasta se va achita până la intarea în legalitate a imobilului.

Creșterea și diversificarea taxelor și impozitelor a trecut de plen cu cele 18 voturi ale liberalilor, Opoziția PSD – UDMR a votat împotrivă.