Fiul lui Liviu Vasilică, gest emoționant pentru „Carreras de Bihor”

Prezent săptămâna trecută la emisiunea „Acces direct”, orădeanul fără studii muzicale care și-a făcut debutul muzical în bucătăria unui restaurant din Oradea, iar mai apoi, datorită unui turist, a devenit celebru interpretând muzică de operă la pianina din Parcul Libertății, Ernest Varga, l-a uimit cu prestația sa pe co-prezentatorul și interpretul Alex Velea, dar și pe Florin, fiul celebrului interpret de muzică populară Liviu Vasilică. „Dumnezeu a pus în tine foarte mult talent, așa că dacă nu vei găsi sprijin la Oradea pentru a-ți imprima piese, dacă nu vei găsi pe cineva să te ia sub aripa lui, atunci eu te aștept la mine în studio, la Alexandria, în Teleorman, să îți imprim piesele. Și îți voi acoperi și toate cheltuielile de transport”, a promis Florin Vasilică.

Până în urmă cu trei luni, orădeanul Ernest Varga nu pusese mâna pe un pian. Stupefiant pentru cine îl aude cântând, dar se acompaniază la pian după ureche. A mai lucrat în restaurante, dar niciodată într-un restaurant elegant, ca în cel în care spală vase acum. Faptul că lucrează într-un restaurant elegant i-a permis și accesul la muzica cultă; aici l-a auzit cântând pe Caruso. Idolul său este José Carreras. Ernest a povestit că tot ascultând muzică, într-o zi a început să cânte în timp ce spăla vase. Angajații restaurantului au fost uimiți și au vrut să împărtășească surpriza cu patronul. L-au filmat pe interpret și au trimis filmarea patronului restaurantului. Acesta a crezut că e o glumă, nu a crezut nicio clipă că angajatul său cântă în asemenea manieră. Așa că a doua zi a venit la lucru și a vrut să-l audă cu urechile lui pe Ernest cântând. Nu i-a venit să creadă, dar de atunci îl încurajează să cânte. „Când cânt operă simt așa, o bucurie, simt libertate… Îmi doresc să cânt pentru oameni!”, mărturisește Ernest Varga, cu ochii sclipind de bucurie.

Viața celui care azi e o revelație pentru oricine îl ascută a fost însă una tristă. A fost abandonat de mama sa, a crescut în orfelinate la Șimleu Silvaniei, Jibou, apoi din nou la Șimleu, la școala specială.

Tânărul spune că în școlile speciale nu se studia muzică, dar își amintește că totuși cineva l-a remarcat, o anume doamnă Clara, profesoară de muzică, care cânta tot operă. Ernest spune că aceasta se uita cu o oarecare invidie la el, deoarece de atunci „făceam patru voci”. Totul a început atunci cu „Mociriță cu trifoi”… Despre viața în orfelinat, tânărul spune că „n-o fost rea. Amu nu o fost foarte bună, dar o fost bună”. Și-a cunoscut părinții. Tatăl său trăiește în Nușfalău. „Să nu-ți fie rușine, tată, uite, ai un băiat pozitiv. Îți mulțumesc din suflet că ai îndepărtat-o pe mama, ai văzut ce gânduri are, cât de neserioasă a fost. Și dacă mama s-a băgat în viața ta, în familia ta, îmi cer scuze pentru ea”. Cu o maturitate și demonstrând un caracter puternic, Ernest Varga a povestit un episod dureros din viața sa, consumat la una dintre întâlnirile cu mama sa. Întâlniri care au avut loc cam o dată la patru ani. Una dintre aceste întâlniri avea loc de Paște, iar Ernest spune că tatăl vitreg l-a privit oarecum stupefiat, neștiind cum să-i spună că mama sa i-a vândut telefonul. Tânărul a rămas șocat de gestul femeii, dar nu a vrut să strice momentul întâlnirii cu mama sa, mai ales că era ziua ei. Așa că, oricâtă furie și durere a simțit, s-a arătat bucuros, spunându-i mamei că a făcut bine, fiindcă el oricum voia să facă un astfel de gest de ziua ei.

I-a schimbat viața

Din 30 august – momentul în care fondatorul unui hostel din București, aflat în Oradea, a distribuit în mediul online imagini cu Ernest Varga cântând în Parcul Libertății operă, în șlapi – viața tânărului artist s-a schimbat radical și se apropie cu pași repezi de 1 milion de vizualizări.

„Ne plimbam prin Oradea şi, dintr-o dată, ne-a atras atenţia o muzică magică. Ne-am apropiat şi am descoperit un tânăr în şlapi ce cânta la un pian în parc. Am fost fermecaţi de muzica lui. Am descoperit că provine de la casa de copii şi că lucrează ca spălător de vase. Nu are educaţie muzicală şi nici prea multă formală. Dar ce cântă e fenomenal!”, a scris atunci Tudor Maxim pe facebook.

Între timp, acesta a anunțat: „I-am făcut lui Ernest, tânărul cântăreț pe care l-am descoperit la Oradea, pagină de Facebook. O să puteți urmări aici povestea noastră mai departe”. De ce a postat imaginea cu Ernest? „Eu aleg în viață să promovez lucrurile bune, România pozitivă, oamenii care fac ceva bun pentru cei din jur. E opțiunea mea, și ar fi frumos să fie respectată, așa cum îi respect și eu pe cei care nu gândesc sau nu acționează ca mine”, e filosofia de viață a lui Tudor Maxim. Visul lui Ernest este să cânte, să câștige din spectacolele sale, dar mărturia lui e impresionantă: „Mă gândesc să câștig bani ca să-i donez pentru copiii bolnavi de cancer. Nu mă gândesc la mine, la viața mea. Mă gândesc să supraviețuiesc!”, spune Ernest Varga. Dorința lui cea mai mare, până atunci, este să învețe, să studieze, să găsească pe cineva care să-l sprijine financiar ca să-și poată construi visul.