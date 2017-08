Florentin Petre: „Un meci pe care trebuie să-l uităm”

„Am întâlnit un adversar care ne-a pus probeme, dar în acelaşi timp consider că şi noi am făcut un meci foarte exact, am contat în atac. Dacă nu am fi fost o echipă curajoasă şi am fi încercat doar să ne apărăm cred că presiunea celor de la Luceafărul ar fi fost mai mare şi n-am fi reuşit să câştigăm. Am făcut ceea ce trebuia şi mă bucur nespus că am învins. Echipa a dat dovadă de unitate, ambiţie şi am făcut puţine greşeli, cred că aici s-a făcut diferenţa. Suntem pe o pantă ascendentă, dar abia la început şi trebuie să rămânem modeşti în continuare. Faptul că am câştigat azi (n.r. – sâmbătă) în faţa unui adversar valoros ne dă încredere”, ne-a declarat antrenorul timişorenilor, care e preluat echipa în Liga 4.

„Să fim uniţi”

Luceafărul a fost reprezentat de „secundul” Florentin Petre la conferinţa de presă. „Un meci care m-a dezamăgit foarte mult din punctul de vedere al rezultatului şi pe care aş vrea să-l uităm cât mai repede. Am întâlnit un adversar bine aşezat în teren, care de fiecare când a putut ne-a taxat. Nu îmi vine să cred că ne-au surprins la două faze fixe, având în vedere că lucrăm foarte mult la antrenamente acest moment al jocului. Vom încerca să lucrăm cât mai mult la moralul băieţilor, trebuie să existe unitate şi să fim alături de ei. Ne dorim foarte mult ca la următorul meci să avem altă faţă”.

Fostul mijlocaş disnamovist consideră că vina acestor rezultate „este a noastră a tuturor, de la antrenor până la ultimul jucător. După aceea intervine şi neşansa”.

Antrenorul nu îşi explică căderea echipei după golul doi şi urmează să discute individual cu jucătorii.

„Noi ne-am făcut speranţe că vom începe cu maximum de puncte. Este dureros că am pierdut cinci puncte acasă, dar nu este imposibil să le recuperăm în deplasare. Trebuie să ne mobilizăm cât mai bine pentru jocul care urmează la Târgu Mureş. Noi am venit cu gândul ca Luceafărul să fie între primele 4-5 echipe ale Ligii a II-a şi să aibă şanse la promovare”, a conchis Petre.