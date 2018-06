Florin Piersic Jr. intră gratis la teatru în Oradea

”eu zic să vă grăbiți, dragi orădeni. spectacolul e SOLD OUT, au mai rămas doar 398 de locuri, ici-colo, pe la cucurigu. (sala are 400 de locuri, iar eu am doi prieteni care intră moca.) ne vedem când ne-ntâlnim.”

Este mesajul cu care Florin Piersic Jr. își invită prietenii la Freak-Show, în data de 8 iunie, ora 20:00. Realizat după un material scris de Florin Piersic jr, în regia și interpretarea sa, FREAK SHOW este un spectacol dinamic, gândit astfel încât să țină publicul cu sufletul la gură, timp de două ore. Florin Piersic jr interpretează 13 personaje (miliardar de carton, muncitor pe șantier, bancher, pensionar, producător TV, profesor, cerșetor). Astfel, spectatorul are ocazia să urmărească evoluția cameleonică a unui singur actor care se transformă continuu în alt personaj, într-o succesiune halucinantă. În 2014, a participat la Festivalul Internațional de Teatru (Sibiu), Festivalul de Teatru Nou (Arad), Gala Star (Bacău), Gala FESTCO (Teatrul de Comedie, București), Ideo ideis (Alexandria), Zilele Humorului (Gura Humorului), Festivalul Butterfly Effect (Galați). În perioada 2014-2017, FREAK SHOW participă la festivaluri importante din țară (Timișoara, Sibiu, Cluj, Iași, Arad, Alexandria, Sfântu Gheorghe, Piatra Neamț, Alba Iulia, Brașov, Bacău) și călătorește în străinătate (Londra, Bruxelles, Calgary, Ottawa, Montreal, Toronto, Toulouse, Koln). La patru ani de la premieră, FREAK SHOW a devenit un punct de reper în peisajul teatral autohton. https://www.facebook.com/events/219969635438540/ Advertorial! Hb: 37934