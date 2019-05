Florin Piersic le-a urat succes în viaţă

O etapă se încheie, o alta începe. E momentul desprinderii, al zborului întins, e ruperea de plasa de siguranţă şi asumarea saltului ţintit. E etapa în care vin hotărârile majore, de lungă durată, pentru o viaţă. Şi acest moment a venit, simbolic, ieri, pentru absolvenţii promoţiei 2019 ai Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, specializările Relaţii Internaţionale şi Studii Europene în limba română şi limba engleză, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării. Momentul absolvirii a coincis şi cu debutul Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice pentru Studenţi – ediţia a III-a, sub titlul „România, de la Marea Unire (1918) la preşedinţia Consiliului Uniunii Europene (2019)”, care se desfăşoară în perioada 22-25 mai.

Amfitrionii ceremoniei din sala Aula Magna a Unversităţii Oradea au fost studenţii Bianca Feric şi Bogdan Pop. La prezidiu s-au aflat: conf. univ. dr. Ligia Burtă, prorector responsabil cu Servicii studenţeşti şi vizibilitate, lector univ. dr. Florentina Chirodea, director al Departamentului Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, prof. univ. dr. Sorin Curilă, preşedintele Senatului Universităţii din Oradea, prof. univ. dr. Ioan Horga, decanul Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, şi conf. univ. dr. Gabriela Goudenhooft, director la Departamentului de Știinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării. Profesorii le-au urat absolvenţilor succes în carieră, să fie mândri de anii petrecuţi pe băncile facultăţii şi de pofesori, care le-au pus un sâmbure de înţelepciune în minţile lor, şi mândri de ceea ce au ales să fie în viaţă.

Un moment special a fost cel dedicat prof. univ. dr. Maria Lia Pop, aflată la încheierea activităţii academice, fiind onorată de Senatul Universităţii Oradea cu o diplomă şi un trofeu. Conf. univ. dr. Gabriela Goudenhooft a fost cea care a rostit laudatio în onoarea sa. Prof. univ. dr. Maria Lia Pop încheie cu generaţia 2019 un parcurs profesional remarcabil, cu o carieră de o viaţă dedicată educaţiei şi cercetării academice. Este fondatorul Facultăţii de Ştiinţe Politice şi al programelor de licenţe Ştiinţe Politice şi Jurnalism, autor al programelor masterale, a fost şef de catedră, prodecan, decan, preşedinte al Comisiei de relaţii interne şi internaţionale al Senatului Universităţii, este directorul Centrului de Cercetări privind Studiul Identității şi Migraţiei, autor de publicaţii ştiinţifice, de cărţi, coordonator în nenumărate proiecte naţionale şi internaţionale. Prof. univ. dr. Maria Lia Pop a menţionat în cuvântul său faptul că, prin cariera sa profesională – pe care a început-o în urmă cu 40 de ani şi de care este mulţumită – se simte legată de toată România şi doreşte să transmită faptul că datoria profesorilor faţă de România este să facă să fie respectată. Studenţilor le-a dorit să aibă măcar atâtea oportunităţi şi chiar mai multe de câte a avut domnia sa, cât şi norocul pe care l-a avut în carieră.

Cuvântul lui Florin Piersic

Un moment-surpriză, deosebit de emoţionant, a fost cel înlesnit de decanul Ioan Horga. Acesta a reuşit ca prin telefon să obţină live un cuvânt către absolvenţi rostit de marele actor Florin Piersic. „Vă felicit din toată inima, gândindu-mă şi dând filmul înapoi, că acum 45-50 de ani eram şi eu, cam în felul dumneavoastră, un absolvent al Facultăţii de Teatru şi Cinematografie din Bucureşti. Gândiţi-vă doar că de Oradea, acest oraş fermecător pentru mine, mă leagă amintiri extraordinare – nu numai datorită spectacolelor pe care le-am jucat acolo. Gândiţivă că eram proaspăt actor al Teatrului Naţional I.L. Caragiale din Bucureşti când Teatrul din Oradea m-a invitat să joc în spectacolul «Heidelbergul de altădată». Nu am să uit niciodată acea seară. Voi, dragii mei studenţi, nu puteţi să vă imaginaţi ce am simţit eu la 38 de ani, când am jucat acel rol care mi-a produs o plăcere extraordinară, pentru că am fost primit de public cum nu am fost primit în multe părţi”, a spus Florin Piersic, care le-a urat succes în viaţă şi multă iubire şi prietenie, şi a mărturisit că profesorul Ioan Horga l-a invitat în octombrie la Oradea, să se întâlnească cu studenţii, întâlnire pe care o aşteaptă cu nerăbdare.

Din partea studenţilor au fost desemnaţi să vorbească: şefa de promoţie de la Relaţii Internaţionale şi Studii Europene în limba engleză, Michelle Nica, şi Sebastian Miclăuş, de la specializarea Jurnalism. Evenimentul s-a încheiat cu înmânarea diplomelor onorifice absolvenţilor de către îndrumătorii de an: lect. univ. Florentina Chirodea – Relaţii Internaţionale şi Studii Europene în limba română, asist. univ. Mirela Mărcuţ – Relaţii Internaţionale şi Studii Europene în limba engleză, asist. univ. Cosmin Chiriac – Studii de securitate, lect. univ. Simona Fer – Specializarea Jurnalism, asist. univ. Dan Apăteanu – Specializarea Ştiințe Politice. Chiar dacă îi aşteaptă de săptămâna viitoare ultima sesiune şi examenul de licenţă, absolvenţii şi-au luat un mic răgaz pentru a sărbători şi a-și crea amintiri frumoase pe final de facultate. Baftă!