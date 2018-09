Focarul de hepatita A de la tiganii din Alesd l-a lovit si pe un edil al Primariei

De la inceputul acestui an, mai exact din 18 ianuarie, hepatita A a facut victime in colonia de rromi de la Alesd. Lunar, in acest an, au fost circa 5 – 20 de cazuri noi de hepatita A, din totalul de 198 inregistrate la aceasta ora, 122 fiind persoane din colonia de tigani de pe str Obor de la Alesd, a informat dr. Dorel Tart, purtator de cuvant al Directiei de Sanatate Publica,

Măsuri dispuse legat de focarul de hepatită virală tip A, COMUNITAR, localitatea ALESD/ORTITEAG

1.S-a intervenit în focar în datele de : 22.01.2018; 02.02.2018; 06.03.2018; 04.04.2018; 30.05.2018;20.06.2018; 04.07.2018.- de către echipa: Medic de familie; mediator sanitar; asistent medical comunitar; Medic epidemiolog; asistent de igiena SEBT; dezinfector; Medic de colectivitate.

2.Dezinfectie: – 22.01.2018; 02.02.2018- in locuinta particulara ( Alesd, str. Obor, nr.31), cu substante clorigene (Domestos, Clorom), de catre familie si medicul de familie. – in data de 06.03.2018 s-a intervenit cu dezinfectie terminala in focar/comunitate-colonie romi Alesd (locuintele particulara) efectuata de firma,,Proderatizare,, cu sbstante clorigene asigurate de DSP , impreuna cu echipa DSP. -in data de 04.04.2018 in focar/comunitate-colonie romi Alesd str.Obor (locuintele particulare); Liceul „ Constantin Serban” Alesd clasele I-IV, s-a intervenit cu dezinfectie, efectuata de firma,,Proderatizare,,(contract cu DSP- Bihor) cu substante clorigene, asigurate de DSP , impreuna cu echipa DSP. -in data de 30.05.2018 in focar/comunitate-colonie romi Alesd str.Obor (locuintele particulare/ 14 locuinte); Centrul de zi, str.Obor; Liceul „ Constantin Serban” Alesd clasele I-IV, s-a intervenit cu dezinfectie, efectuata de firma,,Proderatizare,,(contract cu DSP- Bihor) cu substante clorigene, asigurate de DSP , impreuna cu echipa DSP. -in data de 21.06.2018 in focar/comunitate-colonie romi Alesd str.Obor (locuintele particulare/ 37 locuinte); . -in data de 04.07.2018 in focar/comunitate-colonie romi Ortiteag (locuintele particulare/ 20 locuinte);

3. Educatie medicala: cu ocazia internarii cazurilor la sectia Boli Infectioase de catre asistent de igiena SEBT.- cu ocazia interventiei in focar/ 06.03.2018; 04.04.2018; 30.05.2018; 20.06.2018, 04.07.2018.

4. Alte măsuri: S-au dispus medicilor de familie si de colectivitate supravegherea contactilor pe perioada de incubatie maxima , continuarea educatiei pentru sanatate prin asistent si mediator sanitar, triajul epidemiologic zilnic al contacților din colectivitățile de copii și dezinfecția zilnică cu substanțe clorigene, dotarea unitatii scolare cu materiale de curatenie si dezinfectante.

S-a solicitat Primariei orasului Alesd sprijinul in limitarea raspandirii hepatitei A și s-au dispus următoarele măsuri:a) colectarea și îndepărtarea rezidurilor din întreaga colonie cu o periodicitate de cel putin 2 zile.

b) dotarea coloniei cu eurocontainere suficiente;

c) vidanjarea latrinelor unde este posibil;

d) încheierea unui contract cu o firmă DDD autorizată pentru efectuarea acțiunilor DDD;

e) recoltarea de probe de apă din reţeaua stradală Obor pentru examen microbiologic;

S-a solicitat Primariei Magesti /Ortiteag sprijinul in limitarea raspandirii hepatitei A și s-au dispus următoarele măsuri:

a) asigurarea permanenta a accesului la sursa de apa potabila a coloniei de romi Ortiteag.

b) colectarea, îndepărtarea si neutralizarea deseurilor solide si dotarea cu recipiente suficiente penru precolectarea secundara si anume 3 eurocontainere – termen 7 zile pentru dotare.

c) încheierea unui contract cu o firmă DDD autorizată pentru efectuarea acțiunilor DDD

5. Stadiul îndeplinirii măsurilor-verificate de către ISS

a) colectarea și îndepărtarea ritmică a rezidurilor prin firma SC. SALUBRI ALEȘD SA

b)s-au asigurat nr. de eurocontainere suficiente

c) s-au inventariat 64 de fose septice din care 47 au fost vidanjate, restul de 14 fose septice au fost dezinfectate cu biocide clorigene(proces verbal de vidanjare nr.1480/06.07.2018)

d) s-au efectuat acțiunile DDD în data de 15.07.2018 prin firma SC GALENA CLEANING SRL (process verbal nr. 1/15.07.2018 )

e) buletinele de analiză microbiologică a celor două probe de apă recoltate din colonie și lucrate în laboratorul DSP Bihor se încadrează în limitele admise (buletine nr. 3372 și nr.3374 din 27.06.2018)

Concluzii:

Focar comunitar de infecție HAV A, în colonia de romi din mediul urban, localitatea Alesd/Ortiteag, jud. Bihor, însumând 198 cazuri confirmate,cu debut în 18.01.2018, sursa de infecție necunoscută,transmitere fecal-orală, prin nerespectarea regulilor de igienă, în condiții de locuit precare, cu evoluție inițial trenantă.

Sfaturi

Medicii DSP Bihor au initiat inca din 22 ianuarie a.c. masuri de dezyinfectie si au colaborat cu Primaria Alesd pentru limitarea cazurilor. Numarul acestora nu a crescut, dar s-a mentinut, mai ales in colonia de tigani, semn ca acolo nu se respecta cele mai elementare reguli de igiena personala.

Hepatita A nu se transmite prin aer dar se poate lua prin apa, alimente sau obiecte contaminate, cea mai sigura masura de prevenire fiind spalatul pe maini inainte de masa.

Medicii DSP spun ca au fost luate probe de apa, iar Primaria s-a achitat de sarcinile trasate – selectarea reziduurilor din colonie, vidanjarea latrinelor, iar inspectorii sanitari au luat probe de apa, au executat dezinfectie in case, in scoli, gradinite, firme, au insttruit localnicii, chiar si

bolnavii internati despre modul in care se pot feri de aceasta boala a mainilor murdare.

Insa in pofida masurilor luate de catre DSP si Primaria Alesd, ramane spalatul pe maini, un gest care nu poate fi controlat, dar de efectuarea caruia poate depinde substantial contaminarea cu virusul hepatitis A.

Cert e ca din totalul de 198 de oameni, majoritatea tigani, cati s-au imbolnavit anul acesta de hepatita A, 101 au fost de genul masculine, 97 au fost de genul feminin, numarul formelor usoare de boala fiind 17, iar numarul formelor de gravitate medie fiind de 181.

Spalatul pe maini – regula de aur!

Nu este vorba de epidemie, ci doar de un focar epidemic debutat in ianuarie anul acesta, care a continuat pe parcursul anului cu aproximativ

acelasi numar de cazuri si din aceeasi colonie in mare parte, celelalte persoane, inclusive viceprimarul Alesdului, contaminandu-se probabil prin atingere de obiecte contaminate la randul lor.

Regula de aur pentru prevenirea hepatitei A ramane tot spalatul pe maini, la care se adauga sfaturile doctorilor DSP, de luat in serios.

In fisierele atasate sunt masurile luate de inspectorii sanitari in focarul de la Alesd.