Folclor cu soare şi voie bună la Târgul Meşterilor Populari

Vreme frumoasă şi spirit romînesc în Parcul Nicolae Bălcescu, la cea de a XXVI-a ediţie a Târgului Meşterilor Populari din România.

Aproape 130 de meşteri populari din diferite zone geografie şi etnografice ale ţării au adus o mare diversitate de obiecte create de aceştia: ceramică, sculptură în lemn, zgărdane, obiecte din lut, frumoase ii brodate de mână, viori cu goarnă, pictură naivă, măşti, cioane pe sticlă sau ouă încondeiate.

Dintre meşterii prezenţi în cele trei zile de târg se află: Arvai Alexandru din Sighetu Marmaţiei, Gîrlovan Ludmila din Chişinău cu zgărduţe. Obiecte din ceramica neagră au fost create de Triboi Zaharia din Cioreşti, Republica Moldova, din ceramică roşie de către Ruslan Scutelnic din Chişinău, linguri sculptate în lemn create de Constantin Manoi din Râmnicu Vâlcea, oale din lut de la Borza Petre din Obârşia, jud Hunedoara. Păpuşile bunicilor realizate din paie şi lână au fost aduse de Racu Andrei din Timişoara.

Cine sunt meșterii

Se pot admira din nou sculpturile în lemn ale lui George Marincu din Valu lui Traian, jud Constanţa. Am întâlnit-o şi pe solista vocală şi creatoarea de artă populară Ileana Graţiana Pop din Ciumărna, jud Sălaj care a adus cu ea şi o carte despre satul natal.

Copiii sunt atraşi de păpuşile şi costumele create de Suciu Veturia din Cojocna, jud Cluj şi de icoanele pictate de Curta Adam şi Curta Liana din Cluj-Napoca.

Obiecte din sticlă create de Rotar Alexandru din Târgu Mureş sunt fascinante, mai ales că meşterul crează altele noi, pe loc, sub ochii privitorilor.

Iile Floarei Codoban din Roşia sunt din nou la loc de cinste, farfuriile de Horezu ale lui Bâscu Gheorghe, covatele din lemn sculptate de Bădălan Bucur din Valea Mare jud Vâlcea sau ale lui Stan Dumitru, ori Lepădatu Iordan. Ouă îmbrăcate în mărgele au fost realizate de Moroşan Doina din Horodnicu de Sus, jud Suceava. La târg este şi constructorul de instrumente muzicale din lemn şi ceramică Nicolae Sava din Bistriţa, icoane sculptate în lemn fiind prezentate de Stoicescu Mihai Zizica din Câmpu Lung Muscel, jud Argeş.

Picturi şi măşti populare sunt realizate de Grunzu Ana din Tomeşti, jud. Iaşi, cămăşi ţesute de Valcan Maria din Cotiglet, jud Bihor, tot măşti a adus şi Şuşca Vasile din Săcel, jud Maramureş, iar sumane lucrate de Ciuncanu Gheorghe din Gornoviţa, jud Gorj sunt o premieră pentru această ediţie a târgului.

Catalog, după 25 de ani

„Este încă o ediţie reuşită a Târgului Meşterilor Populari din România, suntem la ediţia a XXVI-a, ceea ce ne bucură că am reuşit într-un timp atât de îndelungat să menţinem acest eveniment cultural important pentru Oradea. De asemenea, bucuria noastră este mare că majoritatea meşterilor care sunt deja consacraţi sunt alături de noi în continuare, iar pe lângă ei reuşim să aducem şi o serie de creatori populari care sunt tineri şi care sunt garanţia continuării meşteşugurilor în spaţiul românesc. Avem noutăţi din Gorj, doi meşteri, un ceramist şi un creator de sumane, avem din Basarabia doi ceramişti care nu au fost până acum.

Lansăm şi un catalog la 25 de ani de târg. Este un catalog complet atât din perspectiva meşterilor care au fost de-a lungul anilor aici la Oradea, este complet şi prin informaţia pe care o oferim despre fiecare meşter, şi este important acest catalog pentru că, pe lângă statisticile care le oferă, păstrează prin fotografii memoria unor meşteri populari care din păcate au dispărut”, a precizat Aurel Chirac, directorul Muzeului Ţării Crişurilor.

La această ediţie, invitaţi speciali sunt copiii de la Asociaţia „Micul beiuşean”, Foldvari Maria, Florea Armina, Ile Daria, Hinţ Iulia, Novac Sofia şi Avram Giulia, care sub îndrumarea profesoarelor Ana Florea şi Anca Ille susţin diverse demonstraţii de meşteşuguri tradiţionale precum înşiratul de mărgele în zgărduţe sau pictatul pe ceramică.

„Nu vrea nimeni să învețe”

Aflat pentru prima oară la acest târg, olarul Rătezeanu Ion din Târgu-Jiu din judeţul Gorj a adus şi roata realizând oale şi farfurii din lut sub ochii privitorilor. Întrebat dacă are ucenici cărora să le lase acest meşteşug, olarul s-a întristat: „Nu vrea nimeni să înveţe. Nu se mai câştigă bani din asta şi pe nimeni nu mai interesează. Lucrez de 20 de ani. Am fost şi profesor la Şcoala Populară de Artă. Am atras câţiva copii la atelier, dar am avut cazuri când părinţii au venit să retragă copii spunând ca ei vor altceva pentru ei, vor să facă o facultate. Nu mai vor să înveţe nici de plăcere…”

La târg am mai găsit şi florile din hârtie realizate de Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru persoane adulte cu dizabilităţi din Oradea dar şi oboectele create de asociaţia Asteldorf sau Asociaţia Down Oradea. Târgul este încununat de programul artistic oferit de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor.

Deschiderea oficială a Târgului a avut loc vineri, 19 iulie. Programul pentru public al târgului: vineri, 19 iulie: 11.00 – 20.00, sâmbătă, 20 iulie: 9.00 – 20.00, duminică, 21 iulie: 9.00 – 19.00.