Ford pariază pe electrificare și dezvăluie o abordare ecologică, pe care o va pune în aplicare pe toate modelele din gamă

Ford își demonstrează angajamentul pentru un viitor electric, anunțând o gamă extinsă de modele hibride și electrice – de la mașini de familie la SUV-uri sau vehicule comerciale – în cadrul evenimentului “Go Electric” din Amsterdam.

Cuprinzătoarea gamă prezentată sub familia Ford Hybrid va acoperi toate segmentele, de la mașini mici de familie până la SUV-uri sau vehicule comerciale – cu un SUV inspirat din designul lui Mustang și cu o versiune complet electrică a lui Transit așteptate și ele pe piață.

Într-o mutare care marchează o nouă eră pentru companie, Ford își asumă dezvoltarea unei game proaspete de vehicule eficiente și dinamice concepute special pentru a răspunde nevoilor clienților europeni – indiferent dacă asta va însemna drumul spre școală, livrarea de colete sau performanța pură pe șosea.

“Vehiculele din familia Ford Hybrid vor face ca electrificarea să fie relevantă și tangibilă pentru mai mulți șoferi decât a fost vreodată. De la Fiesta la Transit, fiecare model nou pe care-l vom lansa va fi oferit în cel puțin o versiune electrificată, care acoperă nevoile clienților într-un mod accesibil”, spune Stuart Rowley, președinte Ford Europa. “Alături de progresele realizate în domeniile tehnologiei și conectivității, modelele anunțate astăzi reprezintă doar startul planurilor noastre de dezvoltare a unei game complete de vehicule inteligente dedicate unei lumi inteligente”.

Primul model Ford care oferă propulsie mild-hybrid, plug-in hybrid și full-hybrid este noua generație sculpturală și electrificată a SUV-ului Kuga. Noua generație Kuga introduce o siluetă mai aerodinamică care determină o apariție dinamică, agilă și capabilă, cu proporții premium, ce stau la baza unui spațiu interior mai generos și a unui nivel superior de confort.

Cuprinzătoarea gamă de versiuni include Kuga Plug-in Hybrid, Kuga EcoBlue Hybrid (mild-hybrid) și Kuga Hybrid (full-hybrid), care sunt oferite alături de motoarele diesel EcoBlue de 2.0 litri și 180 CP sau 1.5 litri și 120 CP, de motorul pe benzină EcoBoost de 1.5 litri oferit în versiuni de 120 CP și 150 CP și de o nouă transmisie automată inteligentă cu opt trepte.

Arhitectura power-split combină un motor pe benzină de 2.5 litri cu patru cilindri care funcționează în ciclu Atkinson, un motor electric/generator și o baterie Litiu-Ion de 14.4 kWh pentru a produce 225 de cai putere. Primul hibrid plug-in pe care Ford îl propune pe piața europeană va putea oferi o autonomie de peste 50 de kilometri în modul de rulare pur electric. Consumul anticipat este de 1.2 litri/100 km, iar emisiile de 29 de grame CO2/km

Ford Kuga este oferit în premieră cu modemul integrat FordPass Connect, care transformă vehiculul într-un hotspot WiFi mobil la care se pot conecta în același timp până la 10 dispozitive. Pe lângă faptul că îi ajută pe șoferi să plănuiască itinerarii mai rapide și mai puțin solicitante cu actualizări Live Traffic prin sistemul de navigație și că le oferă pasagerilor posibilitatea de a accesa stream-uri audio sau video, FordPass Connect permite accesul la o gamă largă de funcționalități prin aplicația de mobil FordPass:

·Localizarea mașinii (Vehicle Locator) le va oferi posesorilor posibilitatea de a-și găsi imediat mașina în parcările aglomerate ale mall-urilor.

·Statusul mașinii (Vehicle Status) permite oricând verificarea prin internet a nivelului combustibilului, a stării sistemului de alarmă, a duratei de viață a uleiului de motor și altele.

·Încuiere/Descuiere uși (Door Lock Unlock) pentru acces de la distanță în mașină.

·Start de la distanță (Remote Start), facilitate dedicată versiunilor echipate cu transmisia automată cu 8 trepte.

·eCall, sistem care apelează automat serviciul de urgență în cazul unui accident major și le permite ocupanților mașinii să rămână conectați cu operatorii prin apăsarea butonului SOS aflat pe consola de pe plafon.

În cadrul aceluiași eveniment, Ford dezvăluie noul SUV Explorer Plug-In Hybrid, care oferă 40 de kilometri de autonomie urbană cu emisii zero

Noul SUV cu șapte locuri Ford Explorer Plug-In Hybrid va fi disponibil în Europa în cursul acestui an.

Sistemul de propulsie electrificat combină motorul pe benzină 3.0 EcoBoost, un motor electric și un pachet de baterii pentru a dezvolta 450 CP, un cuplu de 840 Nm și 40 de kilometri de autonomie pur electrică în oraș.

Motorul electric îi permite lui Explorer să ruleze în modul 100% electric cu emisii zero și le oferă șoferilor posibilitatea de a alege când și cum să activeze energia electrică stocată în baterii prin utilizarea modurilor EV Auto, EV Now, EV Later și EV Charge. În momentul în care bateria atinge cel mai coborât punct de descărcare, Explorer comută automat pentru o eficiență optimizată pe modul EV Auto, suplimentând puterea motorului pe benzină cu asistență din partea motorului electric prin utilizarea energiei captate. Explorer Plug-In Hybrid anticipează un nivel de emisii de 78 de grame CO2/km și un consum mediu de 3.4 litri/100 km

Modelul este o noutate pentru piața europeană și oferă în echiparea standard tehnologii precum Asistența la frânare pentru manevrele în marșarier (Reverse Brake Assist) sau Tempomatul Adaptiv cu oprire-pornire, recunoaștere a indicatoarelor rutiere de limitare a vitezei și centrare pe mijlocul benzii de rulare (Adaptive Cruise Control with Stop & Go, Speed Sign Recognition and Lane-Centring).

Interiorul luxos oferă un display tactil de 10.1 inch ca interfață pentru sistemul de conectivitate SYNC 3 și pachete precum modemul integrat FordPass Connect, B&O Sound System sau o configurație flexibilă și ușor de operat a scaunelor.

Versatilitatea, capacitățile și rafinamentul sunt optimizate cu ajutorul unei transmisii automate cu 10 trepte, secondată de sistemele Intelligent All-Wheel Drive, Terrain Management System și Drive Modes.

Ford a dezvăluit și alte modele electrificate – Fiesta EcoBoost Hybrid și Focus EcoBoost Hybrid. Acestea oferă sofisticata tehnologie mild-hybrid, care permite reducerea emisiilor de CO2, scăderea consumului și o experiență mai plăcută și mai satisfăcătoare la volan.

Fiesta EcoBoost Hybrid și Focus EcoBoost Hybrid vor beneficia de o arhitectură mild-hybrid sofisticată construită special pentru a îmbunătăți consumul, completând în același timp experiența plăcerii de a conduce un Ford printr-un nivel superior al performanțelor și printr-un răspuns mai rapid al motorului.

Un starter/generator integrat antrenat prin curea (BISG) înlocuiește clasicul alternator, permițând recuperarea și stocarea energiei care de obicei se pierde în timpul frânării și rulării libere (coasting). Astfel, sistemul încarcă un pachet de baterii Litiu-Ion de 48 de volți răcit cu aer.

Capabil să repornească motorul în aproximativ 300 de milisecunde – timp asemănător cu cel de care are nevoie un om pentru a clipi – BISG îi permite tehnologiei Auto Start-Stop de pe Fiesta și Focus EcoBoost Hybrid să opereze pe o plajă mai largă de scenarii, economisind și mai mult combustibil. Situațiile includ momentele în care mașina se apropie pe liber (coasting) de un semafor la viteze de sub 15 km/h, chiar și în condițiile în care transmisia se află în treaptă, cu pedala de ambreiaj liberă.

Totodată, un SUV complet electric inspirat din designul lui Mustang va fi lansat în 2020 și va avea o

autonomie de 600 de kilometri în ciclul WLTP. Prima imagine a lui Ford Puma dezvăluie designul atletic și aspirațional al noului SUV. Acesta se va alătura în acest an unei game de modelele Ford în continuă dezvoltare.

Soluțiile flexibile și ingenioase de depozitare în portbagaj permit o capacitate a spațiului dedicat bagajelor fără compromis și inegalabilă în segment. Aceste soluții au fost dezvoltate cu ajutorul ideilor venite dinspre clienți.

Eficiența și performanțele noului Ford Puma vor fi optimizate cu ajutorul avansatei tehnologii Ford EcoBoost Hybrid de 48 de volți.

Puma va intra în vânzare la finalul acestui an și va fi produs în condiții excepționale de calitate și profesionalism la uzina Ford din Craiova, în urma unei investiții începute în anul 2008, care astăzi totalizează aproape 1.5 miliarde de euro.

“Construcția inovatoare și designul seducător ale noului Puma ne fac să credem că noul model va rezona cu toți clienții modelelor compacte din Europa. Dacă vrei o mașină care atrage privirile vineri seară, dar care poate transporta fără probleme pachetele plate cu mobilă sâmbătă după-amiază, ai găsit-o”, spune Stuart Rowley, președinte Ford Europa. “Am făcut tot posibilul pentru a le oferi clienților flexibilitatea pe care o doresc și un design progresist și sugestiv, care să le ofere cea mai frumoasă mașină pe care au condus-o vreodată”.

Alături de proporțiile de SUV, care permit o gardă la sol ridicată, acestea determină o experiență plină de încredere la volan și un portbagaj care oferă o capacitate de top în segment: 456 de litri.

Dezvoltat pentru a se ridica la nivelul cerințelor și pentru a depăși așteptările celor care își doresc un spațiu flexibil pentru bagaje, Puma vine cu o soluție inovatoare de depozitare, concepută în urma discuțiilor cu clienții și oferă un portbagaj versatil, capabil să găzduiască două genți de golf așezate în poziție verticală.

Tehnologia Ford EcoBoost Hybrid va optimiza eficiența lui Puma la nivelul consumului de combustibil, oferind în același timp un răspuns incisiv și performanțe ridicate, cu un vârf de putere de 155 CP.

Puma se alătură unei game în expansiune de SUV-uri și crossovere Ford la nivel european, aceasta incluzând Fiesta Active, Focus Active, EcoSport, Kuga, Edge și noul Explorer Plug-in Hybrid

Pentru clienții gamei de vehicule utilitare, Ford a anunțat că noul Transit electric se va alătura gamei comerciale electrificate în anul 2021. Construită pentru a oferi propulsie pur electrică, noua furgonetă va contribui atât la eliminarea poluării aerului și a poluării fonice din orașe, cât și la reducerea costurilor pentru companii și operatori.

Ford explorează, de asemenea, soluții petru a optimiza și mai mult eficiența energetică și autonomia propriilor mașini electrificate, prin testele cu prototipul unicat Ford Transit Smart Energy Concept, un minibus cu 10 locuri. Cu o autonomie de 150 de kilometric, oferită printr-un timp de încărcare de 4 ore, conceptul utilizează șasiul lui Transit pe care a fost grefat un sistem de propulsie pe bază de baterii.

“Clienții vehiculelor comerciale au nevoie de soluții mai inteligente și mai integrate, construite în jurul unui mediu de business interconectat”, spune Hans Schep, manager general Vehicule Comerciale în cadrul Ford Europa. “Ford propune vehicule solide și flexibile care oferă acum o gamă largă de sisteme de propulsie eficiente și electrificate, în timp ce modemul integrat schimbă regulile din industrie și le permite soluțiilor inteligente dedicate vehiculelor comerciale să îi ajute pe clienți să-și gestioneze flotele astfel încât business-urile să se poată dezvolta”.

Ford a fost din nou brandul de vehicule comerciale numărul 1 în Europa în 2018, al patrulea an consecutiv când compania reușește această performanță la nivelul vânzărilor anuale pe cele 20 de piețe europene. Ford a comercializat 380.900 de mașini din gama utilitară în aceste 20 de piețe, în creștere cu 8% față de anul 2017.

Pentru operatorii care lucrează pe trasee ce necesită intrarea și ieșirea din zonele urbane dedicate vehiculelor cu emisii scăzute, furgoneta Ford Transit Custom Plug-In Hybrid are capacitatea de a oferi

emisii zero fără eventualele probleme legate de autonomie. Ford este primul producător de volum care oferă tehnologia plug-in hybrid în segmentul furgonetelor de o tonă, noul model urmând să fie disponibil pe piață până la finalul anului 2019.

Ford a anunțat în cadrul evenimentului “Go Further” că acestui vehicul i se va alătura noul Tourneo Custom Plug-In Hybrid. Transportorul de persoane oferă opt locuri și o caracteristică unică în segment de așezare a celor două rânduri posterioare de scaune față în față în format conferință pentru un acces facil și pentru a creștere nivelul de interacțiune dintre pasageri. Opțiunea de a așeza cele două rânduri de scaune spre înainte face ca vehiculul să se potrivească perfect serviciilor de shuttle business.

Tourneo Custom Plug-In Hybrid este primul astfel de model din segmentul său. Inovatorul transportor de persoane a fost gândit pentru a reduce emisiile din orașe și poate pătrunde în zonele urbane în care au acces doar vehiculele cu emisii foarte reduse.

Bateria sistemului Plug-In Hybrid poate fi încărcată folosind o priză normală și permite o autonomie electrică de 50 de kilometri, cu zero emisii pe parcursul acestora. Cu ajutorul unui motor 1.0 EcoBoost care are rol de prelungitor de autonomie (range extender), mașina poate parcurge în total 500 de kilometri.

Sistemul de propulsie electrificat nu compromite în niciun fel spațiul interior generos. Versatilul model oferă opt scaune pentru pasageri și o configurație de tip conferință a acestora, caracteristică unică în segment.

Livrările noului Tourneo Custom Plug-In Hybrid încep la finalul anului 2019.

Pentru companiile care operează în condiții urbane sau în apropierea orașelor, acolo unde traficul aglomerat implică opriri și reporniri dese, tehnologia mild hybrid la 48 de volți oferă capacitatea de a crește productivitatea printr-o investiție modestă într-un vehicul electrificat. Sistemele de propulsie Ford EcoBlue Hybrid – primele din segment – vor fi disponibile pe Transit, Transit Custom și Tourneo Custom, oferind costuri de utilizare reduse pentru operatori.

În acest moment, familia de modele Ford Hybrid include versiuni ale popularului Mondeo, ale transportorului de persoane Tourneo Custom și ale furgonetelor Transit și Transit Custom. Viitoarele modele complet electrice vor fi sprijinite de consorțiul IONITY, care își propune să amplaseze 400 de stații de încărcare în zone-cheie de pe Continent până în 2020.

Astfel, Ford confirma din nou orientarea deosebită în primul rând către nevoile clienților, apoi către tehnologie de ultimă generație si trend-ul pieței.

