Formaţi pentru a munci pentru Jaguar şi Mercedes

„Meseria e brăţară de aur” spune un vechi proverb. Dar nu mulţi ştiu să aprecieze această realitate. Asociația Oamenilor de Afaceri și Profesioniști Creștini, prin suportul unor firme orădene, încearcă să-i convingă pe tineri, şi nu numai pe ei, despre adevărul acestui proverb. Cei vizați de ofertă sunt atât tinerii, cât și vârstnicii, atât femeile cât și bărbații, dornici să asigure lor și familiilor lor o pâine mai bună, o viață lipsită de grija zilei de mâine.

Grupul de firme din care face parte și GMAB Consulting produce dispozitive pentru ansamblarea caroseriilor de automobile, dar pregăteşte şi specialiști în producerea de piese și dispozitive mecanice la fabricarea liniilor de producție auto ale marilor companii din Europa și din SUA (VDL, ABB Franța, ABB Germania, Comau, Lewa, Satelec, Dacia, bulldog, Gonzales, Celestica, Capirom, Eberspacher, Lava, Ford, Volvo, Mercedes, Audi, Volkswagen, GM, FCAU și furnizorii lor).

Compania orădeană încearcă să-i convingă bihorenii, şi nu numai pe ei, să se califice în meseriile cerute pe piața muncii din Oradea, unde criza locurilor de muncă îi face pe angajatori să recurgă la metode din ce în ce mai inedite pentru a-şi face rost de meseriaşii potriviţi. GMAB Consulting caută persoane pe care să le instruiască și să le califice, pornind chiar de la nivelul zero de experiență, pentru a avea angajați în meseriile de frezor, operator mașini cu comandă numerică, strungar, prelucrător prin așchiere, lăcătuș.

„În compania noastră, pe partea de producţie, şi nu numai, există o necesitate de forţă de muncă, de tineri calificați. Astfel, raportat şi la producția realizată, am considerat că ar fi bine să pornim – în cadrul societăţii – o activitate de pregătire profesională. Pentru noi, activând în industria de automotive, există o foarte mare nevoie de frezori, strungari, prelucrători prin aşchiere, lăcătuşi, sudori, etc. Am pornit de la ceea ce permite legislaţia actuală și am analizat sistemul dual de învăţământ prevăzut în legislație. Din punctul nostru de vedere, sistemul dual de învăţământ prezintă anumite dezavantaje, motiv pentru care nu am apelat la această formă de calificare”, ne-a declarat Adrian Pentek, director general adjunct al GMAB Consulting – parte a Grupului de firme International Engineering & Technologies (IET) Group.

Unul dintre motivele pentru care firma nu a intrat în sistemul dual de învăţământ este dorinţa și necesitatea companiei ca – la finalizarea cursurilor – angajaţii să rămână în cadrul societăţii și să nu să plece la alte firme din ţară sau străinătate. Școala GMAB este renumită atât pe plan local, național cât și internațional, numeroși angajați ai companiei orădene fiind „vânați” de firmele concurente.

Curs, stimulent şi salariu

„Cursurile noastre sunt organizate potrivit legii şi suntem autorizați în acest sens. Am încercat să găsim persoane doritoare de a se instrui şi de a învăţa aceste meserii. Am căutat şi în mediul urban, dar şi în mediul rural, prin mai multe modalităţi. Spre exemplu, am apelat la diverse persoane, cunoştinţe, etc., am întreprins diverse acțiuni specifice de recrutare. În prezent, la cursul de frezor avem 14–15 persoane înscrise, care au o mare șansă la salariu decent, cât și o reală posibilitate de dezvoltare profesională. Din păcate, tineretul nu este atât de receptiv la avantajele oferite de economia națională și, în cazul nostru, economia orădeană. Acum, în cadrul societăţii noastre avem angajaţi cu vechime, meseriași cu 20 – 25 de ani de experienţă în întreprinderile etalon ale Oradei, care pot împărtăși celor mai tineri din secretele meseriei pe care o practică cu rezultate financiare remarcabile. Mai mult, pe perioada cursurilor, celor care participă la instruire le-am oferit şi un stimulent financiar lunar de 500 de lei, care se adaugă la salariile pe care le primesc, pentru că, este bine de ştiut, cei care urmează cursurile sunt şi angajaţi ai firmei”, a explicat Adrian Pentek.

© Remus Susa şi Adrian Pentek îi îndeamnă pe bihoreni să înveţe o meserie @ FOTO: DAN BIRTA

Pentru angajații care nu sunt din localitate, compania asigură şi cazare gratuită pe perioada săptămânii, plus toate facilitățile necesare unui trai decent: în prezent, se finalizează construcţia unor băi moderne şi a unei săli de mese moderne pentru că toți angajaţii beneficiază de masă caldă și transport gratuit în localitatea de domiciliu.

Directorul societăţii este de părere că familiile ar trebui să încurajeze tinerii să învețe astfel de meserii, care asigură – aici, în Oradea – un viitor financiar stabil și sigur celor care le practică.

Societatea are un atelier–școală lângă sălile de curs. Cursanţii au posibilitatea de a lucra lângă meseriaşi cu experiență şi de a învăţa direct de la ei cele mai pretențioase procedee industriale. „Majoritatea cursanţilor sunt angajaţi şi au optat pentru participarea la cursul de formare profesională. Avem persoane care au terminat o facultate sau o școală postliceală, avem un fost bucătar, un fost profesor de sport, un fost tehnician dentar, toți reprofilându-se pe meseria de frezor universal, care acum se caută în industria locală. Toţi au pornit de la experiență tehnică zero, cei mai mulţi dintre ei dobândind repede cunoştinţele necesare, în scurt timp ajungând să stăpânească efectiv meseria de prelucrător prin așchiere”, a subliniat directorul general adjunct al societății.

Pentru ca societatea să funcţioneze bine, Adrian Pentek este de părere că toată lumea trebuie să fie mulţumită, atât clienţii, cât şi angajaţii.

Omul potrivit, la locul potrivit

Ajungând la hala de producţie, am întâlnit tinerii care urmează aceste cursuri şi care, după câteva luni, au ajuns să stăpânească maşina cu comandă numerică.

Unul dintre cei care se ocupă de pregătirea cursanţilor este inginerul Ioan Copil, care – din prima clipă – îi „citeşte” pe noi angajați ca pe o carte deschisă, repartizându-i acolo unde se vor potrivi cel mai bine. „Observându-le aptitudinile, i-am pus acolo unde am crezut că se vor simți cel mai bine. Dacă am văzut că ar fi bun de frezor – îl instruim şi, în scurt timp, poate stăpâni meseria respectivă. Avem oameni cu vechime, care le-au destăinuit din experienţa lor și îi ajută să deslușească mai ușor tainele meseriei”, ne-a povestit Ioan Copil.

Cel care îi ia în primire pe noii angajaţi este directorul de hală, inginerul Remus Susa, care le face o mică verificare de aptitudini. „Cei care vin aici trebuie să aibă – în primul rând – bunăvoinţă şi să fie serioşi. Avem şi fost bucătar, avem şi fost profesor de sport, avem şi persoane cu cinci clase. Facem din ei meseriaşi. Trebuie doar să ştie să scrie şi să citească. Îi punem pe lângă un om cu experienţă. Într-o lună – două, fiecare cursant poate să ajungă să lucreze pe maşină”, spune Remus Susa.

Cei care urmează cursul de frezor sunt tineri, dar sunt şi persoane care au ajuns aproape de vârsta de 30 de ani. Corneliu Ghiurău este unul dintre aceştia, care a terminat și o facultate tehnică.

„Nu mi-am găsit de lucru în specializarea mea. Mi s-a părut interesant să-mi schimb meseria după ce am terminat facultatea. Recomand şi altor persoane să nu le fie frică să înveţe o meserie, chiar dacă au studii superioare. Le trebuie doar perseverenţă şi încredere”, a precizat Corneliu Ghiurău.

Alt tânăr cursant este Zak Ladislau, fost şofer înainte de a se apuca de acest curs şi care a ajuns să se descurge deja pe maşina de frezat.

Ca ei sunt mulți alții, unii care nici nu știau cu ce se „mănâncă” această meserie. Acum sunt mândri că prin mâinile lor trec piese care vor face parte din liniile de producție ale unor companiilor de top mondial.