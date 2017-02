Fostă Miss România, terapie cu îngeri la Oradea

S-a făcut remarcată la începutul anilor ’90, atunci când a devenit Miss România. Ulterior, Rita Mureşan s-a consacrat ca designer vestimentar. De aproximativ patru ani şi-a dezvoltat şi latura spirituală, după un accident al fiicei sale, căreia i-a căzut un blat de marmură de 80 kg peste mână, reuşind să salveze un copil de la moarte. După ce a trecut cu fiica sa prin nenumărate operaţii, Rita Mureşan a mărturisit că şi-a recăpătat liniştea datorită unei metode inedite de „regăsire spirituală”: terapia cu îngeri. Metoda şi-a găsit ulterior adepţi şi printre alte vedete greu încercate. Sanda Ladoşi a mărturisit că practică aceeaşi metodă de vindecare.

Timp de două zile, Rita Mureşan s-a aflat la Oradea „pentru sesiuni private de citiri angelice și inițiere în terapia cu îngeri”. Seminarul de curățări energetice, terapia cu îngeri, le-a propus orădencelor de diverse profesii un dialog inedit despre ce înseamnă anul 2017, „despre arhanghelul Raziel, care și-a asumat rolul de a guverna acest an al începuturilor”. Invitaţia lansată de Rita Mureşan bihorencelor îi avea ca grup-ţintă pe cei care au un ritm alert de viaţă – ca al ei – dar şi pe cei care cred în prezenţa îngerilor şi arhanghelilor în jurul lor.

Unul dintre aspectele abordate de Rita Mureşan în cadrul seminarului a fost mişcarea de protest generată de celebra Ordonanţă 13.

„Concluzia mea: 2017 – an de vibraţie 1, un nou început! 2017 – an guvernat de Arhanghelul Raziel, cel care deţine secretele Universului, deci şi ale noastre! Era normal ca oamenii să se trezească din letargia în care au zăcut în ultimii ani şi era şi mai normal ca, încă de la începutul anului – vezi dezvăluirile lui Sebastian Ghiţă – să iasă la iveală lucruri ascunse până acum. Important e ce facem cu ele! Nu fac politică, pentru că nu mă pricep. Însă dacă politicienii credeau că într-un an guvernat de Raziel vor putea să se fofileze cu ordonanţe date pe furiş, la ceas de seară, crezând că România doarme ca până acum, s-au înşelat! Şi ar fi bine să realizeze că s-a schimbat energia, vibraţia a crescut, oamenii sunt din ce în ce mai deschişi spre spiritualitate, şi asta le aduce automat protecţie divină suplimentară.

Suntem mai atenţi unii la alţii şi ne susţinem reciproc mai mult, pentru că toţi suntem unul şi unul suntem toţi. Planeta se pregăteşte să treacă din nou într-o nouă dimensiune în 2017 (prima trecere a fost în 21.12.2012), iar România face parte dintre ţările «alese». Anul acesta vom mai auzi de această frumoasă solidaritate între români!”, crede Rita Mureşan.

„Sunt mulți care cred, deși nu sunt religioși, în conceptul de îngeri păzitori, cu rol de vindecare și armonizare în toate aspectele vieții. Cei care cred în îngeri păzitori, care cred sau practică ritualuri de însănătoșire prin îngeri, o percep ca metodă de vindecare numită «terapia cu îngeri»” , explica Sanda Ladoşi. Rita Mureşan a descoperit această terapie în Brazilia, iar după ce şi-a regăsit echilibrul a început să ţină seminarii despre îngeri şi despre divinitate şi credinţă. La primele seminarii, participanţii mergeau să o vadă pe Rita Mureşan. Temele pe care le propune creatoarea sunt diverse, de la responsabilitatea de a fi părinte la curăţarea energetică.

Îndemnul Ritei Mureşan este „să nu uiţi că eşti co-creatorul viitorului tău şi prin liberul arbitru îţi faci alegerile. Îngerii tăi vin cu mesaje ca să te ajute, să te susţină, să îţi ofere o ghidare, să te atenţioneze, iar cel mai important este că îngerii sunt aducători doar de mesaje pozitive”.