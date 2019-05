Fostul prefect Claudiu Pop s-a înscris în PRO România

Pop a precizat că a intrat în PRO România fără să aibă vreo funcție de conducere. Cel puțin deocamdată.

Victor Ponta s-a arătat bucuros de noua sa achiziție din județul Bihor, spunând că este a doua oară când îl cheamă pe Pop să i se alăture, după ce în tinerețe i-a propus acestuia să se alăture tinerilor social-democrați. Claudiu Pop ajunge în PRO România la doi ani distanță după ce a fost înlăturat din funcția de prefect, cu largul concurs al președintelui PSD Bihor, Ioan Mang. De altfel, Pop este într-un conflict de notorietate cu Mang, după ce aceștia nu au reușit să cadă de acord pe mai multe subiecte, printre care cel al fuziunii dintre Oradea și Sânmartin, precum și traseul politic al celor doi, în materie de candidaturi.

„Nu am fost invitat la nicio ședință”

„Am fost în PSD încă din 2002. Datorită oamenilor de acolo, am reușit să fiu parlamentar și prefect. Am rămas în PSD până astăzi când am semnat adeziunea la PRO România. Mi-am plătit constant cotizația de membru PSD, deși nu am mai fost invitat la nicio ședință. Chiar am mers la o conferință județeană neinvitat, m-au chemat primarii, dar nu mi-a dat cuvântul. Nutresc speranța că mulți dintre ei mă vor urma în perioada următoare. Sper că PRO România va deveni o forță”, s-a exprimat

Claudiu Pop și-a expus meritele avute din poziția de prefect al județului: reciclarea DN76 Oradea – Beiuș, realizarea pasajului de pe Centură, de lângă Metro, realizarea Podului Densușianu, pasajele transversale de pe Centură, terenurile aduse orașului pentru parcul industrial II și Aeroportul Oradea. Claudiu Pop a sugerat, cu această ocazie, că este posibil ca banii pentru investițiile la aeroport să fie returnați Comisiei Europene, dacă nu există pasageri. „Sunt un om al faptelor. Voi susține orice idee bună pentru locuitorii acestui județ”, promite Claudiu Pop.