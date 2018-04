FOTBAL – LIGA 4: Statistica etapei a 20-a. Studenții fotbaliști au câștigat derby-ul

Meci în care atacantul Sergiu Pop a marcat 4 goluri și a ajuns la cota 21 în campionat. Lider în clasamentul golgheterilor, Pop este urmat de Daniel Toma (Unirea Livada) și Sergiu Ciocan (Olimpia Salonta), ambii cu câte 16 goluri.

FC Universitatea își continuă parcursul bun din retur și a câștigat derby-ul pentru locul 2 cu Crișul Sântandrei cu un gol marcat în prelungiri.

Portarul golgheter a lovit din nou și a salvat un punct pentru CS Diosig, Ghețe marcând de această dată din penalty, golul 7 în acest sezon.

Dacia Gepiu și Unirea Livada au obținut a zecea victorie în campionat și împart locurile 5-6. Autogolul lui Boneta a coincis cu golul 30 al Crișului Sântandrei în actuala ediție de campionat.

Miercuri, 18 aprilie, se va disputa etapa a 16-a, amânată la vremea respectivă din cauza vremii.

FC Universitatea Oradea – Crișul Sântandrei 2-1 (0-1)

Au marcat: Ov. Boneta 50, C. Bulz 90+3 / Ov. Boneta 20 autogol

Universitatea: Săvescu – Urbanowski, Ov. Boneta, Bulz, D. Jurcă, A. Toma (54 C. Giura), Ferik, M. Pop, Suwan, Gavrilaş (77 Nyilvan), Şandra. Antrenor: Lucian Stance

Crișul: T. Deac – Bundea (88 G. Cornea), Lavrincsik, L. Dărăban, Fl. Buz (78 R. Pop), Al. Nan (62 Prundaru), Ad. Olariu (71 Chişvasi), R. Matei, Sg. Ban, Novak, Covaciu. Antrenor: Gheorghe Ghiț

Cartonașe galbene: Ferik 45 / –

Arbitri: Daniel Dumuţa – Ionuţ Cheregi, Cristian Gozman

Observator AJF: Radu Bitea

La juniori: 5-1

CSO Ştei – Unirea Livada 0-3 (0-1)

Au marcat: D. Lele 9, D. Toma 63, Copos 90+1

CSO Ştei: Plisco – Pantea, Cr. Ştefan, Dumbrăveanu (65 P. Paul), Tat (85 Ad. Galea), Norocea, Ov. Paşca (46 Botan), C. Lazea, M. Matei, Dr. Pele, M. Haica (63 G. Jurcă). Antrenor-jucător: Sandu Balaj

Unirea: Brisc – D. Lele (85 Buda), D. Toma, Floruţ, Raţ (63 M. Vlăduţ), M. Popa, Micaş, Moisi, Fl. David (65 Copos), Borzescu, Ov. Ienciu. Antrenor: Mădălin Popa

Cartonaşe galbene: Norocea 44, S. Balaj 63 (pe banca de reuerve) / –

Cartonaşe roşii: G. Jurcă 74 / M. Vlăduţ 74

Arbitri: Vasile Cozac – Marius Matica, Norbert Orban

Observator AJF: Ioan Pirtea

La juniori: 2-2

Biharea Vaşcău – CS Săcueni 3-4 (3-3)

Au marcat: A. Filip 15, 39, Bârâian 25 / Cr. Sas 21, 22, Boros 43, 90+2

Biharea: Terme – L. Berce, C. Sime, V. Lazea, A. Varga, A. Micula, Bulcău (85 Teglaş), R. Marc, A. Filip, Bârâian (76 Belea), Hulber. Antrenor: Dorin Boca

CS Săcueni: Armos – Chiricheu, Kazsoni, Olah, V. Mare, Boros, Cr. Sas, Lorincz, Pal, Kereszturi (80 Letai), Racz (90+3 Matyi). Antrenor: Sandor Gergely

Cartonaşe galbene: A. Micula 57 / Kazsoni 56, Pal 64

Arbitri: Andrei Pirtea – Florin Toia, Sergiu Cearnău

Observator AJF: Alexandru Herman

La juniori: 1-0

CS Oşorhei – CS Bihorul Beiuş 3-0 (2-0)

Au marcat: P. Suciu 9, 70, C. Chiş 31

CS Oşorhei: Danciu – E. Pop, M. Gal, B. Iova, C. Chiş, M. Hosu (73 G. Leş), Cl. Crişan (86 M. Piţigoi), Mălaiu (78 Cr. Ardelean), Ciorba (68 Tenche), Arsene, Suciu. Antrenor: Petre Gabor

Bihorul: Odobasianu – Fl. Popa, Foghiş, N. Mihoc, C. Mîndru, Gavriş, R. Pirtea, G. Popa, V. Degău, V. Silaghi (15 B. Pirtea), R. Ţirban. Antrenor: Vlad Silaghi

Cartonaşe galbene: Mălaiu 65 / N. Mihoc 10, 53

Cartonaşe roşii: – / N. Mihoc 53

Arbitri: Adrian Pop – Marius Andor, Adina Moza

Observator AJF: Sebastian Moisin

La juniori: 6-0

CSC Sînmartin – CS Mădăras 4-0 (1-0)

Au marcat: P. Ardelean 43, R. Sala 60 autogol, Cl. Copil 62, Ov. Morna 88

CSC Sînmartin: Şt. Groze – P. Ardelean, I. Cuc (74 I. Daina), Cl. Popa (65 Ungur), Fitero (52 Trip), S. Ban (74 A. Varodi), Cl. Copil, Ov. Popa, Ov. Morna, A. Pintea, Cr. Copil. Antrenor: Ovidiu Morna

CS Mădăras: Szalay – Gh. David, Fl. Buzgău (70 D. Nistor), R. Puşcaş (72 Vinter), E. Pop, C. Chişe, R. Sala, V. Petricău, Al. Lezeu, I. Chişe (55 Ad. Petricău), P. Pereţ. Antrenor: Lorand Kadar

Cartonaşe galbene: Pintea 35 / Gh. David 72

Arbitri: Mihai Buescu – Alin Opriş, Gabrian Terici

Observator AJF: Stelian Dem

La juniori: 6-0

Crişul Aleşd – Viitorul Borş 7-2 (4-0)

Au marcat: Dumiter 13, 88, Sg. Pop 26, 35, 42, 64 penalty, Madar 85 / Ianc 51 penalty, Gergely 90

Crişul: S. Ţîrtea – I. Balogh (46 Mărghitaş), Madar, S. Mîndrilă, P. Toderaş (70 C. Fogarasi), Gubics, C. Dumiter, Gordan (60 Cl. Balogh), Bot, Şoit (46 Crăciune), Sg. Pop. Antrenor: Ciprian Fogarasi

Viitorul: Morar – Kiss M., T. Popa, Cr. Jurcuţ, Şorca, Waritz, Gergely, S. Ianc, Ov. Silaghi, Keri (51 Tranculov, 63 Cr. Dărăban), Ozovehe (62 Goţ). Antrenor: Ovidiu Lazăr

Cartonaşe galbene: Gordan 30, Mărghitaş 53 / Tranculov 55, Şorca 81

Arbitri: Florin Marcu – Alex Beleneşi, Valentin Zah

Observator AJF: Petru Boroş

La juniori: 4-5

Olimpia Salonta – Dacia Gepiu 2-4 (0-3)

Au marcat: B. Laza 68, C. Cîmpan 81 / D. Cuc 6, V. Dobrescu 34, 57, Fl. Neaga 40

Olimpia: Gurguţa – Fl. Petru, I. Perţ, G. Buta (61 Ţuţuianu), Hegedus, Cîmpan, Sg. Ciocan, M. Petran (46 B. Laza), Sg. Pintea, Cîrjan, C. Oltean. Antrenor: Ruben Ţirban

Dacia: Barabaş – Agud, Sg. Ciuciu, Magda (46 C. Şerb), R. Ţîrlea, C. Letan, L. Todea, Fărcuţa (57 Ad. Cozac), Neaga, Dobrescu (61 Ad. Buştea), D. Cuc (50 Agiurgioaiei). Antrenor: Adrian Iova

Cartonaşe galbene: – / –

Arbitri: Cosmin Cormoş – Radu Bandula, Sergiu Varga

Observator AJF: Aurel Ghenţ

La juniori: 10-0

CS Diosig – Unirea Valea lui Mihai 2-2 (0-1)

Au marcat: R. Crişan 55 autogol, V. Gheţe 90+3 penalty / Cr. Sandor 34, Gego 80

CS Diosig: V. Gheţe – Turbuţ (50 G. Ghilea), B. Leş, Szucs, şereş, Toseschi, Cervinschi, Fazekas, Cr. Ţîrlea, R. Bogdan, A. Iacob. Antrenor: Zoltan Vig

Unirea: Kiss M. – R. Crişan, Jude (6 Solymosan), Foriş, Balajti, Iles, Toth, Daroczi, Cr. Sandor, Lakatos, Gego. Antrenor: Alexandru Fele

Cartonaşe galbene: Fazekas 15, B. Leş 27, Szucs 57, R. Bogdan 84 / Iles 57, Balajti 85, Foriş 90+3

Arbitri: Erdely Tamas – Laszlo Janos, Kover Ferenc (toţi Debreţin)

Observator AJF: Ludovic Rozsa

La juniori: 0-3

CLASAMENT

1. CSC Sînmartin 19 16 2 1 64 – 14 50

—————————————————————————————–

2. FC Universitatea 19 12 4 3 44 – 18 40

3. Crişul Sântandrei 19 11 4 4 30 – 20 37

4. CS Diosig Bihardioszeg 19 11 2 6 39 – 33 35

5. Unirea Livada 19 10 3 6 42 – 22 33

6. Dacia Gepiu 19 10 3 6 48 – 34 33

7. Bihorul Beiuş 19 9 3 7 32 – 26 30

8. Viitorul Borş 19 8 2 9 38 – 33 26

9. Unirea Valea lui Mihai 19 7 2 10 38 – 38 26

10. CSO Ştei 19 7 4 8 27 – 27 25

11. CS Oşorhei 19 6 4 9 35 – 33 22

12. CS Săcueni 19 7 0 12 25 – 48 21

13. Crişul Aleşd 19 6 2 11 37 – 55 20

14. CS Mădăras 19 6 1 12 36 – 48 19

———————————————————————————————————————

15. Olimpia Salonta 19 5 1 13 38 – 48 16

16. Biharea Vaşcău 19 2 1 16 25 – 92 7

Etapa viitoare (miercuri, ora 17:00): Unirea Livada – Viitorul Borş, Crişul Sântandrei – Unirea Valea lui Mihai, CSO Ştei – CS Bihorul Beiuş, FC Universitatea Oradea – Dacia Gepiu, Crişul Aleşd – CS Mădăras, CS Diosig Bihardioszeg – CS Săcueni, CS Oşorhei – Biharea Vaşcău, Olimpia Salonta – CSC Sînmartin.