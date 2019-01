Fotoreporterii, în prim plan

Prins în cadrul ediției a VII-a a Festivalului Fotografiei Internaționale ”Carol Pop de Szathmári – Szathmári Pap Károly”, vernisajul expoziţiei fotoreporterilor bihoreni a avut loc joi, în sălile de expoziții temporare ”Ștefan Tóth István” din cadrul secției de istorie ale Muzeului Orașului Oradea – Complex Cultural (Corpul B). Organizată de către Asociația Internațională ”Euro Foto Art” în parteneriat cu Uniunea Ziariştilor Profesionişti (UZP), filiala Bihor și Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural, expoziţia este urmare a concursului Fotoreporterilor Bihoreni, dotat cu „Cupa Fotoreporterilor Bihoreni” și Cupa UZP Bihor.

La ediția a III-a a concursului s-au înscris 11 fotoreporteri din mass media online și tipărită din cele două județe vecine, Bihor și Hajdú-Bihar, cu colecții de 10 imagini fotografiate anul trecut. Fotografiile expuse au fost selecționate de un juriu format din criticul de artă dr. Ramona Novicov, artistul fotograf Ștefan Tóth AFIAP, președintele Asociației „Euro Foto Art” și Dinicu Braghină președintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti (UZP), filiala Bihor în urma punctajelor acordate după jurizarea lucrărilor codificate.

Ştefan Toth spune că în urmă cu trei ani când a înfiinţat Clubul fotoreporterilor din Bihor în cadrul Asociaţiei Euro Foto Art a considerat că este foarte important ca şi aceştia să fie împreună în cadrul unei asociaţii, şi atunci s-a conturat şi ideea organizării acestei expoziţii ajunse la a treia ediţie. „Eu colaborez de 42 de ani cu fotoreporterii din Bihor, care au participat la foarte multe vernisaje organizate de noi, şi am spus că ar fi momentul să venim şi noi în onoarea lor cu aceste expoziţii prin care ei, o dată pe an, să fie împreună pe simezele galeriei cu lucrări. De fapt acestea reprezintă evenimentele petrecute în judeţul Bihor. Începând de anul trecut am invitat şi fotoreporterii din judeţul Hajdú-Bihar”, a explicat Ştefan Toth.

În urma punctajelor cumulate juriul a hotărât să acorde Cupa Fotoreporterilor Bihoreni fotoreporterului Szilagyi Lorand de la ziarul ”Bihoreanul”, respectiv Cupa UZP Bihor fotoreporterului Remus Toderici de la ziarul ”Crișana” şi şase plachete ”Carol Pop de Szathmári – Szathmári Pap Károly” după cum urmează: – Ovi D. Pop EFIAP, săptămânalul ”Zi de Zi”, Demian Costel, Bihor Online ”bihon.ro”, Camelia Bușu, ziarul ”Jurnalu Bihorean”, Iovan Ciprian, Ziarul ”Crișana”, Kovács Péter, ziarul ”Hajdú-Bihari Napló” și lui Matey István, ziarul ”Hajdú-Bihari Napló”.

Invitat la vernisaj, Dacian Palladi, city manager al Oradiei a punctat: „Ceva din fiinţa noastră ne face ca atunci când privim o fotografie să încercăm să pătrundem mesajele ei nescrise. Din acest punct de vedere, fără îndoială a acorda atenţie fotoreporterilor şi a încerca să evindeţiezi importanţa muncii lor mi se pare o iniţiativă binevenită. Şi pentru simplul fapt, care nu este deloc puţin important, că într-un fel ei construiesc parte a memoriei colective”.

Angela Lupşea, managerul Muzeului Oraşului Oradea – Complex Cultural, a anunţat că tot ce ţine de sălile de expoziții temporare ”Ștefan Tóth István” din cadrul secției de istorie urmează să se schimbe, pentru că această secţie va fi o perioadă închisă, tocmai pentru a arăta un alt mod de design muzeal pe specificul acesteia, şi pentru a da posibilitatea turiştilor se interacţioneze cu anumite obiecte.

100 de ani de UZP

Pentru Dinicu Braghină, președintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti (UZP), filiala Bihor, acesta este un eveniment important atât pentru UZP cât şi pentru Asociaţia Euro Foto Art pentru că este primul pe care îl realizează în comun. Momentul este bine ales, pentru că se împlinesc 100 de ani de la înfiinţarea Uniunii Ziariştilor Profesionişti. Mircea Chirilă, directorul săptămânalului „Bihoreanul” a scos în evidenţă faptul că acum a fost, timp de două ore, momentul de glorie al fotoreporterilor, după care 364 de zile pe an va fi doar muncă asiduă. „Pentru că în general presa este într-o criză perpetuă şi jurnaliştii se plâng că au viaţă grea, imaginaţi-vă ce viaţă grea au fotoreporterii care sunt de zece ori mai chinuiţi decât un ziarist. Pentru că un fotoreporter trebuie să deservească zece ziarişti, sau opt, depinde câţi sunt într-o redacţie, şi au o viaţă destul de complicată. Acum, de când cu dreptul la imagine, viaţa lor s-a înăsprit”, a precizat Mircea Chirilă.

La rândul său, artistul fotograf Eugen Antal consideră că meseria de fotoreporter este una entuziasmantă, pentru că se combină două profesii într-una singură, cea de fotograf şi cea de reporter. Eugen Antal a amintit şi câteva nume ale primilor fotoreporteri ai României, din 1840 până în 1940, incluşi într-o enciclopedie realizată de Adrian Silvan Ionescu. Ştefan Toth a precizat faptul că între fotoreporterii de război, Carol Pop de Szathmári a fost primul fotoreporter de război din lume care a fotografiat un război de la început şi până la sfârşit şi care a avut curajul să intre în timpul conflicutlui în ambele tabere.

Expoziția fotoreporterilor Bihoreni va rămâne la dispoziția publicului vizitator până în 13 februarie, de marți până duminică între orele 09:00 – 17:00, după care va fi vernisată în cadrul Festivalului Florilor, în luna august și în orașul Debrecen.