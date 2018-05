Foto | Video | Concerte rock la Street Food Festival

Cele patru zile de concerte i-au avut în prima zi pe cei de la Kosmic Blues, o formaţie de fusion de blues, funk și beat-uri electronice, cu un folk, jazz şi old school rock. Apoi a fost trupa de progressive/grunge Fameless, grupul format de Tiberiu Albu, câștigătorul sezonului 4 Vocea României. Au rămas câteva voci valoroase în circuit, produse scoase în lumină de concursul amintit, majoritatea având în spate instrumentişti. La fel cum a fost şi sâmbătă Ligia Hojda, o voce deosebită, care pe lângă piesele proprii şi coveruri a cântat şi o doină maramureşană ce a impresionat pe lângă inflexiunile vocii Ligiei cu asocierea involuntară a clopotelor bisericii reformate.

Altă trupă de alternative cu influențe electro-pop , Dimitri’s Bats, nou apărută pe scena underground, FUNKorporation cu piese garage funk, jazzy soul, balkan pop şi Kryptonite Sparks, care au lansat nu de mult timp piesa „Interlocutor”, au bifat concertele de vineri.

Sâmbătă, în afară de Ligia Hojda, au mai cântat trupa timişoreană de alternative Melting Dice, care în aprilie au mai avut un concert în Oradea, şi Byron, aşteptată şi bisată de fani cu mic cu mare în faţa scenei.

În ultima zi a concertelor Street Food Festival, numele de pe afiş: formaţia de indie-rock Ana and the Changes şi The Mono Jacks, nu de mult timp câştigători ai premiului Cea mai bună piesă rock: „Un sfert de secundă” la Premiile Muzicale Radio România 2018, care a scos de curând videoclip la fumoasa piesă „1000 de DA”.