Frații germani, în vizită de tatonare în Bihor

Președintele Consililui Județean Bihor, Pásztor Sándor și reprezentanții districtului Steinfurt din Germania au susținut, vineri, o conferință de presă comună, în Oradea, ca urmare a întâlnirilor de lucru pe care le-au avut, în aceste zile, în Bihor. Cele două entități s-au contactat virtual, prin scrisori și mesaje, încă de anul trecut, iar anul acesta a fost prima întâlnire față în față.

Pásztor spune că discuțiile și vizitele din această etapă au rostul să concretizeze domeniile de colabotare viitoare și punctează turismul, transporturile, socialul sau cultura.

„Am încercat să acoperim toată plaja culturală a ceea ce însemnă Bihor, în aceste trei zile de vizită”, a spus Pásztor, insistând că a organizat vizitele astfel încât să sublinieze caracterul ecumenic al județului. „În cel mai scurt timp urmează să onorăm invitația de a vizita districtul și să punem pe hârtie această gândire”, a mai spus președintele CJ Bihor.

Fratele mai bogat

Districtul Steinfurt e situat în Nordul Germaniei, aparține provinciei Westfalia, cea mai dezvoltată zonă, adesea denumită „motorul” economiei germane. E mai mic ca suprafață decât Bihorul, dar are o populație de aproximativ 450.000 locuitori. Bugetul pe care îl gestionează anual este de șapte ori cât al Bihorului.

Delegația primită de Pásztor a fost reprezentantă la nivel de vicepreședinte de consiliu județean, în persoana lui Laumann Jost. Acesta a spus că Steinfurt are deja trei acorduri de înfrățire cu administrații din Anglia – o zonă de lângă Londra, din fosta Germanie de Est și din Lituania. „Căutând un nou parteneriat, am ajuns în contact cu Bihorul, suntem foarte mullțumiți că am făcut asta”, a spus el.

Punctând forța economică a districtului, reprezentantul german consideră că domeniile de dezvoltare pot fi chiar mai largi: economie, sport, cultură, schimbări climatice, turism, tineret sau transport. El a adresat conducerii CJ Bihor invitația de a întoarce vizita în primăvara viitoare.

Tristeți aeroportuare

Pásztor a mai spus că Bihorul și Steinfurt împărtășesc probleme legate de dezvoltarea transportului aerian. Adică nemții sunt supărați că au ajuns la doar un milion de călători pe an în zona lor, din cauza reducerii numărului de curse. „Și noi tot așa stăm, dar mai jos”, consideră președintele CJ Bihor. Delegații germani consideră că e loc de colaborare și în ceea ce privește descentralizarea și urbanizarea.

„Avem companii de succes, care caută cooperare cu companii de la dvs”, a mai spus și Neyer Brigit, din partea Administrației Economice a județului german. Pe domeniul social, în schimb, Bihorul stă bine, după spusele lui Pásztor: „suntem singurul județ din țară în care funcționează descntralizarea centrelor de copii și adulți, spre organizații non-guvernamentale, cu costuri mai mici”.

Modelul se practică și în Germania, au punctat reprezentanții germani, astfel încât cele două structuri suportă un schimb de experiență.

În conferință de presă, la CJ Bihor

Foto: C.GH.

Prin Bihor

Foto: FAN