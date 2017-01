Frig pe conducte: Magistrala 3 a fost subdimensionată pentru condiţiile de-acum!

Gerul Bobotezei a trezit, în oraş, un cor al înfriguraţilor – clienţi ai Termoficare SA care dârdâie în propriile locuinţe. Orădenii de pe Dacia, din zona Ştefan cel Mare până în cartierul Prima, din Ioşia, reclamă frigul pe care-l îndură în blocuri sau case de când maximele exterioare au rămas sub zero.

Se poate sau nu?

„Locuiesc pe strada Iuliu Maniu; locuinţa este racordată la căldură direct la magistrală şi am contor interior, care indică la ce temperatură îmi intră în locuinţă agentul termic şi la cât iese. Problema mea este că acum, când afară sunt -15, -16 grade, temperatura agentului termic care intră la mine în locuinţă este de 49 de grade, la fel ca atunci când afară sunt cu 10 sau 20 de grade mai mult. Ar trebui să îmi livreze agent termic la cel puţin 55 de grade”, reclamă orădeanul Ladislau Morar.

Ne-a relatat că în anii trecuţi a mai ridicat această problemă celor de la CET, dar atunci i s-a spus că atât poate vechea centrală pe cărbune.

„Am crezut că dacă s-a trecut pe gaz, agentul termic şi apa caldă vor fi de o calitate superioară. M-am înşelat”, constată el, detaliind: apa caldă ar trebui să ajungă la robinet la 60 de grade; ori, după o jumătate de oră de aşteptare, abia dacă poate avea 35-37 de grade, motiv pentru care a trecut pe boiler.

În condiţiile acestea, sistemul centralizat municipal îi asigură în locuinţă maxim 18 grade, obligându-l să pună în priză un calorifer.

„Aş vrea să ştiu, poate CET-ul să îmi furnizeze agent termic la parametri mai buni? Să mă debranşez, să îmi fac centrală pe gaz, nu cred că îmi vor permite”, presupune orădeanul.

În mod paradoxal, la câteva numere mai aproape de oraş, rezidenţii sunt mulţumiţi de serviciile Termoficare SA. Doar gândul la factura care va veni le mai dă vagi dureri de cap.

În Prima, cu reşou

Blocuri noi, condiţii mai bune – lozinca a fost valabilă pentru cei din Cartierul Prima fix până la instalarea gerului de acum.

„Cu calorifer electric, ajungem la tropicala 22 de grade spre după-amiază. Dimineaţa, în bucătărie, sunt vreo 20 de grade”, ne-a relatat proprietarul unui apartament din cartier, situat la etajul 4/4.

Cei care au optat pentru panorama etajului 6, de exemplu, nu se bucură nici măcar de aceste condiţii. „De la asociaţie ne zic că agentul termic ajunge la peste 100 de grade la intrarea în bloc, dar că se răceşte apa pe reţea. La mine, la etajul 6, abia 2 cm din calorifer se încălzesc. Anul trecut, cât oraşul era pe cărbuni şi încă nu ne lucraseră la reţele în curtea blocului, am avut condiţii foarte bune. Acum sunt în spital, cu pneumonie. Îmi plătesc mie CET-ul şi Primăria tratamentul şi concediul medical?”, cere să afle o altă orădeancă, tot din Prima.

Aproape de CET

Nici în vecinătatea CET-ului, în Rogerius, nu sunt toţi mulţumiţi. Pe Sovata, proprietarul unui apartament de la etajul 2/10 se declară pe deplin mulţumit de serviciile primite. „Sunt cu vreo două grade în minus de când e ger, dar tot e plăcut în casă. La fel şi Maria Paşca, proprietara unui apartament de pe strada Carpaţi, etajul I, ne-a spus că are condiţii mai mult decât satisfăcătoare în locuinţă.

Orădeanul Dănuţ B. are un apartament pe Dacia, nu departe de CET, dar apropierea nu-l ajută la mare lucru. „Pe partea umbrită, unde nu bate soarele, avem 15, 16 grade în casă. Şi pe partea însorită temperaturile sunt mai scăzute decât în anii trecuți, cu vreo 2, 3 grade. În camere avem în jur de 20, 21 de grade”, spune proprietarul apartamentului de la etajul 3/4.

Ca alţi clienţi ai CET-ului, reclamă şi el calitatea apei calde: pe lângă că vine greu, mai e şi maronie.

Aceeaşi situaţie e şi în zona Milcovului. „Sunt foarte nemulţumită, niciodată până anul acesta nu am avut probleme cu căldura. Oricât aș aerisi caloriferul, nu se încălzește mai mult de o palmă, şi eu aerisesc cam o dată pe săptămână de când a început furnizarea încălzirii. Toți vecinii mei se plâng de aceeași problemă, dar la etajul 4, unde stau eu, se simte cel mai acut. În plus, de vreo două zile nu mai avem apă caldă nici măcar bună de duş. Şi când aveam, în general era foarte murdară”, ne-a reclamat S.D.

De la Punctul Termic i s-a spus că „apa care intră în PT nu e destul de caldă”.

Situaţia e aceeaşi şi pe Aluminei 45, unde proprietarul unui apartament de la parterul blocului spune că are în casă între 14 și 17 grade, în funcție de cameră. „În camera mică e mai mult, că merge și radiatorul, e camera copilului, dar în bucătărie e rău, sunt 14 grade. Am verificat şi am aerisist caloriferele şi nu s-a schimbat nimic. Până n-a fost frigul atât de mare era acceptabil, dar de când cu gerul, nu mai fac faţă. Vecinii mei cred că nu se dă destulă presiune pe coloană”, ne-a relatat Sandu G.

Este capacitate

Cu ocazia bilanţului de sfârşit de an, conducerea CET dădea asigurări ferme că centrala nouă poate acoperi consumul oraşului în vârf de temperatură de -15 grade Celsius. „Când îşi intră în drepturi iarna, intrăm în funcţiune cu primul CAF (cazan de apă fierbinte), iar în sarcina de vârf punem în funcţiune şi al doilea CAF”, spunea purtătorul de cuvânt al Termoficare SA, Dan Creţu, enunţând cele două echipamente complementare turbinei pe gaz şi turbinei pe abur – cele care se pornesc primele în sezonul rece.

„Consumul maxim pe Oradea este undeva la 280 Megawați Termici, capacitatea instalată fiind de peste 360 MWT. Din punctul de vedere al producerii de energie termică, nu avem probleme. Afirmaţia că de când avem turbină nouă este mai frig în case nu se justifică. Că avem instalaţie pe cărbune sau pe gaz, apa tot la 110 grade iese din CET”, spunea Creţu.

Stănel Necula, managerul Termoficare SA, a mai insistat că societatea lucrează „după diagrama naţională de furnizare, care prevede câte grade trebuie să aibă apa la intrarea în PT, în funcţie de temperaturile exterioare”.

Căldură „rece”

În plin ger al Bobotezei, Necula admite acum că, în Rogerius cel puţin, sunt puncte termice care nu pot livra un minim de confort. „Situaţia nu este acceptabilă nici pentru noi, dar există o explicaţie. Este o problemă legată de Magistrala 3 (M3), pe care sunt cinci puncte termice din Rogerius care nu înregistrează acei parametri din diagramă”, spune el. Astfel, agentul termic care ar trebui să intre la 52 de grade în blocuri ajunge abia pe la 47, 48. „M3, reabilitată pe POS mediu, a fost subdimensionată pe diametru. În proiectare s-a prevăzut ca pe aceasta să se pompeze la o presiune mărită, astfel încât să fie 6 bari pe toată reţeaua din oraş. Principiul e corect din proiectare, dar realitatea arată că nu putem avea acum 6 bari pe toată rețeaua, pentru că pocnesc conductele nereabilitate. Anul trecut am avut 17 avarii când am încercat să băgăm 6 bari, aşa că acum sunt 4,5 bari în restul orașului. M3 a fost proiectată ca şi cum întregul sistem ar fi reabilitat”, explică Necula. Cu o presiune scăzută, agentul termic nu mai ajunge la destinatar la temperatura din diagramă.

De la pompă

Necula spune că Termoficare SA a propus şi o soluţie când a constatat, în noiembrie, că agentul termic nu creşte peste 49 de grade, în condiţiile în care afară erau „doar” -5 grade.

Termoficare SA a cumpărat o staţie de pompare care va fi montată pe M3, pe Borşului, imediat după ce magistrala se bifurcă spre Rogerius. „Staţia de pompare va aduce un aport suplimentar de presiune și debit. Containerul cu pompe va ajunge în ţară la sfârşit de săptămână şi în maxim zece zile ar trebui să funcţioneze. Cu acesta, „presiunile proiectate pe M3 ar trebui să intre în parametri”. Până atunci, Necula are de oferit celor înfriguraţi doar scuze: „Ce e acum, este maximum care se poate scoate din reţeaua din Rogerius în condiţiile prezente”.