„Frumuseţea curajului”, sau curajul de a fi tu însuţi

După un spectacol caritabil care a avut loc la teatru, fotograful Remus Toderici, la sugestia Ioanei Puşcaş, medic primar oncologie medicală, a pornit în cel mai emoţionant proiect al său, „Frumuseţea curajului”. Ideea era de a veni în ajutorul femeilor diagnosticate cu cancer aflate în timpul tratamentului chimioterapeutic, să aibă curajul de a se lăsa fotografiate, de a se accepta aşa cum sunt. După un tratament care le schimbă atât fizic cât şi psihic, majoritatea au tendinţa de a se închide în ele, cu atât mai mult cu cât oamenii din jur le privesc altfel. Mărturisesc ca nu îşi mai găsesc locul.

Şi atunci, această idee a prins contur şi s-a materializat într-un poiect finanţat de Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte din cadrul Consiliului Judeţean Bihor avându-i ca parteneri în proiect pe: Asociţia Luptătorii Pentru Viaţă, Muzeul Oraşului Oradea – Complex Cultural, Larisa Bejan (make-up) și DeFoto. Puţine femei au avut curajul de a se lăsa fotografiate. Multe au refuzat. În timpul şedinţelor de make-up s-a realizat şi un filmuleţ care a fost prezentat la vernisajul expoziţiei care a avut loc la Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural, Corp B, etaj II. „Ce rost are?”, se întreba una dintre femei în timp ce era machiată. Niciuna nu a fost prezentă la vernisaj pentru a vedea fotografiile imense expuse. Mai trebuie un pas curajos şi de acum înainte.

Imre Zoltan, administrator-șef al Centrelor Culturale din Oradea, a felicitat această iniţiativă în deschiderea expoziţiei: „Este un subiect sensibil. Dar eu v-aş sfătui să mergeţi mai departe. În acest secol, nu prea există vreo familie care să nu se fi confruntat cu această boală. Vă felicit pentru munca depusă la acest proiect şi sunt fericit că am deschis poarta şi pentru astfel de tematici. Acest muzeu încearcă să devină un muzeu viu, care pe lângă artă, pe lângă istorie, dă acum ocazia şi expoziţiilor cu astfel de idei, de iniţiative, să vină în faţa publicului”.

Mesaj optimist

Văzând că foarte multe persoane au refuzat să se fotografieze, Remus Toderici a fost puţin dezamăgit, gândindu-se chiar dacă se continue sau nu proiectul. Dar a considerat că mesajul merită să fie transmis. „Am încercat să facem un proiect cât se poate de optimist, cât se poate de vesel. Sperăm că am şi reuşit. Am încercat în primul rând pe aceste doamne să le facem să se simtă frumoase, şi faptul că au venit şi au avut parte de şedinţe de make-up, faptul că au putut să se deschidă în faţa camerei de fotografiat cred că le-a ajutat. Am încercat să inspirăm şi pe alte persoane să se simtă frumoase. Ştiu că în ziua de astăzi toată lumea foloseşte zeci de filtre la fiecare imagine încercând să ascundă imprefecţiunile. Dar tocmai în aceasta constă frumuseţea acestor doamne, prin faptul că au curajul să îşi asume ceea ce sunt şi ceea ce trăiesc ele. Faptul că au anumite probleme nu însemnă că nu pot să îşi trăiască viaţa din plin şi nu pot să se bucure de ea”, spune fotograful.

În spaţiul gol lăsat de doamnele ce nu au dorit să fie fotografiate, artisul a lăsat un panou gol, pe care cei care doresc pot să lase mesaje de încurajare în speranţa că acele rânduri optimiste le vor da doamnelor curajul de a merge mai departe, de a-şi trăi viaţa din plin, lăsând frumuseţea să răzbată dincolo de apăsările acestei boli ale secolului. „Dacă acest proiect s-a conturat în ceva frumos e datorita lor (doamnelor – n.r.) şi vreau să le mulţumesc din suflet pentru că au participat la cel mai emoţionant proiect al meu de până acum”, a scris Remus Toderici după vernisaj, pe pagina lui de Facebook. Vizitaţi, admiraţi, şi nu uitaţi să lăsaţi un mesaj de suflet.