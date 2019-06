Fuck-up Nights cu cinci femei

După ce primele două ediţii ale Fuck-up Nights Oradea a avut ca speakeri doar bărbaţi, Violeta Mureşan, organizatoarea evenimentului, a invitat la ediţia a III-a doar femei, care să vorbească despre eşecurile lor. După cum se ştie, Mișcarea Fuck-up Nights a început în 2012 în Mexico City, când un grup de prieteni s-au adunat şi au început să povestească despre nereușitele lor. În prezent, Fuck-up Nights este o mișcare internațională care se desfășoară lunar în peste 300 de orașe din întreaga lume.

Femei de femei

Cea de-a III-a ediţie desfăşurată în Cetatea Oradea, joi, 6 iunie, i-a avut ca speakeri pe Maria Zamfirache, antreprenori şi psiholog, Ioana Dragoş Gajdo – actor, Oana Moldovan – blogger, Sorina Bradea – antreprenor şi Oana Mudura – brand manager şi fost om de televiziune.

De-a dreptul savuroasă, stârnind ropote de aplauze, a fost cuvântarea Mariei Zamfirache. „Părinţii noştri ne-au programat într-un fel. Şcoala ne-a programat în alt fel. Aceste programe au creat în noi conflicte în care nu am ştiut până astăzi cine suntem şi ce naiba am venit să facem pe acest pământ. Eşecul meu a fost până la 48 de ani. Până atunci n-am ştiut cine sunt.

Până atunci am fost o mască perfectă, a explicat speakerul. „Fă ce vrei tu!”, i-a îndemnat Maria Zamfirache pe cei prezenţi. „Coborâţi mintea în inimă! Acolo găsiţi răspunsul!”, a subliniat antreprenoarea.

A urmat cunoscuta actriţă Ioana Dragoş Gajdo, care a vorbit despre lucruri văzute şi mai puţin văzute din spatele scenei. „Primul mare eşec al vieţii mele este că nu sunt mamă. Sunt mamă de înger, cum se spune. Dar, extrapolând, sunt mamă al fiecărui rol pe care-l interpretez”, a precizat Ioana Gajdo.

Aceasta a subliniat că există şi eşecuri în cariera ei, dar nu neapărat legate de felul cum a interpretat sau jucat un rol, ci la faptul că o parte din colegii ei nu înţeleg felul în care ea face meseria de actriţă, felul în care se raportează la ce face, dăruirea cu care o face. „Eu nu am familie, nu am copii. Eu pot să stau mai mult la repetiţie. Eu, Ioana Dragoş Gajdo, nu mă duc la serviciu! Eu mă duc să mă joc! Eu mă duc la teatru! Fiecare premiu pe care l-am luat a fost o temelie, o bază la un alt eşec personal. Invidia şi lăcomia sunt, într-adevăr, două chestii cu care trebuie să te lupţi zilnic”, a conchis actriţa.

Oana Moldovan a vorbit cu emoţii despre blogul său, despre ce a făcut până să ajungă să-şi creeze un blog. „Pe blogul meu sunt subiecte de parenting, de fashion, de lifestyle, de spiritualitate. Consider că nu ne putem dezvolta pe nici un plan dacă spiritual nu suntem sus. Drumul de la eşec la succes poate fi foarte lung sau extrem de scurt. Doar de tine depinde”, a declarat Oana Moldovan.

Sorina Bradea, antreprenor şi speaker renumit în domeniul marketingului a fost următorul vorbitor la Fuck-up Nights Oradea.

„Cel mai tare m-am enervat când am văzut care este primul cuvânt din DEX legat de eşec. Este înfrângere. Şi eu nu am simţit niciodată când am avut un eşec că am fost înfrântă. Pentru mine eşec nu înseamnă înfrângere”, a explicat Sorina Bradea. „Pentru mine eşecurile importante sunt cele în care nu recunosc oamenii pe stradă. Pentru mine eşecul înseamnă o suferinţă”, a continuat speakerul.

„Eşecurile antreprenoriale le poţi gestiona. Eşecul care îl simţi în inimă şi în suflet, care nu-ţi dau pace noaptea să dormi, acelea sunt eşecurile pe care eu le consider importante în viaţă”, este de părere Sorina Bradea.

Oana Mudura a vorbit despre începuturile ei în televiziune şi despre premiile de la „Cronica cârcotaşilor”. „De obicei învăţ din eşecuri, cum am făcut în clasa a VI-a când am rămas corigentă la fizică şi în semestrul următor am obţinut media 10. După terminarea studiilor am plecat la Bucureşti unde am avut o perioadă extraordinar de frumoasă cu foarte multe fuck-up-uri înregistrate de colegii de la «Cronica cârcotaşilor»”, a povestit Oana Mudura.

Ajunsese să nu mai doarmă noaptea, să fie foarte stresată şi să se întrebe care este măsura succesului. „Am stat să reevaluez fiecare lucru pe care l-am făcut şi am ajuns să măsor altfel succesul: cât de fericită sunt”, a încheiat Oana Mudura.

Nu rataţi următoarea ediţie a Fuck-up Night Oradea, în luna septembrie!