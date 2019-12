Gală de operă la Filarmonică

Prima Gală de Opreră din această stagiune va avea loc joi seara, avându-l la pupitrul dirijoral pe maestrul Gheorghe Victor Dumănescu. Programul concertului cuprinde bijuterii din creaţia de operă universală. Astfel se vor putea audia selecțiuni din „Vecerniile siciliene”, „Traviata”, „Don Carlo” de Verdi, „Cenușăreasa” de Rossini, „Paiațe” de Leoncavallo, „Rândunica” și „Boema” de Puccini, „Faust” de Gounod, „Lacul Lebedelor” de Ceaikovski, „Don Giovanni” de Mozart, „Don Pasquale” de Donizzeti și „Balada puricelui” de Musorgski. Alături de fragmente orchestrale vor răsuna arii și duete celebre, precum „È strano! è strano! in core!”, „Là ci darem la mano”, „Quando m’en vo”, „Ella giammai m’amo”, „Ah, je ris de me voir”, „Signorina, in tanta fretta”.

Dirijorul invitat, Gheorghe Victor Dumănescu, a absolvit în 1967 Conservatorul de Muzică „George Enescu” din Iași. Între anii 1969-1974 a fost dirijor al corului Filarmonicii din Iași, continuând-și activitatea ca dirijor al Operei Române din Iași, până în 1983. Ulterior, traiectoria sa artistică marchează o importantă cotitură, prin venirea la pupitrul Operei Române din Cluj-Napoca. În paralel, devine profesor universitar al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, la clasele de orchestră și artă scenică. Între 1991-1994 a fost director artistic şi prim dirijor al Operei Naționale din Chișinău, îndeplinind ulterior între 1999-2001 aceeași funcție și la nou înființată Operă din Antalya (Turcia). A contribuit la promovarea creației românești prin realizarea mai multor prime audiții.

„A face un concert de muzică de operă în ziua de astăzi reprezintă deja un lux foarte mare. Opera, ca şi spectacol, ca şi producţie muzicală, este la concurenţă acerbă cu toate celelalte genuri mediatice, şi noi încercăm prin sunetul natural pe care îl emite omul să convingem ascultătorii de nobleţea unor sentimente pe care le exprimă aceste partituri. Am căutat la alcătuirea acestui program propus de către conducerea Filarmonicii Oradea să vin cu lucruri care cel puţin în acest loc să nu fi fost cântate măcar o stagiune, două, trei, să fie lucruri deosebite pentru publicul meloman orădean. Şi sper ca din punctul acesta de vedere să fi reuşit”, mărturiseşte maestrul Gheorghe Victor Dumănescu, care adaugă faptul că ţine enorm de mult la toţi cei cu care colaborează, fie ei instrumentişti în orchestră sau solişti, pentru că o viaţă întreagă au trăit împreună şi au învăţat unii de la alţii.

Dirijorul spune, de asemenea, despre om că este cel mai complex instrument muzical, şi cel mai fragil. „Frumuseţea sunetului vine doar din suflet. Nu este nevoie doar să interpretezi, trebuie să şi simţi, ca să şi ajungă la sufletele spectatorilor, să le dai o dispoziţie bună, să trăiască şi să vibreze alături de tine”, completează solista invitată, Ana Maria Donose.

Soprana a absolvit Liceul de Artă „Octav Băncilă” din Iași, urmând să obțină în 2008 licența la Unversitatea de Arte „George Enescu”, secția canto. Între 2004-2012 a fost artist liric în Corul Operei Naționale Române Iași, fiind apoi avansată în funcția de solist vocal. A obținut premiul I la Concursul „Miniatura romantică”, Galați – 2002; premiul I la Concursul „Emanuel Elenescu”, Piatra Neamț – 2003; premiul I la Concursul „Marțian Negrea”, Ploiești – 2006; premiul II la Concursul „Vincenzo Bellini”, Italia – 2010; distincția „Membru de onoare al Proiectului Artă pentru suflet” – 2017.

Ana Maria Donose cântă pentru prima dată la Oradea. „Este o orchestră foarte bună, care răspunde foarte frumos şi foarte uşor la cerinţele maestrului. Sper că vom face un concert minunat. Trebuie să fim ca o familie, să vibrăm împreună. Una din piesele mele preferate este Rândunica (La Rondine) pentru că nu s-a cântat de multe ori. Eu sunt ataşată de Puccini. La fel şi de Traviata, pe care o interpretez de ani de zile. De abia aştept să cânt cu Petre duetul din Don Pasquale, pentru mine fiind ceva nou”, mărturiseşte soprana.

Basul Petre Burcă este absolvent al Academiei de muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Începând cu anul 2004 devine angajat al Operei din Cluj unde interpreteaza o serie de roluri din lucrări celebre. Petre Burcă îşi aminteşte că a cântat pentru prima oară în sala Filarmonicii orădene în 1991, fiind student în anul II. „În momentul când eşti pe scena unei Filarmonici e de patru ori mai greu decât în operă. În operă ai costume, machiaj, butaforie, scenografie, lumini. Sunt lucruri de care te poţi agăţa şi poţi să îţi faci rolul împreună cu elementele principale de spectacol.

Aici, însă, suntem goi-golaşi. E foarte greu să transmiţi, mai ales printr-o arie, rolul respectiv pe care îl faci într-o seară de la A la Z. Aici trebuie să fii aşa de concludent încât spectatorul să îşi dea seama de acel rol. Dar cu cât este mai dificil, cu atât este mai plăcut pentru un artist”, explică Petre Burcă.

Maestrul Gheorghe Victor Dumănescu a amintit că beneficiem de un loc istoric, sala Filarmonicii, deoarece pe aici au trecut Béla Bartók şi George Enescu. „Noi suntem privilegiaţi că putem concerta în această sală”, a încheiat dirijorul.