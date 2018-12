Garanție de 50.000 lei în Liga 2

În cadrul ultimului Comitet Executiv al Federaţiei Române de Fotbal a fost adoptat „Regulamentul de certificare a condiţiilor de participare în competiţia Liga 2”. Scopul este „promovarea şi îmbunătăţirea continuă a standardelor minime privitoare la toate aspectele legate de fotbal în România şi acordarea unei atenţii prioritare formării tinerilor jucători care activează în cadrul cluburilor”, se menţionează în regulament.

Una dintre noutăţi este că din sezonul 2019/2020 cluburile participante în Liga a II-a vor trebui să depună o garanţie financiară. „Cluburile vor avea obligaţia de a depune odată cu cererea de înscriere în competiţie suma de 50.000 de lei cu cu titlu de garanţie, sumă care va fi returnată la data de 15 mai”, a mai precizat Auraş Braşoveanu, reprezentantul echipelor din eşalonul doi în Comitetul Executiv.

O altă modificare importantă vizează numărul de jucători tineri pe care formaţiile din eşalonul secund au obligaţia să-i folosească permanent pe teren. Dacă până acum erau folosiţi trei jucători U22, din campionatul viitor numărul lor va fi redus la doi, dar scade şi vârsta, urmând să fie utilizaţi jucători cu vârsta sub 20 de ani.

FRF a decis să impună obligativitatea tuturor cluburilor din Liga a II-a de a avea la dispoziţie un teren de dimensiuni normale care să fie folosit exclusiv pentru copii şi juniori. De asemenea, toate cluburile vor trebui să aibă angajat un administrator al stadionului.

Sectorul juvenil

De asemenea, cluburile trebuie să facă dovada participării antrenorilor din cadrul centrului de pregatire și a căpitanilor de echipă, de la toate grupele înscrise în competiții oficiale, la o întrunire pe teme de arbitraj organizată de Comisia Județeană/Municipiului București a Arbitrilor pe parcursul sezonului competiţional anterior celui pentru care se solicită certificarea.

Tot la capitolul juvenil, unde sunt obligatorii 5 grupe, cluburile vor putea avea cel mult 5 jucători, din cadrul oricărei echipe de juniori, legitimați sub formă de împrumut de la alte cluburi de fotbal, cu excepția echipelor sub 13 ani, și mai mici, unde pot fi legitimați sub forma de împrumut maxim 3 jucători. Începând cu sezonul competitional 2020- 2021 numărul jucătorilor care pot fi transferați cu tilul provizoriu (împrumut) nu poate fi mai mare de 4 jucători cu excepția echipelor de 13 ani, și mai mici, unde pot fi legitimați sub forma de împrumut maxim doi jucători.

O transparenţă şi mai mare se va solicita din campionatul 2020/2021 când cluburile de Liga a II-a nu vor primi certificatul de participare dacă nu furnizează informațiile juridice necesare, nu prezintă situațiile financiare anuale, are datorii restante către jucători și staff sau are datorii către asigurările sociale sau fiscale.