Gătește în aer liber cu Bu-Bu Bucătarul Burlan

Este un grătar-plită reversibil, cu locaș pentru ceaun (grill, disc sau rotisor).

Plita, principalul mod de folosire al acestui grătar, oferă soluția optimă pentru a coace vinete sau ardei. De asemenea, este foarte utilă la prăjit carne, mici, cârnăciori, legume sau plăcinte.

Pe cealaltă parte se găsește o gaură pe care putem pune un ceaun, un grill, un disc sau un kit de rotisare.

Datorită faptului că focul se face într-o cutie închisă, randamentul ansamblului este foarte ridicat și poate fi folosit și pe vânt!

Fumul, evacuat de obicei pe burlan, poate fi condus, dacă se dorește într-o incintă de afumare.

Combustibilul diferă în funcție de modul în care folosim grătarul-plită:

👌 Lemne, pentru plită, ceaun, disc și afumare la cald;

👌 Cărbuni, pentru grill și rotisor;

👌 Rumeguș, pentru afumare la rece.

Desi îi spun grătar el este de fapt o sobă de gătit demontabilă, reversibilă si portabilă. Se constituie dintr-o cutie din tablă, de formă paralelipipedică, cu două suprafețe de gătit, la care este atasat un burlan si patru picioare a căror înălțime este reglabilă individual. Cutia are atasată si o usă frontală prevăzută cu găuri pentru tiraj. Una din suprafetele de gătit este plană. O plită. Pe ea se pot coace legume si se pot prăji mici si grătare. Poți face pe ea si omletă. Un amic de-al meu a făcut clătite pe ea. Pe cealaltă față activă se găseste o gaură în care se poate scufunda fundul unui ceaun. Poti face gem, bulion sau ciorbe. Îl produc în două mărimi: varianta “Home” destinată celor ce locuiesc la casă, are o plită de 46×60 cm si o greutate de 19 kg. Varianta “Picnic” cu o plită de 46×30 cm are doar 9 kg, deci se poate transporta mai uşor. Burlanul şi picioarele se pot introduce în cutia de tablă, căreia i se poate ataşa un mâner si se transportă ca o valiză.

Invenția care stă la baza realizării acestui grătar este înregistrată la OSIM, din anul 2015.

Grătarele se obțin de la producător și se livrează pe bază de programare.

Cei care își doresc un astfel de grătar îl pot comanda la numărul de telefon 0758 920 700, sau la punctul de lucru al producătorului din Apateu, str Trandafirilor nr. 2. Aflați mai multe detalii despre grătarul-plită urmărind pagina Facebook: https://www.facebook.com/bububucatarulburlan/

Advertorial!