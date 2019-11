„Generația Tech” digitalizează Oradea

Prezenţă cu mult peste aşteptări marţi seara, 5 noiembrie, în Sala Toscana a Hotelului Ramada din Oradea. Sute de tineri au ţinut să fie prezenţi la lansarea Programului „Generaţia Tech” la Oradea şi să-l cunoască pe fondatorul acestuia, Paul Anton.

Şansa Oradiei

Fondatorul Digital Nation a fost încântat şi plăcut surprins de ce a văzut la Oradea. Este vorba atât despre cei 460 de tineri care s-au înscris în program, cât şi despre deschiderea administraţiei locala şi a companiilor din regiune.

„Noi nu începem o digitalizare în Oradea. Filozofia cu care noi plecasem la drum era că ne doream să începem o digitalizare în regiune. Cunoscând Oradea, ne-am dat seama că găsim nişte lucruri deja construite la un nivel foarte înalt. În special în Oradea, pentru că noi acum venim şi din Alba şi din Neamţ, şi am putut să vedem în Oradea o fundaţie deja formată. Pentru noi, asta ne dă ocazia ca, dacă alăturăm «Generaţia Tech» cu administraţia locală, companii şi start-up-uri, cred că Oradea are o şansă să fie un centru de digitalizare şi de tehnologie tocmai pentru că oraşul este la un nivel înalt”, a declarat Paul Anton, în cuvântul său de eschidere.

Viceprimarul Florin Birta, a mulţumit Digital Nation că a ales Oradea pentru acest program, scoţându-i în faţă pe cei care sunt „vinovaţi” de acest lucru: directorul economic – Eduard Florea şi directorul ADLO – Alina Silaghi.

Acesta a enumerat măsurile implementate de Primăria Oradea pentru stimularea sectorului IT prin Programul „Realizează-te în Oradea” – „Make IT în Oradea”: burse pentru elevii care doresc să urmeze o facultate de IT în Oradea, cazare şi masă gratuită pentru studenţii din alte localităţi, care urmează o facultate de IT în Oradea, scutiri de impozite şi facilităţi pentru firmele care construiesc birouri premium pentru sectorul IT.

„Generaţia Tech”

Paul Anton a prezentat apoi programul „Generaţia Tech”, precizând şi implicarea Google în acest program.

„Pentru noi asta a produs o schimbare majoră. Adică, suntem mult mai aproape de visul în care credem şi care acum începe să se transforme în realitate”, a subliniat fondatorul programului.

Acesta la invitat să se alăture celor din sală, direct de la sediul Google din Bucureşti, pe Dan Oros, care conduce departamentul de marketing al Google şi Youtube Romania.

„Mi-ar fi plăcut foarte mult să fiu alături de voi la Oradea, nu doar pentru că susţin iniţiativa Digital Nation, ci şi pentru faptul că sunt din Bihor, din Marghita. Mă bucur că putem contribui şi noi de la Google la dezvoltarea oraşului Oradea. Pot spune că una dintre ambiţiile mele personale este să încerc, să ajut cât pot, să dezvoltăm ecosisteme de tech şi antreprenoriat şi în alte zone din România, nu doar în oraşele mari.

Asta pentru că fiind şi eu dintr-un oraş mai mic, înţeleg foarte bine cât de important este accesul la genul acesta de resurse de educaţie şi cât de mult pot să facă diferenţa aceste oportunităţi pentru dezvoltarea locală. Suţinerea proiectului «Generaţia Tech» a venit pentru noi ca o completare foarte bună la iniţiativele noastre din Google – atelierul digital, un proiect pornit de noi în 2016 din dorinţa de a creşte competenţelor digitale ale antreprenorilor şi ale studenţilor”, le-a transmis Dan Oros, tinerilor bihoreni înscrişi în „Generaţia Tech”.

Digital Nation

Digital Nation este o comunitate tech naţională care lucrează la digitalizarea ţării. „Prin Programul «Generaţia Tech», circa 450 de tineri orădeni între 15 şi 25 de ani încep un parcurs de mentorat pe programare şi pe competenţe digitale.

Tinerii se vor pregăti să se angajeze ori în domeniul digitalizării, nu neapărat în IT, putem vorbi de digitalizare şi în sectoare de producţie, şi în servicii, pentru că digitalul, astăzi, face parte din toate industriile. Acest program, care începe astăzi, încearcă să-i pregătească pe tineri să aducă digitalizare în toate domeniile”, a precizat Paul Anton.

Programul este implementat în premieră de Digital Nation pentru categoria de vârstă cuprinsă între 15 şi 25 de ani, în Piaţa Neamţ, Alba Iulia şi Oradea, în el fiind cuprinşi circa 1.200 de tineri.

Mentorii care se ocupă de tineri sunt specialişti în IT de la Bucureşti, Cluj, Timişoara, experţi în digitalizare.

„Oradea a fost aleasă pentru acest program pentru că a arătat disponibilitate pentru susţinerea lui. Avem parteneriate locale cu administraţia locală, cu actori din educaţie, universităţi şi licee. Inclusiv mediul de business este aproape de programul nostru pentru a da microproiecte pentru faza mai avansată a programului de practică”, a explicat Paul Anton.

Din ianuarie – februarie, fondatorul programului promite o specializare nouă – marketing digital, care se va adăuga celor existente: competenţe digitale şi programare.