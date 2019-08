George Pușcaș la primul gol pentru Reading, în Cupa Ligii!

Echipa lui Pușcaș, Reading FC, supranumită “The Royals” – “Regalii”, a trecut cu greu de Wycombe, e chipă de eșalon inferior, provenită din League One, după 1 – 1 în timpul regulamentar și 4 – 2, la loviturile de departajare.

La doar 4 minute după ce Wycombe deschisese scorul, în minutul 63 George Pușcaș a fost angajat în careu, față în față cu portarul advers, care a reușit să respingă șutul lui Pușcaș doar în primă fază. Aceasta deoarece atacantul originar din Marghita a fost atent. A revenit și a înscris imediat după respingerea goalkeeper-ului echipei adverse.

The first of many we’re sure for Puscas… pic.twitter.com/FkKLPLLZmb

— The Tilehurst End (@TheTilehurstEnd) August 13, 2019