George Pușcaş: „Vom demonstra lumii că România are calitate”

Puşcaş şi-a încheiat activitatea la tineret cu o „dublă” contra Germaniei, care a dus la 4 bilanţul golurilor reuşite la Euro 2019. La finalul meciului care oprit „visul frumos” al acestei generaţii, atacantul trecut pe la Viitorul Marghita, CF Liberty şi FC Bihor a avut un discurs de învingător.

„Am dat tot ce am avut mai bun. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost la stadion, antrenorilor, colegilor mei. Probabil, Germania a fost mai bună în ultimele minute ale meciului. Trebuie să fim mândri că am jucat acasă și am făcut mândri milioane de români.

Cred că toată lumea și-a făcut treaba. Toți am dat ce am avut mai bun. Îmi vine să plâng de fericire, pentru că de tristețe nu am de ce. S-a scris istoria până aici. Avem fotbal și de acum încolo vom arăta și mai mult și vom demonstra lumii că România are calitate”, a declarat George Pușcaş la TVR.

George Pușcaș @ Foto: FRF.RO © George Pușcaș @ Foto: FRF.RO

Atacantul care i-a făcut mândri pe iubitorii de fotbal din Bihor şi-a încheiat activitatea la naţională cu o zestre excelentă: 18 goluri în 25 de meciuri!

„Nu ne vom opri aici”

Bun prieten cu George Puşcaş, căpitanul Ionuţ Andrei Radu a postat un mesaj senzaţional pe pagina lui de faceboook.

„Nu s-a terminat cum ne-am dorit, am fi vrut mai mult, adica totul pentru ca asa suntem noi. Atat s-a putut, din pacate. Eu sunt sigur ca vom mai trai astfel de veri, vom lupta si ne vom bucura din nou impreuna. Cu ce ramanem dupa acest turneu? Cu mandria ca v-am avut alaturi de noi si ca impreuna ne-am simtit invincibili.

Am privit fiecare adversar in ochi cu mandrie, i-am aratat ca nu ne temem, l-am facut sa simta ca Romania e puternica! Am spus la inceput ca Romania va uimi la acest turneu. Asa a fost, dar am realizat asta impreuna. Atunci cand am simtit ca nu mai putem, am primit energie de la voi.

Am jucat toate meciurile cu inima! Ne-ati facut sa ne simtim eroi, dar nu stiti ca fiecare dintre voi a fost un erou pentru noi. Un capitol din cartea de istorie s-a incheiat azi, dar urmeaza altul si apoi altul. Nu ne vom opri aici, va promitem asta!

Suntem Romania si nu exista adversar mai mare decat visul nostru: dorinta de a face performanta! Aveti incredere! HAI ROMANIA!”, este postarea unui excelent motivator, care alături de colegii săi i-au făcut pe mulţi dintre români să se simtă din nou mândri după mulţi ani.