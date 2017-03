Gheorghe Bogdan, deputat în Bangladesh!

Gheorghe Bogdan va fi prezent la a 136-a Adunare a Uniunii Interparlamentare. Chit că nu cunoaşte, de fapt, nicio limbă de circulaţie internaţională.

„Am rămas uimit când am fost selectat. Am fost ales din 400 de parlamentari”, spune Bogdan, care va reprezenta Parlamentul României alături de alţi patru parlamentari, D. Oprea de la PNL, M. Cucşa de la ALDE, Roxana Paţurcă de la PSD şi Silvia Dinică de la USR. Bogdan subliniază cum la reuniune vor fi prezenţi parlamentari din 150 de ţări. Bangladesh-ul deţine preşedinţia UIP, prin rotaţie. Deşi este o ţară mult mai mică decât România, Bangladesh-ul are o populaţie de zece ori mai mare decât cea a României. Condiţiile climatice pun numeroasa populaţie bengaleză în imposibilitatea de a-şi procura întreaga hrană necesară, pentru teritoriul desprins din India, după Al Doilea Război Mondial.

Cu jumătate de gură, Ghe. Bogdan afirmă că ştie limba franceză. Dar moderat. „Şi mi-am luat cu mine un ghid (scris – n.red.) de conversaţie în franceză. Va fi cu noi o doamnă care ştie limba engleză şi în cadrul Adunării vom avea cască, pentru a ni se traduce”, ne spune deputatul Gheorghe Bogdan.

După episodul lingvistic al ministrei „poliglote” Lia Olguţa Vasilescu, deficitul de limbi străine al deputatului bihorean „de Bangladesh” pare aproape scuzabil…