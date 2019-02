Ghinion pentru doi hoți de la Exchange

Poliția Bihor a transmis că joi, 31 ianuarie, în jurul orei 01:53, polițiștii de ordine publică de la Aleşd i-au depistat în flagrant delict pe cei doi tineri, de 19 și 16 ani, exact când încercau să intre prin efracţie în incinta unei societăți comerciale cu profil de schimb valutar, din Aleşd.

În urma cercetărilor efectuate în cauză, polițiștii aleșdani i-au reținut pentru 24 de ore pe cei doi tineri bănuiți de săvârşirea infracţiunii de tentativă la furt calificat, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.

Acum, polițiștii de la Aleșd continuă cercetările sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleșd, ca să afle dacă cei doi au mai comis și alte infracțiuni.

FACT BOX

Furturile de la firme se pot evita

Polițiștii bihoreni susțin că pot fi evitate furturile din societăți comerciale dacă se respectă unele măsuri profilactice:

– În magazinele cu autoservire, trebuie amenajat un colț cu rafturi, unde vor fi lăsate bagajele voluminoase ale clienților, care vor fi supravegheate de un angajat!

– Persoanele care hoinăresc prin magazin în mod „dezinteresat” şi urmăresc doar vigilenţa celor care supraveghează trebuie să dea de gândit!

– Atenţie la persoanele care pot ascunde sub vestimentaţie buzunare special confecţionate pentru a ascunde diverse produse!

– În magazinele unde există raioane de îmbrăcăminte şi cabine de probă, personalul care supraveghează trebuie să manifeste prudenţă maximă şi să nu permită accesul în cabina de probă decât cu un singur sortiment de îmbrăcăminte şi sub strictă supraveghere!

– Raioanele cu articole de mare valoare cum sunt bijuteriile, aparatura electronică etc., trebuie amplasate cât mai departe de ieşirea din magazin, în expoziţii închise sau în spatele tejghelelor!

– Asigurarea unui iluminat corespunzător pe timp de noapte a uşilor de acces în magazin!

– Transportul banilor trebuie făcut în condiţii de maximă securitate, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege!

– Înainte de închiderea magazinului trebuie controlate toate raioanele pentru a nu oferi posibilitatea unui hoţ să rămână înăuntru!

– La magazinele cu program non-stop, servirea pe timpul nopţii se va face printr-un geam special amenajat, nefiind permis sub nici o formă accesul clienţilor în magazin, mai ales atunci când este deservit de un singur vânzător!

– Nu păstraţi sume mari de bani în casele de marcat şi nu oferiţi informaţii referitoare la paza societăţii unor persoane necunoscute!

– Nu de puţine ori autorii unor astfel de fapte au profitat de neglijenţa manifestată de unii gestionari, patroni sau angajaţi în asigurarea securităţii valorilor deţinute, existând cazuri când nu s-a acţionat sistemul de alarmare la plecarea din firmă sau nu au fost asigurate cu pază bunurile societăţii.

– Pe timpul nopţii, magazinele trebuie să fie prevăzute cu sisteme de alarmă, să aibă închizători sigure şi grilaje, conform prevederilor Legii nr. 333/2003.

– Cu cât sistemul de siguranţă va fi mai sofisticat, riscul spargerii va fi diminuat!

– Totodată, trebuie avută în vedere selectarea cu grijă a personalului, ştiut fiind faptul că nu de puţine ori infractorii nu acţionează la întâmplare, ci cu sprijinul şi complicitatea personalului ce deserveşte unitatea!