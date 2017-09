Glasuri de copii și flori în prima zi de școală

Fețe zâmbitoare de copii, învățători, profesori, părinți și bunici. Buchete de flori, unele mai frumoase ca altele, ținute stâns în mânuțe transpirate. Săli de clasă curate, luminoase și aerisite, așteptau să-și primească elevii, cu mic cu mare, în prima zi de școală.

Începând de luni pentru circa 95.000 de elevi bihoreni, din învățământul preuniversitar (preșcolari, școlari din învățământul primar și gimnazial, liceeni și elevi ai școlilor profesionale și postliceale), a sunat clopoțelul care anunța începutul unui nou an școlar.

Prima zi de școală în casă nouă

Cei mai bucuroși au fost prichindeii din clasa 0, care au pășit timizi pentru prima oară în sala de clasă. Cu flori în mână, ținute stângaci, aceștia nu își găseau locul, fiind mai tot timpul cu ochii după părinți sau bunici. Așa s-au prezentat elevii claselor primare de la Colegiul Național „Iosif Vulcan” în prima zi de școală în casă nouă. Începând din acest an școlar, elevii claselor primare de la Colegiul Național „Iosif Vulcan” își vor desfășura orele în spațiul în care a funcționat până acum Liceul „Andrei Șaguna”.

La deschiderea festivă a începutului de an școlar de la „Iosif Vulcan”, pe lângă cei din conducerea școlii au mai fost prezenți Ilie Bolojan (primarul municipiului Oradea) și Florin Alin Novac Iuhas (inspector școlar general – șeful IȘJ Bihor). În cuvântările lor, fiecare din cei prezenți a vorbit despre rolul și importanța pe care educația o are asupra fiecărui copil în formarea sa ca om și integrarea lui pe viitor în societate. „Ne bucurăm să primim astăzi (ieri – n.r.) elevi înscriși la colegiul nostru, în care își desfășoară activitatea aproape 1.600 de elevi în cele 53 de clase de învățământ primar, gimnazial și liceal. Pe lângă acestea, colegiul mai are 6 grupe de învățământ preșcolar. În ce privește activitatea în cadrul acestui nou spațiu pus la dispoziție de Primăria Oradea, aici vor învăța cei 486 de copii din clasele 0-4”, a precizat profesoara Simona Martin, directoarea Colegiului Național „Iosif Vulcan”.