Golgheter pentru export

Golgheterul turului din Liga a IV-a Bihor a ales să evolueze în străinătate. Marcator a 18 goluri pentru Unirea Livada în prima parte a campionatului, Daniel Toma (28 de ani) va juca la TSV Ampfing, grupare care activează în Bezirksliga Oberbayern-Ost, eşalonul şapte din Germania. Echipa din zona Bavaria ocupă locul 2 în clasament şi are ca obiectiv promovarea.

Toma a descoperit la noua lui echipă condiţii excelente, cu care multe cluburi de Liga a II-a din România nu se pot lăuda. „Nu se compară cu ce avem noi în ţară. Am rămas surprins plăcut să văd ce condiţii sunt la Liga a VII-a şi ce antrenamente se fac. Se joacă mai în viteză, mai pe forţă decât la noi. Beneficiem de trei terenuri de pregătire, plus cel central, toate dotate cu nocturnă, vestiare moderne, sală pentru analiză şi pregătirea jocului. Te simţi fotbalist, ce mai! Am fost şi în cantonament în Croaţia, iar obiectivul este promovarea în Liga a VI-a. Sper să mă integrez bine şi să ajut echipa cu cât mai multe goluri”, ne-a declarat fostul jucător al Unirii Livada şi CS Bihorul Beiuş.

Primul gol

La Novigrad, în Croaţia, TSV a susţinut şi un joc de pregătire câştigat cu 5-0, în care Daniel Toma a marcat primul său gol pentru „alb-albaştri” şi a obţinut un penalty.

La formaţia germană, bihoreanul este coechipier cu arădeanul Liviu Pantea, golgheterul echipei, cu 7 goluri. Pe locul 2 în ierarhia golgheterilor seriei este fostul atacant al echipei UTA Arad Răzvan Riviş (Vfl Waldkraiburg, locul 8), cu 13 goluri.

Fotbalul este după orele de serviciu, Toma lucrând la un depozit pentru piese şi utilaje agricole deţinut de patronul care finanţează şi TSV Ampfing, club înfiinţat în 1927.

După 20 de etape, Ampfing a acumulat 44 de puncte, cu două mai puţine ca liderul Baldham.