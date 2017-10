Grevă generală spontană la OTL

Oamenii se află în fața sediului OTL, în așteptarea unei soluții favorabile în negocierile pe care le poartă cu conducerea pentru condiții mai bune de lucru și pentru creșteri salariale.

„Pe mine primarul Bolojan m-a sunat să îmi spună că oamenii sunt în grevă”, ne-a declarat liderul sindical Virgil Mânz, insistând că mișcarea de protest e spontană.

Mânz spune că protestarii nu au stabilit o oră la care să reia lucrul „oamenii au zis că nu pleacă până nu venim cu rezultate ale negocierilor acceptabile. Am cerut creșteri salariale și ni s-a propus o creștere cu 2%, un procent de mizerie.

În plus, mai avem și zile tăiate de la concedii, în anumite condiții. Iar condițiile de muncă sunt zero. De zeci de ani lucrez aici, tot cerem și vorbim cu pereții”, spune Mânz.

Câteva zeci de angajaţi ai societăţii se adunaseră în faţa clădirii din strada Atelierelor, în vreme ce la etaj, în birouri, conducerea proaspăt instalată – directorul Mircea Pop, liberal ca orientare politică, negocia cu liderii de sindicat.

Majoritatea lor sunt şoferii şi vatmanii care trebuiau să intre la schimbul de dimineaţă şi să iasă pe trasee la 4:30, tehnicieni, mecanici şi casieriţe. Primarul Ilie Bolojan a ajuns şi el la sediul OTL, în jurul orei 6:00, adus de directorul Pop. Nu a stat la negocieri, însă.

„Ne-au propus să renunţăm la trei zile din salariu ca să ne dea cei 2% în plus la salariu”. E 2% un acceptabil? „Of, doamnă…”, a venit răspunsul unui şofer.

„Am fost în concediu şi mi-au intrat în cont pentru luna aia 1550 de lei, fără bonuri, fără nimic. Asta ca şofer profesionist, cu atestat şi cu responsabilitate foarte mare”, ne-a relatat un altul, nemulţumit de venitul său, în calitata de şef de familie. Oamenii spun că salariul de încadrare este în jur de 2.000 de lei, la care se adaugă unele sporuri.

„Am fost aici înainte de 4:30 dar nu am ieşit, nu a ieşit nimeni. Un autobuz a blocat ieşirea şi aici am rămas. Nu s-a ştiut nimic, chiar m-am speriat dimineaţă când am ajuns aici. A apucat să iasă un autobuz dar a intrat înapoi”, relatează un protestatar.

Taxi!

Greva de la OTL a arătat dat peste cap întregul oraş: oamenii au întârziat la lucru, elevii la şcoală. Chiar şi în jurul orei 9:00, când deja era evident că tramvaiele şi autobuzele nu circulă, se mai gădeau orădeni, mai ales vârstnici, aşteptând aiuriţi prin staţii.

De altfel, panourile electronice ale OTL nu spuneau nimic despre mişcarea de prostest cum nici pe chioşcuirile de bilete, închise, nu exista nicio informaţie despre grevă.

Doar taximetriştii au avut o dimineaţă foarte profitabilă, majoritatea staţiilor au stat goale iar doamnele din dispecerate au fost nevoite să refuze unii clienţi, din cauza cererii prea mari şi numărului limitat de maşini din tură.