Grupă infernală pentru CSM Digi Oradea

Lotul echipei CSM Digi a revenit din stagiul susţinut timp de o săptămână la Calella (Spania). Cantonamentul a cuprins meciuri-şcoală în compania unor formaţii de top din puternicul campionat spaniol: Mattarro, Terassa şi Barceloneta.

„Consider că am avut un cantonament reuşit şi deosebit de util. Am urmărit în primul rând să ne cunoaştem mai bine între noi, pentru că timpul de pregătire a fost, din păcate, extrem de scurt. Am avut, în fine, cu o singură excepţie – Nichita Ilisie – întregul lot la dispoziţie. Sunt foarte mulţumit de modul în care s-au comportat jucătorii în acest stagiu. Am susţinut trei meciuri cu echipe redutabile şi consider că aceste partide ne-au fost foarte folositoare”, ne-a declarat antrenorul CSM Digi, Dorin Costrăş.